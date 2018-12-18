17 раз, когда люди обнаружили сюрприз от природы и не поленились сделать кадр

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Немного везения и наблюдательности — и мир вокруг откроется с самой неожиданной стороны. Вы знаете, как выглядит белка-блондинка? А яйцо, сваренное в горячем источнике? Спорим, вы и не подозревали, что кактусы могут карабкаться по скалам.

Мы в AdMe.ru не перестаем любоваться бесконечным разнообразием природы и хотим поделиться с вами некоторыми находками.

1. Этот найденный в лесу ботинок зарос мхом

2. Кусок байкальского льда

3. Мексиканская аллигаторова ящерица. Этот вид находится на грани исчезновения

4. «Кристалл соли, найденный мною на солончаке Уюни»

5. Кактус-скалолаз

6. «Собрали с сыном ракушки на пляже»

7. «Мой папа поймал в объектив голубую сойку»

8. Эта сосулька выросла на уличной вывеске. Замерзая, вода просочилась через отверстие и приняла такую форму

9. «Нашел на исландском пляже этот кусок базальта в форме идеального сфероида»

10. Этот гриб вырос из самой середины дерева

11. Яйцо, сваренное в японских горячих источниках

12. Пятно в виде сердца находится в нужном месте

13. «Вырастила головку чеснока, в которой всего один зубчик»

14. После снегопада кусты выглядят как стеганое одеяло

15. «К нам забежала белка-блондинка»

16. Дерево в форме сердца в осеннем Огайо

17. Оплетенная паутиной гербера

Что из этого вы хотели бы увидеть вживую?