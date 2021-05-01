17 историй о совпадениях, на которые не хватило бы фантазии даже у сценаристов Голливуда
С точки зрения статистики совпадения неизбежны. Например, вероятность того, что в группе всего из 23 человек у 2 будет день рождения в один и тот же день, превышает 50 %. И хотя все мы взрослые люди и знаем, что чудес не бывает, иногда происходят такие вещи, что хочешь не хочешь, а начнешь верить в какие-то сверхъестественные силы.
Мы в AdMe.ru тоже понимаем, что совпадения случайны, однако, собрав эту подборку, в какой-то момент усомнились, что подобное бывает без вмешательства высших сил.
- 31 декабря сжигала под бой курантов записанное на бумажке желание: «Хочу переехать в Норвегию». Желание было нереальным, возможностей даже в другой город уехать не было. В начале лета 26-летняя я, без работы и планов на будущее, знакомлюсь в маршрутке с норвежцами: приехали к нам в Сибирь снимать биатлонистов для норвежского ТВ. Их машина сломалась, и они блуждали в поисках нужного места. Стала их проводником, общались на ломаном английском и с помощью жестов. Теперь я жена норвежского телеоператора, люблю своего скандинава до колик, живу в норвежской провинции. © Подслушано / Ideer
- Вчера утром, провожая детей на учебу, решила проверить ключ-дубликат. Вышла в подъезд в ночнушке и закрыла дверь на ключ, а открыть не смогла. Дети в панике. В одной ночнушке в мороз выбежала к подъезду и увидела во дворе мужчину, попросила помощи: обойти дом, чтобы сын сбросил нормальные ключи через балкон. Он посмотрел как на сумасшедшую, но просьбу выполнил. Поблагодарила, ушел. Открываю детей. Сын, бегом спускаясь по лестнице, говорит: «Мама, это тот мужик из соседнего подъезда, который выронил во дворе 1 000 рублей, а я его догнал и вернул!» © Палата № 6 / Vk
- 31-го возвращалась с работы расстроенная: планы на Новый год рухнули, мужчина уехал в командировку. Захожу в подъезд зареванная, а из лифта выходит Дед Мороз (подрабатывает человек). Спрашивает, почему в такой праздник я в слезах. Тут меня прорывает, он меня успокаивает и достает из своего мешка какую-то коробку: «Прости, что долго ждать пришлось. Верь в чудеса, доченька, они обязательно произойдут». Я не успеваю ничего ответить, и он выходит из подъезда. А в коробке шкатулка с балериной, музыкальная. Такая, какую я просила у Деда Мороза в 12 лет. Шкатулку мне никто тогда не подарил, естественно. Не знаю, кто это был, но с тех пор я снова начала верить в чудеса! © Подслушано / Ideer
Где кот?
- Иду из магазина 5 января. И вижу свой велосипед, который ранее оставляла на даче. Тот же цвет, корзинка, даже заднее крыло помято так же. Замок тоже красный, как у меня. Достаю ключ, открываю замок и убеждаюсь в том, что велик сперли. Вызываю полицию. Выходит из магазина дед, я спрашиваю, откуда у него мой велик. Дед посмеялся и сказал, что этот велосипед у него уже 40 лет и что документы есть на него. Сел и уехал. Приехали менты, выслушали и уехали. А я поехала на дачу, зашла в гараж и увидела свой велосипед. Такого же цвета, с таким же замком и с такой же вмятиной на крыле. © Палата № 6 / Vk
- Я живу в Австралии, но родился в Дубае. В детстве каждые выходные моя мама приходила со мной в пляжный клуб Hilton, садилась в кондитерской и ела пирожные. Мы уехали из Дубая, я даже не помню этого. А когда мне исполнилось 17, у нас в классе появился новенький, он переехал из соседнего города. Мы подружились и иногда подвозили его домой. Однажды папа спросил: «Где ты родился?» И он говорит: «В Дубае. Мои родители были кондитерами в пляжном клубе Hilton». Это поразило меня: 16 лет назад каждые выходные я сидел перед его родителями и ел то, что они приготовили для меня. © unknown author / Reddit
-
Однажды я села в такси и отправилась в центр Торонто. Выйдя из машины, поняла, что оставила там свой телефон. Я пыталась позвонить на него, затем в таксопарк, но потом смирилась, что телефон пропал, и продолжила свой вечер. Изрядно пошатавшись по городу, я снова села в такси. И тут подумала, что где-то уже видела водителя. Вдруг понимаю, что я в том же такси. Немного поискав, я обнаружила свой телефон застрявшим между сиденьями. Жаль, что через 2 дня я постирала его в стиралке вместе с джинсами. © myrevenge / Reddit
- Купили с подругой печеньки с предсказаниями. Открываю: «Сегодня лучше не соглашаться на сделки». А утром пришла СМС от друга — просил скинуть деньги. Вдруг звонит этот друг и говорит, чтобы я ничего не скидывала: мошенники его взломали. Открываю следующую печеньку: «Зеленый не всегда означает, что можно идти вперед». В этот момент мы подошли к светофору — зеленый свет. Я одергиваю подругу, и тут в паре сантиметров от нас пролетает машина. Открываю третью печеньку: «Удача в твоих руках, быстрее используй ее». Беру лотерейный билет и не верю своим глазам: выигрыш 10 000 рублей! © Палата № 6 / Vk
- Подруга познакомила меня с парнем. Мы с ним гуляли и рассказывали друг другу о недавних семейных поездках. Выяснилось, что мы были в Лас-Вегасе в одно время и жили в одном отеле. Тут вдруг этот парень говорит: «Я видел тебя в Лас-Вегасе». Он сказал мне место, где меня видел, и рассказал, что мы с сестрой позировали для фото. Мы пошли ко мне и нашли фотографию. На заднем плане были Джек и его брат. © Girlfromnorthcountri / Reddit
- Я начальник небольшой компании. Возникли проблемы с безопасностью офиса, и я попросил сисадмина Володю установить камеры по офису. Сделал. Сижу в кабинете, разговариваю по телефону с женой, обмолвился ей, что кофе хочется, и забыл. Через 10 минут заходит Володя и предлагает сходить кофе выпить. Через пару дней стою на кухне и замечаю, что интернет не работает. Как ругнусь вслух, что Володя что-то напортачил, проходит 10 минут — все работает. Прошло еще пару дней. Сижу в туалете, туалетная бумага кончилась. Выругался. Минута — кто-то стучится в дверь. На пороге Володя с целой упаковкой туалетной бумаги. © Палата № 6 / Vk
- В детстве я не любила спать в своей комнате, поэтому с большим удовольствием спала в зале, где горела печь. Там я быстро засыпала на диване. Однажды ночью не смогла уснуть и ушла к себе в комнату. Через час обрушился глиняный потолок. Родители кинулись меня искать в этих завалах, а я оказалась в комнате. © Подслушано / Ideer
- Мне за 40, я африканец, жил, учился и работал в 7 странах Африки, Европы и Азии. И вот сижу в пабе в Токио, время 18:00. Тут входит человек, разговорились. Его зовут Стив, он только приехал и поселился по соседству. Британец, недавно исполнилось 40. В ходе разговора выяснилось, что 7 раз в одно и то же время мы жили в одних и тех же городах, в одних и тех же районах, ходили в одни и те же пабы и рестораны, близко знали одних и тех же людей. Работали в смежных областях. Но все эти годы мы никогда не пересекались. До этого вечера, когда встретились в неизвестном пабе в Токио. Это было более 30 лет назад. Мы все еще в Токио и общаемся как братья. © Louis Nthenda / Quora
- Живу в Берлине. Сосед-старичок недавно позвал на чашку чая и рассказал, что он русский. В 1944 году его привезли в Лебенсборн, усыновили, дали немецкое имя и фамилию. Некоторые его документы чудом сохранились, и сосед знает, что родился в Пушкине в 1940 году и звали его Женя Макалин. Попросил помочь найти родственников. Сижу теперь в шоке: моя девичья фамилия — Макалина, я из Пушкина. © Подслушано / Ideer
- Купили с девушкой по мороженому, она открывает, а там половины мороженого нет — только полстаканчика. Она расстроилась, говорит: «Это ведь кому-то достанется моя половинка мороженого! Нечестно...» Открываю свое, а там лежит дополнительная половинка сверху. Отдал девушке ее законную часть порции... © Палата № 6 / Vk
- Мы с сестрой живем в разных странах: я в Польше, она в Канаде. Однажды она звонит, мы обе едем в этот момент в машинах. И обе — из автосервиса, резину меняли. В ходе разговора оказывается, что ее автомеханика зовут Стасом. И моего тоже. В один и тот же день на разных континентах мы одновременно поехали менять резину к Стасам.
Через полгода приезжаю резину менять. Снова звонит сестра, спрашивает, что делаю. Я отвечаю, что машину вот привезли резину поменять. Спрашиваю, мол, а ты что делаешь.
— Э-э-эм... И я еду резину менять.
— Сейчас?
— Сейчас.
— К Стасу?
— К Стасу. © Julie Boltnieva / Facebook
- Работаю в баре на Манхэттене. День, народу — 2 калеки. Заходит чувак с лаптопом, что-то смотрит в нем. Начинает со мной болтать: «Ой, а ты русская, а из какого города? Да ладно, моя жена тоже оттуда». Рассказывает, какая его жена стерва, и показывает мне фото моей подруги. Мы жили в разных районах и за полгода жизни в Нью-Йорке я не видела мужа подруги. Вот так мы с ним и познакомились. © Luckybr / Pikabu
А с вами случалось что-то подобное? Расскажите!