17 памятников, которые могут многое рассказать о человечестве

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Памятники являются визитной карточкой любого города. Порой только чтобы их увидеть, туристы преодолевают тысячи километров. К примеру, в 2016 году ради статуи Свободы на остров Эллиc прибыло около 4,5 млн человек. Когда скульптуры созданы не просто для красоты, а для того, чтобы донести какую-то важную мысль, они притягивают к себе невероятное количество зрителей.

AdMe.ru восхищается скульпторами, которые умеют без слов передавать свои мысли.

1. Памятник 96 депутатам рейхстага, убитым нацистами

Мемориал расположен у подножия Рейхстага. На плитах — имена депутатов, не примкнувших к нацистам и поплатившихся за это. Большинство погибли с 1933 по 1945 год. Лишь у одного человека, Георга Вендта, годом смерти обозначен 1948-й (он умер от последствий пребывания в нацистском Бранденбургском центре эвтаназии). Среди депутатов было 90 мужчин и 6 женщин.

2. Переход 1977–2005

В самом центре польского города Вроцлава бронзовые люди аккурат перед дорогой уходят в землю, а на другой стороне проезжей части выходят будто из-под земли. Автором инсталляции «Переход 1977–2005» является Ежи Калина (Jerzy Kalina), известный польский художник и скульптор. Именно на этом пересечении улиц во время острого политического кризиса в 1981 году проходили активные демонстрации, в ходе которых люди выходили из подполья. По-другому скульптуру еще называют «Памятник жертвам военного положения».

3. Путешественники

Одни видят в этой скульптуре пустоту, заполнить которую желает путешественник, другие, наоборот, то, что человек оставляет часть себя в каждой географической точке, где он побывал. Однако истинный замысел своих работ Бруно Каталано никому не раскрывает. Он «поселил» во многих городах Франции подобные скульптуры и назвал эту серию «Путешественники».

4. Памятник матросам гражданских судов

Для изготовления скульптуры Брайан Фелл использовал метод, который встречается в кораблестроении, — особый способ соединения частей заклепками. И поначалу кажется, что статуя — это судно. Этой инсталляцией жители Уэльса чтят память моряков торговых судов, которые погибли в разные годы от рук преступников или во время войн. Ежедневно рискуя своими жизнями, эти люди обеспечивали мирное население продуктами и всем необходимым.

5. Мы победили!

Во время Великой Отечественной войны перевозить грузы и передвигаться на большие расстояния солдатам СССР помогала не только техника, но и животные, в том числе экзотические — верблюды. Самые известные из них — Мишка и Машка, которые прошли всю войну и добрались до Берлина. После победы животные оказались в центре внимания: о них складывали легенды. Сами же горбатые герои продолжили жить в мирное время в московском зоопарке.

6. Квадратная голова

В 1996 году правительство Ниццы объявило конкурс на создание скульптуры у центральной библиотеки города. Выиграл проект в виде квадратной головы, олицетворяющий слепое шаблонное мышление людей, побороть которое как раз и могут помочь книги.

7. Детям блокадного Ленинграда

В годы Великой Отечественной войны Омск был одним из самых крупных центров, куда эвакуировали жителей блокадного Ленинграда. Омичи встречали испуганных детей и радушно принимали в свои семьи. В память об этих печальных временах в 2014 году установили скульптуру трех испуганных детей, которые прижимают к сердцу самое ценное, что у них есть: скрипку, чайник и куклу.

8. Девочка с зонтиком

30 мая 1999 года во время народных гуляний в Минске внезапно началась гроза. Более двух тысяч людей попытались одновременно укрыться от непогоды в подземном переходе. Образовалась давка, в результате которой погибли 53 человека. Девочка с зонтиком в Михайловском сквере служит напоминанием об этой трагедии.

9. Криптосоединение

Памятник, отражающий век криптовалюты, установлен в Лондоне по заказу биржи Eidoo. По замыслу автора Федерико Клаписа, скульптура символизирует будущее поколение, которое появится в век применения цифровых денег, — уже в утробе матери ребенок отлично разбирается, как пользоваться смартфоном.

10. Старик, чистящий брусчатку

Когда Вену оккупировали нацисты, они вывели евреев на улицы и заставили стирать антифашистские лозунги с брусчатки. В память об этом событии в центре австрийской столицы установлена статуя склонившегося над камнями старика. К слову, изначально колючей проволоки на скульптуре не было — ее добавили позже, чтобы туристам не приходило в голову сесть на статую сверху.

11. Ангел из ножей

С призывом одуматься и быть осторожнее в использовании холодного оружия обратился к жителям и гостям Ливерпуля скульптор Альфи Брэдли. Он изготовил ангела из 100 тысяч конфискованных ножей, которые ему передали полицейские участки. Теперь оружие, которое раньше приносило людям беды, должно служить ярким напоминанием о преступности, заражающей город и всю планету.

12. Развитие ребенка в утробе

У входа в один из медицинских центров Катара установлены 14 бронзовых скульптур. Каждая из них показывает определенный этап формирования ребенка в утробе матери. Английский художник Дэмиен Хёрст таким образом показал путешествие, которое совершает человек еще до своего рождения. Интересно, что это, по словам автора, первая скульптура обнаженного человека на Ближнем Востоке.

13. Квантовый человек

Состоящая из более чем сотни вертикальных стальных листов, скульптура Квантового человека представляет собой олицетворение мира квантовой физики. Автор так объясняет двойственную природу материи: фигура кажется прочной, состоящей из твердой стали, однако стоит поменять угол зрения, как человек исчезает. Незыблемость обманчива.

14. Сломанный стул

В Женеве посреди улицы стоит 12-метровый сломанный стул, будто с ампутированной ножкой. По замыслу автора, изваяние служит обращением к политикам с напоминанием: войны калечат и убивают.

15. Бесстрашная девочка

Эту статую установили в Нью-Йорке в 2017 году по заказу компании State Street Corporation. Памятник девочке, отважно смотрящей в глаза разъяренному быку, должен стимулировать общество назначать женщин на высокие посты и приглашать их в советы директоров крупных компаний. Табличка под статуей гласит: «Познайте силу женщин в руководстве. Она имеет значение».

16. Лайк

На одной из популярных у туристов площади Милана, XXV Aprile, в 2018 году появилась скульптура, знакомая каждому пользователю интернета — лайк. На запястье изваяния написано: «Самое главное в жизни — лайк». Памятник призывает вернуться в реальную жизнь и меньше обращать внимания на мир социальных сетей.

17. Женщина в декрете

Отпуск по уходу за ребенком отнюдь не время отдыха и безделья. Наоборот, на молодую маму сваливаются сразу десятки проблем и задач, которые нужно решать каждый день без выходных. Эту мысль с помощью инсталляции постарались передать представители культурной ассоциации испанского города Торрелавега.

Какие скульптуры из этой подборки, по вашему мнению, являются самыми красноречивыми?