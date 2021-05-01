17 историй о совпадениях, на которые не хватило бы фантазии даже у сценаристов Голливуда

Однажды я села в такси и отправилась в центр Торонто. Выйдя из машины, поняла, что оставила там свой телефон. Я пыталась позвонить на него, затем в таксопарк, но потом смирилась, что телефон пропал, и продолжила свой вечер. Изрядно пошатавшись по городу, я снова села в такси. И тут подумала, что где-то уже видела водителя. Вдруг понимаю, что я в том же такси. Немного поискав, я обнаружила свой телефон застрявшим между сиденьями. Жаль, что через 2 дня я постирала его в стиралке вместе с джинсами. © myrevenge / Reddit