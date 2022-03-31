17 особенностей жизни в Дании, которой есть чем зацепить, кроме банальной Русалочки

Большинство людей при упоминании Дании вспоминают Русалочку, сказочника Андерсена, уютный стиль жизни хюгге и яркие конструкторы. Между тем эта северная скандинавская страна показывает свой характер во множестве повседневных деталей.

Мы в AdMe.ru полюбовались фотографиями и нашли для себя много нового о жизни в этом королевстве. А из бонуса вы узнаете, чем местные особенности отношений между мужчиной и женщиной могут впечатлить приезжих.

«Мне 33 года, но вышло так, что у меня брали анализ в детской лаборатории. Спросили, есть ли у меня дети. Я ответила, что только племянник. Тогда мне выдали это»

Погода в королевстве меняется часто, поэтому сервис аренды зонтов весьма актуален

Велодорожка подсказывает, что надо включить фары

Согласно датским правилам дорожного движения велосипедист должен ездить с включенными передними и задними фарами от заката до рассвета, а также в дневное время, если видимость плохая, например, если туманно или пошел сильный снегопад.

«В Копенгагене есть перила, на которые велосипедисты могут опереться, пока пережидают красный свет»

На велопарковках тут можно обнаружить неожиданные вещи

Популярной альтернативой Nutella в Дании являются тонкие ломтики шоколада

Лакрица везде! В мороженом, в чае, в выпечке, в напитках, просто в конфетах, соленая и сладкая — на любой вкус

«Прекрасную сороку c голубыми перьями я видел в Копенгагене»

У города Скаген соединяются два моря: Северное и Балтийское

Здесь можно оставить собаку возле супермаркета

Летом местные делают кадры с бирюзовой морской водой у белоснежных скал Монс Клинт

В Копенгагене в метро без машиниста нарисованы кнопки, чтобы дети могли поиграть

Вот на таких симпатичных электробайках рассекают местные почтальоны

Дания — настоящий рай для перфекционистов

В этой стране очень популярен Дональд Дак. Рождественское шоу с ним показывают здесь уже 70 лет

«За все 3 недели, которые я провел здесь, я видел мультфильмы с ним в кафе, отдельные стопки с комиксами в супермаркетах и даже парней в футболках с соответствующими принтами».

В известняковых шахтах Mønsted Kalkgruber прекратили добычу, и теперь подземные туннели используют как хранилище сыра и новый экскурсионный маршрут

В библиотеке можно найти парковку для колясок

Бонус: отличия местной культуры от другого мира

Я из маленького городка. Познакомилась в интернете с датчанином, переехала к нему, все отлично было. Но прихожу с курсов вечерами, а ужин каждый раз готов. Переживаю, думаю, моя готовка не нравится. Оказалось, что тут домашние обязанности на мужские и женские не делятся и, раз я занималась завтраком, он вечером у плиты.