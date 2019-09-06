17 привычных для Южной Кореи вещей, которые вызывают сначала шок, а потом — восхищение

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В Южной Корее знают не только секрет вечной молодости (иначе как жителям страны удается в 60 выглядеть на 25?), но и как сделать обычные вещи быстрее, безопаснее и проще. Где бы еще могли придумать мягкие столбы для дорожной разметки, массажные носки или очки для ленивых?

AdMe.ru заглянул на странички популярных блогеров, а также в инстаграм в поисках новинок из Южной Кореи и спешит поделиться самыми оригинальными из них.

1. На парковках используют мягкие колышки: при столкновении авто не получит повреждений

2. При заказе еды навынос вам сделают скидку почти в любом заведении

3. Зубная паста со вкусом грибов

4. Как сделать образ полицейского более человечным

5. Эти массажные носки расслабят ноги после тяжелого дня

6. Туалеты имеют не только подогрев, но также биде и... функцию сушки

7. Между писсуарами есть перегородки

8. В корейском McDonald’s вы найдете бургеры с креветками, яйцом и пулькоги. А еще кукурузные палочки

9. Чтобы нарезать мясо, лапшу или другую еду, корейцы пользуются ножницами

10. Сладкую вату подают в стаканчиках и добавляют съедобный декор

11. В Корее христианство распространено, но подход к нему своеобразный: кресты подсвечены неоновыми лампами

12. Корейский дизайн бросается в глаза и запоминается надолго. Вот это, например, обычное кафе

13. Это — макарун

14. А это — презерватив

15. Посадили пятно на любимую вещь? Корейский карманный пятновыводитель исправит ситуацию

16. «Очки для ленивых» — на случай, если вставать лень, а почитать или посмотреть фильм ну очень хочется

17. Многие кафе и рестораны оборудованы такими варочными поверхностями: блюда может приготовить как официант, так и сам гость

Давайте пофантазируем: какого ноу-хау вам не хватает в быту? Возможно, когда-нибудь корейцы изобретут и его.