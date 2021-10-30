15+ маленьких штрихов, которые помогут разобраться, что же это за страна такая — Нидерланды

Пожалуй, почти все знают, что жители Нидерландов предпочитают передвигаться по улочкам своих живописных городов на велосипедах. И все же одно дело знать, а другое — увидеть все своими глазами. Ведь подземные велопарковки, например, это для нас дело не совсем привычное. Да и кроме них, в этой европейской стране есть на что посмотреть.

Мы в AdMe.ru регулярно открываем для себя новые страны благодаря не только путешествиям, но и снимкам пользователей сети. И сегодня мы исследуем по фото Нидерланды. А в конце статьи вас ждет еще парочка бонусных историй.

«Это буквально первое, что попалось мне на глаза в Амстердаме»

Здесь есть даже целые подземные парковки для велосипедов. Вот так это выглядит

«В Нидерландах живут высокие люди. Мой рост 156 см. И мои попытки поправить макияж в ресторане обычно выглядят вот так»

«Пианино есть почти на всех крупных ж/д-вокзалах страны. Поиграть на них может любой желающий»

«В рамках акции в супермаркетах можно купить пиццу с сосиской в тесте»

«Крошечная библиотека. В таких шкафчиках люди по всей стране оставляют свои книги, чтобы их мог почитать кто-то другой»

«Кто-то пристегнул велосипед к стулу и посчитал, что этого достаточно, чтобы его не украли»

«Этот туалет был оборудован в доме в Лейдене еще в XVII веке»

«Сфотографировал интересный угол улицы и только потом заметил, что живут в этом доме не люди, а растения»

«Как будто бы для него и было сделано это место»

«Пожалуй, самая короткая велосипедная дорожка в Нидерландах»

«В парке возле моего дома кто-то сделал у корней дерева вот такие маленькие лестницы»

Так вот где живут феи. © mfizzled / Reddit

«Скучаю по снежным рождественским праздникам. На этом фото, снятом однажды утром в декабре, — мой велосипед»

«В Роттердаме прошла своя игра в кальмара»

«Мой любимый ресторан в Амстердаме»

Это блинчик? Больше похоже на пиццу. © birds_and_coffee / Reddit

«На самом деле я примерно то же самое сказал, когда это увидел». © rainbow_reddit_ / Reddit

Операция по спасению кошки прошла успешно. Кстати, участвовали в ней, помимо всего прочего, сотрудники амстердамской скорой помощи для животных

Посмотрите, как выглядит граница между Нидерландами и Германией

Бонус № 1: в Нидерландах даже соседи с перфоратором могут преподнести сюрприз

Когда мы арендовали квартиру, оконное стекло уже было треснуто. Мы все тянули с тем, чтобы попросить арендодателя его поменять, а потом так получилось, что мы эту квартиру выкупили и чужая проблема со стеклом превратилась в нашу. Когда тянуть дальше было невозможно, пришлось заказать замену. Пришли 2 бодрых дядечки, сняли замеры, заказали новое стекло. Где-то через 2 недели оно было готово, рабочие снова пришли и поменяли весь стеклопакет. Стоило это € 331,54. В другом крыле здания соседи делают ремонт, работает перфоратор. Меня не напрягает, но в чате дома были жалобы. А недавно написали: «Было очень шумно, и окно в моей спальне лопнуло. Не знаю, из-за чего конкретно». Читаю и посмеиваюсь: «Удачи тебе! Докажи, что это из-за перфоратора». И каково же было мое удивление, когда те соседи, что делают ремонт, пишут: «Мы заплатим за окно». © alexaol / Pikabu

Бонус № 2: оказывается, Нидерланды — это рай на земле для котиков

Каково же это, быть котом в Амстердаме? Очень и очень неплохо, скажу я вам. Бродячих животных на улицах города нет. Просто нет. Я не знаю, как они это провернули, но готова аплодировать стоя. А что же приюты? Они очень редко отдают своих подопечных. Чаще предлагают оформить материальную опеку, приглашают поволонтерить, но чтобы забрать котика, надо пройти нехилую проверку. В связи с этим на местном сайте вроде Avito полно объявлений «Приму кота в дар, ну пожалуйста». Любая помесь стоит € 100–200, что уж говорить о породистых питомцах. Кроме того, каждое животное обязательно должно быть чипировано, иначе штраф. Услуги ветеринаров, естественно, стоят как крыло самолета, поэтому достаточно распространенное явление — медстраховка для котов.