17 фото из Абу-Даби, который живет в футуристическом будущем, пока весь мир находится в скучном настоящем

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Столицу Объединенных Арабских Эмиратов поклонники иногда называют Манхэттеном Ближнего Востока. Делают они это неспроста: в городе расположено огромное количество деловых центров и небоскребов. Однако, помимо современных высотных зданий и многоэтажек, в Абу-Даби полно других достопримечательностей, многие из которых скрыты от посторонних глаз.

Мы в AdMe.ru разыскали в сети 17 человек, которые успели побывать в Абу-Даби и нисколько об этом не пожалели.

«Вот так выглядит президентский дворец в Абу-Даби»

«Здесь словно погружаешься в одну из самых больших пустынь в мире»

«Улицы города стерилизуют дроны»

«В этот кофе добавили самое настоящее золото»

«В Абу-Даби при одной из клиник есть свой собственный заповедник для сов, а в самой больнице лечат соколов»

«Прогуливаешься себе по городу, и тут такое»

«Вот такой здесь у меня вид из спальни»

«Эта вывеска в уборной местного аэропорта выглядит как арабский Бэтмен»

«Я один вижу лицо на крыше здания? Оно еще и вниз смотрит»

«В музее Лувр Абу-Даби можно поплавать на каяках»

«Вот так выглядит местная зима»

«Я нашел прекрасный остров в ОАЭ, который мне удалось сфотографировать при помощи дрона»

«Вот так современная культура и наследие прошлого пересекаются в Абу-Даби»

«Туманное утро в Арабских Эмиратах»

«Сделал снимок железной дороги, которую редко кто замечает в ОАЭ»

«Мы подняли дрон выше облаков и вот что получили»

«Вот такой у меня вид из окна офиса»