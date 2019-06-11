16 редких фото, без которых ваше представление о мире будет неполным
В рутинном круговороте «дом — работа — дом» мы рискуем потерять ощущение того, как разнообразен мир и как много в нем вещей, поражающих воображение: от чудес природы до творений человеческих рук. Главное — внимательно смотреть. Скалы-колонны из Исландии и «клетчатые овцы» — наши фавориты!
Мы в AdMe.ru уверены, что детское чувство удивления от того, что происходит вокруг, вернется к вам после нашей статьи и останется с вами надолго.
1. Это асперитас — особый вид слоисто-кучевых облаков
2. Из-за синдрома Элерса — Данлоса Тоби выглядит как самый старый кот в мире
3. Этот куб с зеркальными стенами — номер лесного отеля в Швеции
4. На пляже Рейнисфьяра в Исландии скалы в виде ступенчатых колонн, а песок черного цвета
5. Молния бьет в воду
6. Расцветка морской звезды напоминает раскаленные угли
7. Береза в Ялуторовске
8. Балконы в китайской провинции Гуйчжоу
9. Гейзер Строккюр в Исландии за секунду до извержения
10. Калимантанские безухие вараны выглядят как живые драконы
11. Сбор винограда в вулканических кратерах на Канарских островах
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13. Дерево выглядит как спящий динозавр
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15. Машина едет по горной дороге, проложенной прямо по воде
16. Искусственное детское сердце, созданное на военном заводе "Прогресс". Оно позволяет дожить до трансплантации
Бонус: клетчатые овцы
Максин Скотт, фермерша из Пертшира, придумала "тартановых овец" (тартаном называется традиционная шотландская расцветка в клетку). Она утверждает, что ягнята рождаются белыми, но с возрастом их шерсть становится клетчатой, а затем из нее изготавливают килты (юбки для традиционных национальных мужских костюмов) и одеяла. Овцы почти ничем не отличаются от обычных, разве что любят газировку Irn-Bru и песочное печенье.
Конечно, это милая легенда, на самом деле овец красят специальной краской для шерсти. Но туристам очень нравится!
Фото на превью tummyandgummy / Instagram