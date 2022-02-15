17 шотландских фишек, из-за которых приезжие дар речи теряют, а местные просто плечами пожимают
Когда говорим о Шотландии, на ум, конечно же, сразу приходят волынки, килты и храбрые горцы. Чего стоит только их национальный символ — единорог. А еще эта страна славится своим радушием и весельем до утра. Но, несмотря на их легкий нрав, благодаря шотландцам у нас появился телефон, пенициллин и другие изобретения.
Мы в AdMe.ru воодушевились рассказами о жизни в стране, где погода меняется чуть ли не каждые 5 минут, и решили узнать о ней поподробнее. А в бонусе шотландец поведал, как проходят уроки у них в школе.
«Каждый раз, как я приезжаю в отпуск в Шотландию, закупаюсь кровянкой»
- Я тоже много ее ел, пока одна дама не сказала, что это всего лишь свиные потроха. © Kewyed / Reddit
В Эдинбурге некоторые светофоры повернуты к магазинам, чтобы посетители могли выходить ровно тогда, когда им это удобно
Бесплатный шотландский беби-бокс с вещами первой необходимости для каждого новорожденного
«Я тут узнал, что в Шотландии два банка выпускают банкноты»
- А вообще-то, три. © unknown author / Reddit
Шотландский передвижной кинотеатр. Доставляет кино туда, где нет полноценных больших кинотеатров. Очень волнующе — залезть внутрь странного грузовика и наслаждаться фильмом
Места с приоритетом в Шотландии обозначают значками, для кого они предназначены
Дискотека на последнем этаже дома? Нет, просто место для сушки белья
В одной из сельских местностей почтовый ящик установили прямо в скале
В зоопарке Эдинбурга проживает талисман и почетный командир норвежской королевской гвардии пингвин сэр Нильс Улаф
Шотландские быки — мастера маскировки 80-го уровня
«Такого шотландского солдатика нашел мой сын в комиссионном магазине»
«Я так благодарна, что идет поддержка девушек и молодых женщин: тут в общественных туалетах бесплатные туалетная бумага и гигиенические принадлежности»
Наверняка жареное во фритюре печенье Oreo вкуснее
Часы на отеле Balmoral постоянно спешат на 3 минуты. И это не оттого, что они неисправны. Просто они так заведены были изначально в начале XX века, чтобы люди не опаздывали на поезда
Жители Аллапула ставят в декабре елку. Да не простую, а из рыбацких сетей
«Когда начинаешь длинную поездку в Шотландию с этого, по-другому заправляться не получается»
«Я люблю Эдинбург по многим причинам. И водители автобусов определенно одна из них»
Бонус: у всех уроки физкультуры бывают разные
- Здесь очень чтут традиции. Килты и все такое. Например, в моем детстве мы играли традиционную музыку, в 7–8-м классе занимались волынкой. У нас часто были мероприятия в ратуше, где мы слушали и учили народную музыку. Примерно раз в семестр мы изучали гэльские песни, танцы. Поскольку ежегодные собрания горцев и разные празднования очень важны для города, всю физкультуру в школе мы танцевали кейли (традиционные шотландские или ирландские танцы. — Прим. AdMe.ru). © unknown author / Reddit
А вы бы хотели побывать в Шотландии? А может быть, вы там уже были и сможете рассказать нам о своих впечатлениях?
Фото на превью Honiton_Harry / Reddit
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