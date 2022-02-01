17 мест, которые в мечтах выглядят куда лучше, чем в реальности

Не всегда путешествия мечты проходят как по маслу: даже самая ожидаемая поездка в какой-то момент рискует подарить парочку не очень приятных впечатлений. Будь то специфический запах на Манхэттене, о котором нам никогда не расскажут в кино, или же застройка вокруг Ниагарского водопада — все эти, казалось бы, мелочи могут полностью поменять наше мнение о посещенном городе.

Мы в AdMe.ru искренне верим, что красота всегда в глазах смотрящего. И все-таки, невзирая на наше убеждение, мы виртуально пробежались по городам планеты и узнали из первых уст о том, чем же грешат современные достопримечательности.

Бали. Он сильно изменился за последние 10 лет. Раньше на острове было очень красиво, но теперь там живет слишком много фрилансеров, которые только и делают, что покупают еду по завышенным ценам. А ведь там раньше было очень классное место, где можно было спокойно посерфить и насладиться недорогой местной кухней. © HippoNo9775 / Reddit

Он сильно изменился за последние 10 лет. Раньше на острове было очень красиво, но теперь там живет слишком много фрилансеров, которые только и делают, что покупают еду по завышенным ценам. А ведь там раньше было очень классное место, где можно было спокойно посерфить и насладиться недорогой местной кухней. © HippoNo9775 / Reddit Ниагарский водопад. Оказывается, он находится не в заповеднике, а в черте города. Как результат, окрестности Ниагары — это один сплошной торговый центр. Впрочем, сам водопад действительно прекрасен. © youburyitidigitup / Reddit

Пекин — одно сплошное разочарование. Я был шокирован количеством вооруженной охраны везде, наличие которой совершенно не спасает от карманников. А еще надо мной постоянно везде смеялись и трогали меня — все из-за того, что я европеец с кудрявыми волосами. © Teapigs1984 / Reddit

— одно сплошное разочарование. Я был шокирован количеством вооруженной охраны везде, наличие которой совершенно не спасает от карманников. А еще надо мной постоянно везде смеялись и трогали меня — все из-за того, что я европеец с кудрявыми волосами. © Teapigs1984 / Reddit Я мечтал побывать в Мамонтовой пещере в Кентукки , но, когда мне все-таки удалось ее увидеть, был очень и очень разочарован. Оказалось, что это всего лишь большая, темная, сырая и очень скучная дыра в земле. © Richard O. Colestock / Quora

, но, когда мне все-таки удалось ее увидеть, был очень и очень разочарован. Оказалось, что это всего лишь большая, темная, сырая и очень скучная дыра в земле. © Richard O. Colestock / Quora Памуккале в Турции. Те травертины, что везде на фото, искусственные. Природные — серого оттенка и закрыты для туристов. © Юлия Бонд / Facebook

Помпеи. Мне совершенно не понравилось это место, так как я был просто поражен изношенной инфраструктурой города. Дороги, фонарные столбы и здания выглядели так, словно ими пренебрегали десятилетиями. Напомнило страну третьего мира, но никак не Италию. © Jew_With_A_Tattoo / Reddit

Мне совершенно не понравилось это место, так как я был просто поражен изношенной инфраструктурой города. Дороги, фонарные столбы и здания выглядели так, словно ими пренебрегали десятилетиями. Напомнило страну третьего мира, но никак не Италию. © Jew_With_A_Tattoo / Reddit Голливуд. Ездил туда в июле. Везде были бездомные, мусор валялся буквально на каждом шагу. Неприятно было там находиться. Единственное, что мне понравилось, — небольшой кусочек «Аллеи славы» напротив местного театра и торгового центра. © DBelland1515 / Reddit

Ездил туда в июле. Везде были бездомные, мусор валялся буквально на каждом шагу. Неприятно было там находиться. Единственное, что мне понравилось, — небольшой кусочек «Аллеи славы» напротив местного театра и торгового центра. © DBelland1515 / Reddit Мумбаи в Индии. От местного запаха у меня по прибытии буквально перехватило дыхание. Город показался одной огромной свалкой. Повсюду нищие. Грязная еда и вода. Я даже заболел там. © Abu Zafar / Quora

Я живу в Объединенных Арабских Эмиратах . Единственное, что можно делать в моем городе, — ходить по торговым центрам и в больницу, больше ничего. В пустыню еще можно съездить. В соседних Дубае и Абу-Даби ситуация не лучше: от силы еще парочку развлечений можно там найти. © River-Haven / Reddit

. Единственное, что можно делать в моем городе, — ходить по торговым центрам и в больницу, больше ничего. В пустыню еще можно съездить. В соседних Дубае и Абу-Даби ситуация не лучше: от силы еще парочку развлечений можно там найти. © River-Haven / Reddit Манхэттен сильно пахнет мусором. Постоянно. В городе, заполненном 100-этажными офисными зданиями, ресторанами и квартирами, очень мало инфраструктуры для утилизации отходов. Из-за этого людям приходится ходить мимо огромных мешков с мусором, сложенных на тротуаре в ожидании мусоровозов. © Virtual-Stranger / Reddit

сильно пахнет мусором. Постоянно. В городе, заполненном 100-этажными офисными зданиями, ресторанами и квартирами, очень мало инфраструктуры для утилизации отходов. Из-за этого людям приходится ходить мимо огромных мешков с мусором, сложенных на тротуаре в ожидании мусоровозов. © Virtual-Stranger / Reddit Во время одного из путешествий по Европе мы решили посетить Брюссель. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что в городе почти нет ничего интересного. По сравнению с Римом, Венецией, Барселоной и Парижем, конечно же. Знаменитый «Атомиум» оказался не таким уж и впечатляющим, а скульптура «Писающий мальчик» — просто заурядная ловушка для туристов. © Kanu Dutt Pathak / Quora

Неаполь. Я ожидал увидеть элегантный итальянский город, такой как Милан, но оказалось, что Неаполь совершенно на него не похож. По сравнению с Исландией, которую мы посетили до нашей поездки в Италию, Неаполь — очень своеобразный город со своими правилами и порядками, и если водителю вашего автобуса не захочется дальше ехать, то вас просто высадят. То еще местечко, в общем. © onehungarianboi / Reddit

Я ожидал увидеть элегантный итальянский город, такой как Милан, но оказалось, что Неаполь совершенно на него не похож. По сравнению с Исландией, которую мы посетили до нашей поездки в Италию, Неаполь — очень своеобразный город со своими правилами и порядками, и если водителю вашего автобуса не захочется дальше ехать, то вас просто высадят. То еще местечко, в общем. © onehungarianboi / Reddit Многие в восторге от Марракеша , однако мне он совсем не понравился. Согласен, до 2000 года город и впрямь выглядел неплохо, но сейчас там совершенно нечего делать. Почти все «местные, изготовленные вручную товары» — обычный китайский ширпотреб, а чтобы купить даже их, вам придется изрядно постараться и не попасться карманникам, которые подстерегают буквально на каждом шагу. © legshampoo / Reddit

, однако мне он совсем не понравился. Согласен, до 2000 года город и впрямь выглядел неплохо, но сейчас там совершенно нечего делать. Почти все «местные, изготовленные вручную товары» — обычный китайский ширпотреб, а чтобы купить даже их, вам придется изрядно постараться и не попасться карманникам, которые подстерегают буквально на каждом шагу. © legshampoo / Reddit В смелых детских мечтах диснеевский парк представлялся мне самым удивительным и волшебным местом, о котором только может мечтать ребенок. Однако когда, вдохновленный мультиками и телешоу, я все-таки посетил его, я испытал большое разочарование. Независимо от сезона, в любой день года длинные очереди к популярным аттракционам отнимают от 45 минут до пары часов. Это место явно переоценено. © Josefina Kidochim / Quora

А меня разочаровали Мельбурн и Сидней , а еще Лондон . Возможно, если бы я побольше о них прочитал и лучше их изучил, они бы понравились мне больше, но пока эти места для меня просто обычные города с метро, которые еще и друг от друга почти не отличаются. Стамбул выглядит гораздо круче по сравнению с ними. © Bud Ingram-Lile / Quora

, а еще . Возможно, если бы я побольше о них прочитал и лучше их изучил, они бы понравились мне больше, но пока эти места для меня просто обычные города с метро, которые еще и друг от друга почти не отличаются. Стамбул выглядит гораздо круче по сравнению с ними. © Bud Ingram-Lile / Quora Мне абсолютно не понравился «город пришельцев» Розуэлл в Нью-Мексико . В этом месте не только совершенно нечего делать и некуда сходить, рядом с ним тоже нет никаких достопримечательностей. © manny130 / Reddit

. В этом месте не только совершенно нечего делать и некуда сходить, рядом с ним тоже нет никаких достопримечательностей. © manny130 / Reddit Рио. Провел там половину своего медового месяца, постоянно думая о том, насколько это специфическое место. Это чрезвычайно бедный город с великолепными пляжами и туристическими достопримечательностями. А еще пробки и общая запущенность. © UnfinishedThings / Reddit

А какие города разочаровали больше всего вас?

Внимание: в феврале 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.