17 фотографий, которые доказывают, что природа точно пользуется фотошопом

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Программы для редактирования фотографий открывают огромный простор для творчества — нужно лишь дать волю фантазии. Даже новичок сможет нарисовать то, что душа попросит. Но, когда в роли фоторедактора выступает природа, получаются самые настоящие шедевры!

AdMe.ru — ценитель именно такой красоты. Сегодня мы делимся с вами фотографиями, в реальность которых сложно поверить.