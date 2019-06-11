16 редких фото, без которых ваше представление о мире будет неполным

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В рутинном круговороте «дом — работа — дом» мы рискуем потерять ощущение того, как разнообразен мир и как много в нем вещей, поражающих воображение: от чудес природы до творений человеческих рук. Главное — внимательно смотреть. Скалы-колонны из Исландии и «клетчатые овцы» — наши фавориты!

Мы в AdMe.ru уверены, что детское чувство удивления от того, что происходит вокруг, вернется к вам после нашей статьи и останется с вами надолго.

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Бонус: клетчатые овцы

Максин Скотт, фермерша из Пертшира, придумала "тартановых овец" (тартаном называется традиционная шотландская расцветка в клетку). Она утверждает, что ягнята рождаются белыми, но с возрастом их шерсть становится клетчатой, а затем из нее изготавливают килты (юбки для традиционных национальных мужских костюмов) и одеяла. Овцы почти ничем не отличаются от обычных, разве что любят газировку Irn-Bru и песочное печенье.

Конечно, это милая легенда, на самом деле овец красят специальной краской для шерсти. Но туристам очень нравится!