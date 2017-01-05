17 фотографий, которые доказывают, что природа точно пользуется фотошопом

Программы для редактирования фотографий открывают огромный простор для творчества — нужно лишь дать волю фантазии. Даже новичок сможет нарисовать то, что душа попросит. Но, когда в роли фоторедактора выступает природа, получаются самые настоящие шедевры!

AdMe.ru — ценитель именно такой красоты. Сегодня мы делимся с вами фотографиями, в реальность которых сложно поверить.

Мост через ледяную реку

Так выглядит закат выше облаков. Снято над Австралией

Зимой толщина льда Байкала достигает метровой величины

Кора эвкалипта, Гавайи

Молния в виде ворона на ветке

Если долго всматриваться в осины

Самые длинные волны в мире — в Пуэрто Чикама, Перу

Кутхины Баты — уникальный природный памятник Камчатки

Восход полной луны на границе Алтая и Монголии

Сечение этого агата выглядит как океан

Принцесса Лея

Летний вечер в российской деревне

Отблески солнца на Эвересте

Пробуждение вулкана Этна

Шутки зимы

Северное сияние над Лофотенскими островами, Норвегия

Когда погода обещает быть отличной

Фото на превью Larry Zimmer ,
Larry Zimmer

49 На склад!
5 Комментарии

Мурашки по клавиатуре

Мне нужно больше интересных статей!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!