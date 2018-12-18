17 раз, когда люди обнаружили сюрприз от природы и не поленились сделать кадр
Немного везения и наблюдательности — и мир вокруг откроется с самой неожиданной стороны. Вы знаете, как выглядит белка-блондинка? А яйцо, сваренное в горячем источнике? Спорим, вы и не подозревали, что кактусы могут карабкаться по скалам.
Мы в AdMe.ru не перестаем любоваться бесконечным разнообразием природы и хотим поделиться с вами некоторыми находками.
1. Этот найденный в лесу ботинок зарос мхом
2. Кусок байкальского льда
3. Мексиканская аллигаторова ящерица. Этот вид находится на грани исчезновения
4. «Кристалл соли, найденный мною на солончаке Уюни»
5. Кактус-скалолаз
6. «Собрали с сыном ракушки на пляже»
7. «Мой папа поймал в объектив голубую сойку»
8. Эта сосулька выросла на уличной вывеске. Замерзая, вода просочилась через отверстие и приняла такую форму
9. «Нашел на исландском пляже этот кусок базальта в форме идеального сфероида»
10. Этот гриб вырос из самой середины дерева
11. Яйцо, сваренное в японских горячих источниках
12. Пятно в виде сердца находится в нужном месте
13. «Вырастила головку чеснока, в которой всего один зубчик»
14. После снегопада кусты выглядят как стеганое одеяло
15. «К нам забежала белка-блондинка»
16. Дерево в форме сердца в осеннем Огайо
17. Оплетенная паутиной гербера
Что из этого вы хотели бы увидеть вживую?
Фото на превью Alanj70 / Reddit