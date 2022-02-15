17 шотландских фишек, из-за которых приезжие дар речи теряют, а местные просто плечами пожимают

Когда говорим о Шотландии, на ум, конечно же, сразу приходят волынки, килты и храбрые горцы. Чего стоит только их национальный символ — единорог. А еще эта страна славится своим радушием и весельем до утра. Но, несмотря на их легкий нрав, благодаря шотландцам у нас появился телефон, пенициллин и другие изобретения.

Мы в AdMe.ru воодушевились рассказами о жизни в стране, где погода меняется чуть ли не каждые 5 минут, и решили узнать о ней поподробнее. А в бонусе шотландец поведал, как проходят уроки у них в школе.

«Каждый раз, как я приезжаю в отпуск в Шотландию, закупаюсь кровянкой»

Я тоже много ее ел, пока одна дама не сказала, что это всего лишь свиные потроха. © Kewyed / Reddit

В Эдинбурге некоторые светофоры повернуты к магазинам, чтобы посетители могли выходить ровно тогда, когда им это удобно

Бесплатный шотландский беби-бокс с вещами первой необходимости для каждого новорожденного

«Я тут узнал, что в Шотландии два банка выпускают банкноты»

Шотландский передвижной кинотеатр. Доставляет кино туда, где нет полноценных больших кинотеатров. Очень волнующе — залезть внутрь странного грузовика и наслаждаться фильмом

Места с приоритетом в Шотландии обозначают значками, для кого они предназначены

Дискотека на последнем этаже дома? Нет, просто место для сушки белья

В одной из сельских местностей почтовый ящик установили прямо в скале

В зоопарке Эдинбурга проживает талисман и почетный командир норвежской королевской гвардии пингвин сэр Нильс Улаф

Шотландские быки — мастера маскировки 80-го уровня

«Такого шотландского солдатика нашел мой сын в комиссионном магазине»

«Я так благодарна, что идет поддержка девушек и молодых женщин: тут в общественных туалетах бесплатные туалетная бумага и гигиенические принадлежности»

Наверняка жареное во фритюре печенье Oreo вкуснее

Часы на отеле Balmoral постоянно спешат на 3 минуты. И это не оттого, что они неисправны. Просто они так заведены были изначально в начале XX века, чтобы люди не опаздывали на поезда

Жители Аллапула ставят в декабре елку. Да не простую, а из рыбацких сетей

«Когда начинаешь длинную поездку в Шотландию с этого, по-другому заправляться не получается»

«Я люблю Эдинбург по многим причинам. И водители автобусов определенно одна из них»

Бонус: у всех уроки физкультуры бывают разные

Здесь очень чтут традиции. Килты и все такое. Например, в моем детстве мы играли традиционную музыку, в 7–8-м классе занимались волынкой. У нас часто были мероприятия в ратуше, где мы слушали и учили народную музыку. Примерно раз в семестр мы изучали гэльские песни, танцы. Поскольку ежегодные собрания горцев и разные празднования очень важны для города, всю физкультуру в школе мы танцевали кейли (традиционные шотландские или ирландские танцы. — Прим. AdMe.ru). © unknown author / Reddit