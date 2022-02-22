17 фото из Абу-Даби, который живет в футуристическом будущем, пока весь мир находится в скучном настоящем
Столицу Объединенных Арабских Эмиратов поклонники иногда называют Манхэттеном Ближнего Востока. Делают они это неспроста: в городе расположено огромное количество деловых центров и небоскребов. Однако, помимо современных высотных зданий и многоэтажек, в Абу-Даби полно других достопримечательностей, многие из которых скрыты от посторонних глаз.
Мы в AdMe.ru разыскали в сети 17 человек, которые успели побывать в Абу-Даби и нисколько об этом не пожалели.
«Вот так выглядит президентский дворец в Абу-Даби»
«Здесь словно погружаешься в одну из самых больших пустынь в мире»
«Улицы города стерилизуют дроны»
«В этот кофе добавили самое настоящее золото»
«В Абу-Даби при одной из клиник есть свой собственный заповедник для сов, а в самой больнице лечат соколов»
«Прогуливаешься себе по городу, и тут такое»
«Вот такой здесь у меня вид из спальни»
«Эта вывеска в уборной местного аэропорта выглядит как арабский Бэтмен»
«Я один вижу лицо на крыше здания? Оно еще и вниз смотрит»
«В музее Лувр Абу-Даби можно поплавать на каяках»
«Вот так выглядит местная зима»
«Я нашел прекрасный остров в ОАЭ, который мне удалось сфотографировать при помощи дрона»
«Вот так современная культура и наследие прошлого пересекаются в Абу-Даби»
«Туманное утро в Арабских Эмиратах»
«Сделал снимок железной дороги, которую редко кто замечает в ОАЭ»
«Мы подняли дрон выше облаков и вот что получили»
«Вот такой у меня вид из окна офиса»
А вам приходилось бывать в Арабских Эмиратах? Что поразило вас в этой стране больше всего?
Фото на превью frt76 / Reddit
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