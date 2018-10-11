17 обычных вещей за границей, к которым русские никогда не привыкнут

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Каждый слышал с детства от родителей, что место в транспорте нужно уступать, не есть руками и доедать все, что тебе положили на тарелку, чтобы быть воспитанным и вежливым в глазах других людей. Но когда мы взрослеем и начинаем открывать для себя другие страны, то узнаем, что привычные для нас нормы поведения могут быть восприняты совсем иначе в других культурах.

Мы в AdMe.ru проехали вокруг всего света, чтобы предупредить вас о вещах, которые вы всю жизнь считали недопустимыми, но оказавшихся обычным делом других странах.

1. В сауну вместе с мамой девушки

В сауне, по мнению финнов, нет места для смущений, поэтому в порядке вещей там быть абсолютно голым даже в присутствии малознакомых людей противоположного пола. Вполне обыденно, когда молодой человек посещает парную вместе с сестрой и мамой своей девушки, даже если он видит их впервые.

2. Поцелуй при знакомстве

Испанцы — очень дружелюбный народ, и даже при знакомстве вы не ограничитесь просто пожиманием руки или объятием. Не смущайтесь, если вас сразу поцелуют в обе щеки, — здесь это в порядке вещей.

3. Еда на столе — лишь верхушка айсберга

Каталонцы любят принимать гостей у себя дома, и нужно быть готовым не объедаться сразу всем, что вы видите на столе. На собственном опыте автор статьи убедился, что в Каталонии не выставляют сразу все блюда на стол, а сменяют их постепенно. Придется рассчитывать свои силы и умерить аппетит, чтобы дождаться десерта. А сладкое в Каталонии подают без чая или кофе. К пирожным или конфетам вам, скорее всего, предложат десертное вино, а горячие напитки принесут только в самом конце вечера.

4. Шпионить за соседями

Доносительство — обычное явление в Германии еще с 1781 года. Как гласил закон XVIII века, если пожаловаться на крестьянина, который плохо обрабатывает свою землю, то его могли отправить в армию, а «стукачу» переходила треть имущества земледельца. Поэтому если вы думаете, что никто не видит, как вы выбросили мусор в неположенном месте или неправильно припарковали машину, то помните, что «добрые» соседи могут наблюдать за вами. Они никогда не будут говорить вам лично о ваших проступках, а сразу сдадут вас стражам порядка.

5. Вечеринки нежности

Можете ли вы представить, что пойдете на вечеринку, чтобы просто полежать и обнять незнакомого человека? В Германии сравнительно недавно стали популярны «вечеринки нежности», которые проводят в терапевтических целях. Люди приходят на них, просто чтобы обнять друг друга и справиться с депрессией.

6. Набирать воду в раковину

Если вы окажетесь в гостях у французских друзей, то экономно расходуйте воду. Умываться под струей текущей воды здесь не принято. В некоторых семьях во Франции сначала закрывают раковину затычкой, потом набирают в нее воду и начинают умываться, бриться. Мытье посуды на кухне может происходить по такой же схеме.

7. Есть грязные фрукты и овощи

Хотите озадачить любого француза, когда будете у него на кухне? Тогда задайте ему лишь один вопрос: «А эти фрукты и овощи мытые?» Здесь даже в ресторанах вам могут принести немытые фрукты и овощи, так как французы просто привыкли их есть прямо с грядки и не задумываться о возможных пищевых отравлениях.

8. Температура тела

Если у вас вдруг поднялась температура, то во Франции это еще не повод обращаться к врачу. Здесь нормальной температурой тела, по мнению местных медиков, считается 37 °C, а не 36,6 °C.

9. Знать цену подаркам

В Греции вам не придется замазывать ценник на подарке, чтобы не смутить человека стоимостью вашего презента. Здесь принято преподносить любые вещи вместе с чеками, чтобы у именинника или молодоженов была возможность самостоятельно обменять ваш подарок, если он им не подошел или просто не понравился.

10. Оставаться модной в церкви

В православных храмах Греции девушки могут спокойно находиться с непокрытой головой и в довольно открытых платьях, особенно когда они являются гостьями на большой свадьбе.

11. Не уступать место

В Греции не принято уступать места в общественном транспорте пожилым людям, детям и женщинам. Греки на такой обычный вежливый жест ответят громким смехом или даже открытой обидой. Здесь считается недостойным поведением садиться на чужое место, а тот, кто уступает, покажется местным жителям чудаком.

12. Права по почте

Доверие к почтовой службе в США выше, чем в других странах. Здесь все важные документы вы можете смело отправлять по почте и не бояться, что они потеряются. Даже новое водительское удостоверение вам пришлют почтой, а крупные посылки оставят прямо у порога, если почтальон не застанет вас дома.

13. Следите за расстоянием

В Бразилии психологически комфортным расстоянием между разговаривающими людьми считается 30–45 см, в то время как в США и России это 60–91 см. Если вы не хотите показаться недружелюбным к собеседнику в этой южной стране, то придется пожертвовать своим личным пространством.

14. Фига на удачу

Если в Бразилии вы увидели перед собой чужой кулак с большим пальцем, просунутым между указательным и средним, то не воспринимайте это жест как знак презрения и уничижения. Здесь вам покажут его на удачу.

15. Руки вместо столовых приборов

Не стоит удивляться, если вам подадут индонезийское блюдо без столовых приборов. Есть пищу руками в Индонезии — это обычное дело. Еду нужно брать кончиками пальцев и только правой рукой. На столе будут стоять специальные чаши для мытья пальцев и, пожалуй, главное для новичков — это не перепутать их случайно с каким-нибудь изысканным местным напитком.

16. Оставлять еду на тарелке

В Индонезии не следует съедать все блюдо, которое вам подали, чтобы вас не сочли невоспитанным человеком. Здесь считается вежливым оставить определенное количество еды на тарелке в конце трапезы. Чтобы подать знак, что вы сыты, сложите недоеденную пищу на одну сторону тарелки.

17. В туалет со своей бумагой

Туалетную бумагу в уборных здесь можно найти разве что в гостиницах и дорогих ресторанах, а местные жители привыкли обходиться без нее и использовать для интимной гигиены только воду.

А что вас больше всего удивило, когда вы были в другой стране?