Если вы не верите, что мечты сбываются, — прочитайте историю 17-летней девушки, которая с детства грезила Марсом

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«Папа, я хочу быть космонавтом и стать первым человеком, который отправится на Марс», — эти слова принадлежали тогда еще 3-летней малышке Алиссе Карсон. Сегодня она активно работает над тем, чтобы воплотить свою детскую мечту в реальность. Насыщенной жизни этого подростка может позавидовать любой человек — многочисленные тренировки, публичные выступления, самообразование и активная общественная деятельность, в ходе которой она неизменно призывает сверстников всегда следовать за своей мечтой и не отдавать ее никому. Запуск космической миссии на Марс планируется на 2033 год, когда Алиссе будет 32.

Редакция AdMe.ru не смогла остаться равнодушной к этой целеустремленной девочке и решила рассказать ее историю своим читателям.

17-летняя Алисса Карсон одержима космосом с 3 лет. Тогда она посмотрела мультфильм «Фантазеры», где главные герои, животные, отправились в воображаемое путешествие на Красную планету. Она сразу же рассказала о своем новом увлечении отцу, который воспринял его со всей серьезностью. С тех пор комната девочки была наполнена тематическими книгами, телескопами, а на стене висела огромная карта Марса, на которую малышка всегда смотрела с восхищением и трепетом.

В 7 лет отец записал маленькую героиню в космический лагерь NASA в Алабаме, в котором она побывала несколько раз. Алисса стала первым в истории человеком, который до 12 лет прошел подготовку во всех 3 лагерях NASA (Алабама, США; Квебек, Канада; Измир, Турция), а также посетил все 14 гостевых центров этого космического ведомства. И в каждом из них девочка успешно сдала экзамены.

9-летней Алиссе организовали встречу с астронавтом Сандрой Магнус, которая поддержала ее устремления. При этом Магнус рассказала, что заинтересовалась космосом так же, как и наша героиня, в 3 года. Алисса стала самым младшим в истории студентом, зачисленным на курсы по программе Advanced PoSSUM Academy от Университета аэронавтики Эмбри-Риддла, где обучается и сейчас.

Во время учебы девушка овладела знаниями робототехники и даже спроектировала несколько ракет. В апреле 2018 года она прошла специальный курс подводного плавания, который направлен на подготовку к дезориентирующему воздействию космического пространства.

По правилам NASA, претендовать на то, чтобы стать астронавтом, можно с 18 лет. Однако ведомство активно работает с этой девочкой, ведь в 2033 году, когда планируется миссия на Марс, Алиссе будет 32, что считается идеальным возрастом для астронавта.

В январе 2013-го ее пригласили на телеканал NASA, чтобы обсудить перспективы миссии на Марс в прямом эфире, ну а чуть позже она была выбрана одним из 7 послов, представляющих организацию Mars One.

Сегодня девочка — частая гостья на американских телеканалах. У Алиссы уже даже есть свой позывной — «Черника». Также называется и ее фонд, который занимается поддержкой подростков, мечты которых связаны с космосом. Как говорит сама Алисса, «я хочу вдохновить детей на исполнение их желаний и на то, чтобы они получали от обучения лишь удовольствие».

Девочка занимается и самообразованием: она изучает испанский, французский и китайский языки. Алисса любит играть на пианино и обожает футбол. Она путешествует по миру, где произносит мотивационные речи для своих сверстников, выступала Алисса и в рамках всемирно известного фонда TED, где собрала шквал оваций и множество положительных откликов от своих ровесников.