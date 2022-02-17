17 пар фото из прошлого и настоящего, которые невозможно перестать сравнивать

Бывает, что мы возвращаемся в те края, где мы провели какую-то часть своего прошлого. Оглядываем знакомые места и понимаем, что они уже не совсем такие, какими мы их запомнили. Вроде бы все то же самое, но все-таки немного по-другому. Где-то срубили дерево, проложили дорогу, снесли или, наоборот, отреставрировали здание.



Мы в AdMe.ru покопались в архивах и сравнили старые и новые фото одних и тех же мест с похожих ракурсов.

Дворец Хростник, Польша. 2008 и 2015 годы

Мэрия Ванкувера, Канада. 1936 и 2013 годы

Часовая башня в Сигишоара — на родине Дракулы, Румыния. 1933 и 2012 годы

Мост Эржебет, Будапешт, Венгрия. После 1903 года и 2005 год

Боу Бридж, Центральный парк Нью-Йорка, США. 1980 и 2019 годы

Перт, Австралия. 1920-е и 2008 год

Флэтайрон-билдинг, Нью-Йорк, США. 1905 и 2017 годы

Пласа-де-Армас, Сантьяго, Чили. 1893 и 2017 годы

Бондай-Бич, Австралия. 1900-е и 2016 год

Атенеум, Индианаполис, США. До 1933 года и 2010 год

Дом в Филадельфии, США. 1903 и 2008 годы

Этот дом считается местом рождения американского флага. В XIX веке здесь жила швея Бетси Росс, которая, согласно легенде, и сшила первый американский флаг. В то время как окружение дома неминуемо перетерпело изменения, главное здание бережно хранилось и несколько раз реставрировалось.

Невский проспект, Санкт-Петербург, Россия. До 1905 года и 2009 год

Речной вокзал, Красноярск, Россия. 2001 и 2015 годы

Утрехт, Нидерланды. 1907 и 2020 годы

Сад «Флора», Кельн, Германия. 1880 и 2016 годы

Екатеринбург, Россия. 1900 и 2018 годы

Зимний дворец, Санкт-Петербург, Россия. 1905–1906 годы и 2016 год

С момента постройки Зимний дворец был выкрашен в нежно-желтый цвет. Затем каждый новый император менял его наружность по своему вкусу. Дворец побывал розовым, красным разных оттенков и даже пурпурным. Во времена блокады здание Эрмитажа было выкрашено в серый, а уже после приобрело привычный голубой цвет.