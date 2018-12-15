17 красочных стран, куда можно сбежать от всей этой суеты хоть завтра

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Если вы уже устали от зимы или просто хотите сменить обстановку, то путешествия в дальние страны — идеальный вариант. Очень часто радость поездок омрачается необходимостью получения визы. Поэтому мы решили найти выход из положения для тех, кто любит спонтанные путешествия и не хочет обременять себя лишними бюрократическими процедурами. К счастью, на Земле немало прекрасных стран, куда жителям России разрешен свободный въезд.

AdMe.ru расскажет о 17 странах, куда можно сорваться в любой момент, даже если у вас нет заветной визы в загранпаспорте. Для удобства мы решили поделить их на 4 сезона, чтобы вы могли отправиться в поездку в любое время года.

Зима

1. Аргентина

Условия: граждане РФ и Украины могут въезжать в Аргентину без визы на срок до 90 дней. При себе необходимо иметь загранпаспорт и обратный билет. Погода: для европейцев погода зимой в Аргентине весьма комфортная, средняя температура составляет +24 ... +25 °C. Чем заняться: пока у нас царят зима и холод, в Аргентине проходит немало праздников и фестивалей. Например, знаменитый карнавал стартует 6 января. Так что у вас будет прекрасная возможность погрузиться в атмосферу праздника и ритмов сальсы. Здесь можно танцевать всю ночь напролет, утром выпить чашку великолепного кофе, а днем отправиться на увлекательные экскурсии по следам инков.

2. Перу

Условия: для въезда в страну на срок до 90 дней гражданам РФ и Украины виза не требуется. На таможне у вас могут спросить билет в обратную сторону, бронь отеля и подтверждение, что у вас с собой достаточно денег на период поездки. Погода: идеальное время для посещения побережья Перу — с середины декабря по март, это считается пляжным сезоном. Средняя температура составляет +28 ... +29 °C. В столицу страны, Лиму, лучше ехать с начала декабря по апрель, так как в остальные месяцы тут довольно прохладно, ветрено и нередки туманы. Чем заняться: Перу славится своими национальными парками и памятниками древних индейских цивилизаций. Так что запланируйте в поездке посетить столицу инков, город Куско, загадочные храмы Мачу-Пикчу, глубочайший каньон в мире Колка и высокогорное озеро Титикака. Кроме того, в Перу богатейшая флора и фауна: в дельте Амазонки обитает около трети всех известных животных.

3. Бразилия

Условия: для въезда в страну на срок до 90 дней гражданам РФ и Украины виза не нужна. Для поездки потребуется только действующий загранпаспорт. Погода: когда у нас зима, в Бразилии жаркое и влажное лето. Температура в это время составляет примерно +30 °C. Чем заняться: самые яркие и красочные события в Бразилии приходятся на Новый год и февраль-март. В эти дни на улицах Рио-де-Жанейро и других городов царит атмосфера карнавала, проходит множество фестивалей и шествий. Также зимой можно насладиться курортами на берегу океана, заняться серфингом или дайвингом. Для любителей острых ощущений есть отличная возможность почувствовать себя птицей и полетать на тросах в тропических лесах.

4. Мальдивы

Условия: для путешествия с целью туризма россиянам и украинцам виза на Мальдивы не нужна, если продолжительность пребывания на островах не превысит 30 дней. Вам оформят туристическую визу по прибытии в аэропорт Мале. Погода: в период с декабря по март на Мальдивах устанавливается так называемый сухой сезон, поэтому это идеальное время для поездки. Днем воздух прогревается до +29 ... +30 °С. Чем заняться: райские Мальдивские острова давно покорили сердца туристов со всего мира белоснежными песчаными пляжами, прозрачной бирюзовой водой моря и чувством уединения и покоя. Это идеальное место для пляжного расслабляющего отдыха, чтобы забыть все проблемы и заботы.

Весна

1. Грузия

Условия: россияне и украинцы могут въезжать в Грузию по загранпаспорту на срок до 1 года. Правда, запрещен въезд через Абхазию и Северную Осетию. Погода: весна подойдет для посещения Грузии теми, кто не любит палящей жары. Уже в начале марта становится тепло и солнечно, а в мае самые смелые могут открывать купальный сезон. Чем заняться: гулять по улочкам живописных городов, любоваться расцветающими деревьями, пробовать местные вина и кухню. Если замерзнете, можно согреться в знаменитых тбилисских серных банях. Также весна — отличное время для поездок на обзорные экскурсии по крепостям и храмам. Для любителей горных лыж и сноубордов до мая открыты горнолыжные курорты. Кроме того, в мае в Тбилиси проходит ежегодный Фестиваль цветов.

2. Сербия

Условия: в Сербию жителям России и Украины можно въезжать без визы на срок до 30 дней. Погода: в марте в Сербии еще можно кататься на горных лыжах, а вот в апреле природа уже вовсю готовится к лету. Средняя температура воздуха весной составляет примерно +16 °С. Чем заняться: Сербия — пока не очень раскрученное направление, тем не менее это великолепное место для качественного оздоровительного отдыха по разумной цене. Сюда рекомендуется ехать людям с проблемами суставов, дыхательной и центральной нервной систем. Также эта страна славится своими термальными источниками и целебными грязями. Планируя поездку, отведите несколько дней столице, Белграду, чтобы успеть осмотреть множество исторических мест.

3. Куба

Условия: гражданам России виза на Кубу не нужна. На границе вам всего лишь нужно будет заполнить 2 миграционные карты, показать обратный билет и, скорее всего, денежные средства из расчета примерно $ 50 в сутки на человека. Для граждан Украины виза на Остров свободы оформляется в упрощенном порядке. Погода: официально туристический сезон на Кубе длится 365 дней, так как температура здесь не опускается ниже +18 °С. Период с начала апреля по конец мая считается лучшим временем для поездки на Кубу, так как устанавливается сухая и теплая погода без штормов. Чем заняться: Остров свободы — отличное место для пляжного отдыха с бокалом «Куба либре». Также здесь богатая подводная фауна, и вы можете заняться снорклингом или дайвингом. Будучи на Кубе, непременно стоит посетить Гавану, чтобы насладиться колоритной архитектурой, посетить форт, станцевать сальсу с местными жителями и проникнуться духом этой свободной страны.

4. Доминиканская Республика

Условия: гражданам России и Украины для въезда в Доминиканскую Республику с туристической целью виза не требуется. Правда, перед зоной паспортного контроля вам нужно будет заполнить специальную туристическую карточку на срок пребывания до 60 дней. Погода: отдых в Доминикане можно смело назвать райским практически круглый год. Высокий сезон начинается с ноября по апрель. В эти месяцы днем температура составляет примерно +27 ... +29 ºС. Весной, в марте и апреле, можно смело загорать и купаться, а к концу мая начинаются дожди. Чем заняться: в Доминикану лучше всего ехать любителям пляжного отдыха и морских приключений типа дайвинга или серфинга. В мае можно насладиться рыбалкой: в это время как раз начинается сезон ловли голубого марлина. Также к вашим услугам тропические путешествия в горах или экзотических рощах на лошадях или джипах.

Лето

1. Турция

Условия: между странами установлен безвизовый режим, согласно которому жители РФ и Украины могут въезжать на территорию Турции на срок до 60 дней. Погода: Турция расположена в субтропической климатической зоне, так что лето — отличное время для отдыха в этой стране. Самое жаркое время для отдыха в Турции — июль-август. Средняя температура воздуха в эти месяцы составляет +28 °С. Чем заняться: Турция не зря считается одним из самых популярных направлений среди туристов. Ведь за одну поездку в эту страну можно как будто побывать и в Европе, и в Азии, а также искупаться в четырех морях. Кроме того, не забывайте, что Турция — это не только курорты, но и богатая история, сохранившаяся со времен Османской империи. Попробуйте выделить хотя бы пару дней для посещения Стамбула, осмотрите собор Святой Софии, Голубую мечеть и дворцовый комплекс Топкапы.

2. Кипр

Условия: для обычной туристической поездки виза на Кипр россиянам не нужна. Необходимо будет оформить лишь так называемую предварительную Pro-visa, которая делается онлайн в течение суток. Гражданам Украины для въезда достаточно иметь биометрический паспорт для поездок за границу. Погода: лето на Кипре всегда солнечное и жаркое, но из-за низкой влажности даже высокие температуры обычно переносятся хорошо. Если вы не любите сильный зной, выбирайте для отдыха курорт Пафос — он самый нежаркий на побережье. Чем заняться: Кипр — отличное место для чередования пляжного отдыха с экскурсионным. Поэтому утром вы можете валяться у моря или бассейна, а днем и вечером отправиться изучать древние руины и замки. Также на Кипре множество разнообразных пляжей — от молодежных и тусовочных до тихих семейных.

3. Индонезия

Условия: для россиян и украинцев для въезда в Индонезию на срок до 30 дней потребуются только действующий загранпаспорт, обратный билет и бронь отеля. Погода: обычно, говоря об отдыхе в Индонезии, подразумевают остров Бали. Это уникальное место, поскольку здесь круглый год держится примерно одинаковая температура воды и воздуха: примерно +27 ... +30 °C. Правда, есть сезон дождей, поэтому лучше планировать поездку на сухой сезон, то есть с апреля по октябрь. Самая приятная погода устанавливается на Бали в июле-августе, поскольку в это время не так жарко и душно. Чем заняться: хорош Бали тем, что здесь можно найти массу занятий по душе. Например, порелаксировать на пляже или взять уроки серфинга. Также можно покататься на каноэ, позаниматься йогой с видом на океан или понежиться в спа. Романтики наверняка оценят красивейшие закаты, а любители духовной пищи смогут посетить многочисленные храмы острова.

4. Албания

Условия: период безвизового въезда в Албанию для россиян ежегодно меняется, но неизменным остается одно условие — в туристический сезон виза не нужна. Как правило, туристический сезон длится с середины мая по ноябрь. Граждане Украины могут въезжать в страну по действующему загранпаспорту. Погода: если вы не любите жару, то лучшее время для посещения этой страны — май, июнь и сентябрь. Это время подходит для путешествий и активного отдыха. Если вы предпочитаете пляжный отдых, то планируйте отпуск на июль-август, когда температура воздуха достигает +31 °С, а воды Адриатического и Ионического морей прогреваются до +25 °C. Чем заняться: Албания — достаточно малоизученное туристами место, в отличие от соседней Черногории. Однако в этой маленькой стране каждый сможет найти себе занятие по вкусу. Здесь есть и горы с альпийскими долинами и озерами, и великолепные песчаные пляжи с лазурной водой, а также богатое культурное наследие нескольких культур и эпох. А еще в Албании первоклассная балканская кухня.

Осень

1. КНР, Гонконг

Условия: для граждан России и Украины, которые едут в Гонконг в туристических целях на срок не более 2 недель, виза не потребуется. При пересечении границы у вас могут попросить показать обратный билет и подтверждение необходимой суммы для пребывания в стране. Погода: если вы запланируете поездку на период с сентября по декабрь, то вас встретит приятная солнечная погода. Средняя температура обычно достигает +26 °C. Это отличное время для активного отдыха и прогулок. Чем заняться: помимо того, что Гонконг — важнейшая торговая и финансовая точка на карте мира с огромным количеством магазинов и небоскребов, это еще и важный культурный центр. Здесь проводится множество красочных фестивалей и выставок: празднование китайского Нового года, Хеллоуин, Праздник середины осени, Танец огненного дракона и многие другие. Если вы устанете от этой суеты, то можете отправиться на остров Лантау, чтобы полежать на пляже с белоснежным песком Чшан Ша, или посетить буддийский монастырь, увидеть огромную бронзовую статую Большого Будды.

2. ОАЭ

Условия: россиянам и украинцам для въезда в ОАЭ не нужно оформлять визу, достаточно иметь при себе действующий биометрический загранпаспорт. На территории страны можно находиться до 30 дней. Погода: в Эмиратах практически круглый год светит солнце, а температура воды не опускается ниже +20 °C. Но лучшее время для пляжного отдыха — это осень (октябрь и ноябрь) и весна (март и апрель), когда нет палящего летнего солнца и прохладного зимнего ветра. Чем заняться: ОАЭ — это отличное место для комфортного пляжного отдыха, ведь эта страна славится своими белоснежными пляжами с лазурными водами и богатым подводным миром, который привлечет любителей дайвинга. Кроме того, в Эмиратах настоящий рай для любителей шопинга: здесь множество базаров и торговых центров на любой вкус и кошелек.

3. Ямайка

Условия: гражданам России виза на Ямайку не требуется, если срок пребывания на острове не превысит 90 дней. Для граждан Украины этот срок составляет 30 дней. При себе необходимо иметь действующий загранпаспорт, обратные авиабилеты, подтверждение брони отеля и медицинскую страховку. Погода: вы можете отправиться на Ямайку практически в любое время года, потому что туристический сезон здесь длится все 12 месяцев. Правда, летом устанавливается настоящая жара и случаются ливни. А вот температура воды не опускается ниже +24 °С. Чем заняться: кроме отдыха на широких пляжах с прозрачной водой, вы можете насладиться массой достопримечательностей. Например, можно посетить пиратский городок Порт-Ройял с красивым фортом или поехать в столицу и сходить в музей легендарного Боба Марли. Также вы можете полюбоваться закатом с Голубого пика на востоке острова или покормить крошечных колибри в природном заповеднике Монтего-Бей.

4. Южная Корея

Условия: россиянам виза для посещения Южной Кореи с целью туризма на срок не более 60 дней не нужна. Украинцам документ придется получать. Правда, это несложная и недорогая процедура. Погода: осенью в Южной Корее стоит достаточно теплая погода без существенных осадков. Средняя температура зависит от района страны, но в целом она составляет порядка +18 °С. Чем заняться: в сентябре и октябре можно отправиться в горы и насладиться живописной природой в одном из национальных парков. Любители экзотики могут посетить потухший вулкан Халласан или водопады в горах Сораксан. Также осенью в стране проходит множество фестивалей: танца, еды, а 3 октября корейцы отмечают праздник основания государства. Кроме того, Южная Корея знаменита своими горячими целебными источниками.

5. Казахстан