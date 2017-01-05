17 фотографий, которые доказывают, что природа точно пользуется фотошопом
Программы для редактирования фотографий открывают огромный простор для творчества — нужно лишь дать волю фантазии. Даже новичок сможет нарисовать то, что душа попросит. Но, когда в роли фоторедактора выступает природа, получаются самые настоящие шедевры!
AdMe.ru — ценитель именно такой красоты. Сегодня мы делимся с вами фотографиями, в реальность которых сложно поверить.
Мост через ледяную реку
Так выглядит закат выше облаков. Снято над Австралией
Зимой толщина льда Байкала достигает метровой величины
Кора эвкалипта, Гавайи
Молния в виде ворона на ветке
Если долго всматриваться в осины
Самые длинные волны в мире — в Пуэрто Чикама, Перу
Кутхины Баты — уникальный природный памятник Камчатки
Восход полной луны на границе Алтая и Монголии
Сечение этого агата выглядит как океан
Принцесса Лея
Летний вечер в российской деревне
Отблески солнца на Эвересте
Пробуждение вулкана Этна
Шутки зимы
Северное сияние над Лофотенскими островами, Норвегия
Когда погода обещает быть отличной
Фото на превью Larry Zimmer
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Larry Zimmer