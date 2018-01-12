12 стран с самыми крутыми фишками для быта людей

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Говорят, у каждого человека можно научиться чему-то хорошему. А если перейти на более широкие масштабы? Ведь определенный опыт одной страны может быть весьма полезен для других. AdMe.ru предлагает совершить виртуальную кругосветку и взять на заметку замечательные правила со всего мира.

1. Воздушный поезд, новые «сотрудники» полиции и сон в любом месте, Китай

В Китае за 4 месяца создали новую железную дорогу Sky Train. Поезд, похожий на всеми любимую панду Чэнду, передвигается по монорельсе. Состав вмещает 230 пассажиров, набирает скорость до 60 км/ч. Поезд разработан для небольших городов. Строительство подвесной сети более быстрое, чем станций и тоннелей метро: на постройку линии уходит 3–5 месяцев.

В провинции Синьцзян всерьез подумывают взять на службу гусей. Благодаря пернатой бригаде удалось предотвратить кражу мотоцикла из участка: вор отравил сторожевых псов и перелез через ограду, но дорогу ему перекрыли 20 «бойцов»-гусей, а на шум прибежал дежурный. Ученые говорят, что потенциал у этих птиц есть: панорамное зрение, хороший слух и агрессия в случае опасности.

Как им это удается? Своей способностью засыпать в любом месте китайцы уже успели прославиться по всему миру. Создан даже сайт «Спящие китайцы», где собраны фото всех звезд этого жанра.

2. Абсолютная победа над мусорными отходами, Швейцария

В Цюрихе 43 % мусора перерабатывают. Для сбора картона, металла, стекла повсюду стоят контейнеры, есть даже надземные урны-бункеры. Остальной мусор выбрасывают в белых пакетах по € 1,5. Все заинтересованы, чтобы этих пакетов было меньше, и тщательнее сортируют. Мусор сжигают, а получаемая энергия идет на отопление 170 тыс. домов. При этом дым проходит очистку и выходит из труб безвредным.

Пепел отвозят за город, где из него делают металлы, в том числе золото. А еще на контейнерах есть сообщение: «шумный» мусор (стекло, металл) можно выбрасывать с 7:00 до 20:00, а по выходным дням и вовсе запрещено. Следуя этим правилам, вы проявляете уважение к себе и соседям.

3. Передовые системы транспорта и обслуживания, Япония

«Поезд-пуля» впервые удивил мир в 1964 году на Олимпиаде в Токио. Он мчался со скоростью 210 км/ч. Сегодня новые «Синкансэн» бьют все рекорды, достигая в ходе испытаний на максимуме 603 км/ч. Эти составы JR Central планирует выпустить к 2027 году. В итоге 280 км при можно будет преодолеть за 40 минут и менее.

Роботы для многих японцев стали чем-то повседневным. В кафе они приготовят для вас блинчики, а в отеле предложат свежее белье. Но самое удивительное — роботы ставят на ноги людей, которые не могут ходить.

Японцам удалось создать экзоскелет. «Мы хотим показать миру, что за роботами будущее», — говорят разработчики HAL (вспомогательной гибридной конечности). Все испытания прошли успешно. Кстати, человеку не нужно что-то постоянно нажимать, робоноги «идут», получая импульс от мышц человека.

4. Город будущего, Южная Корея

Ультрамегаполис на искусственном острове? Почему бы и нет. «Умный город» Сонгдо построили с нуля в 65 км от Сеула близ аэропорта. Главная идея — технологии для комфорта. Жители владеют смарт-картой для получения всевозможных услуг и бесплатного проезда. Весь город подключен к системе данных, машины имеют RFID-метки — так поступает информация о ситуациях на дороге, состоянии домов и пр.

Кроме небоскребов, водных каналов, выставочных центров и интернета 4G тут есть парки, велодорожки, зарядные станции для электромобилей и т. д. А еще создано 8 городских систем: пневматический мусоропровод с автосортировкой, суперэкономный водопровод, «умная» энергосеть и др. Город объявлен свободной экономической зоной.

5. Детская площадка «Мэгги Дэйли», США

Этот детский парк в Чикаго — мечта всех детей. На площади 1,2 га была созданы всевозможные уголки для детворы разных возрастов. Так, в «Гавани» есть горки-маяки, подзорные трубы и брызгающийся водой кит. Повсюду оборудованы скалодромы, а безопасный прорезиненный рельеф имитирует холмы и волны.

В «Катальном кратере» вы найдете кучу горок, а еще любимые многими башни с огромным подвесным мостом. Тут всем по душе придется развлечение «Переговорные трубки» — из башни можно болтать с теми, кто внизу.

Тут есть мини-гольф, зеркальный лабиринт и вращающийся валун, который может повернуть даже кроха.

А популярный аттракцион «Море» приглашает на палубу корабля со штурвалом, лестницами, канатами и сетями.

На газонах устраивают пикники, растения высажены для всех сезонов. Например, зимой в зоне скалодрома для старших детей и взрослых заливают каток (нажмите, чтобы картинка ожила).

А в «Зачарованном лесу» малышей ждут тропинки среди перевернутых деревьев, ведущие к столу для чаепития. Атмосфера сказочная, не зря дизайнеры черпали вдохновение из «Алисы в Стране чудес» и к/ф «Чарли и шоколадная фабрика».

6. Лучшие дороги в мире, Германия

Автобаны Германии — синоним безупречности. Они служат без ремонта 30–50 лет, а сам ремонт больше похож на стройку с нуля. Технология напоминает слоеный торт: морозостойкое основание, геотекстиль, укрепление цементом, цементобетонное покрытие и «глазурь» — алмазная фрезеровка или слой бетона с заполнителем.

Бригада рабочих с 5 утра делает за день около 1 км. Все трудоемкие процессы делает дорожная техника, а люди контролируют. К слову, благодаря технологиям удалось снизить не только уровень шума таких дорог, но стоимость.

Эти экологичные трассы не выделяют токсичные газы при нагревании, в ночное время отражают в 3 раза больше света, а уровень безопасности тут так высок, что на 50 % дорог установлен только рекомендованный лимит по скорости.

8. Новый образ для зданий, Австрия

Кунстхаус в Граце называют «Дружественным инопланетянином». Он эффектно выделяется на фоне черепичных крыш старых зданий. По задумке дизайнеров, это своего рода диалог между традицией и авангардом. И если сначала идея казалась странной, то теперь Музей современного искусства — символ города.

Мусоросжигательный завод «Шпиттелау» — творение Фриденсрайха Хундертвассера. Архитектор выдвинул ряд требований, чтобы завод в Вене выбрасывал минимум вредных веществ. И только когда убедился, что это возможно, приступил к проекту. Сегодня энергией с Heating Plant отапливаются более 60 тыс. квартир близ завода, а туристы всегда отмечают его в своих прогулках.

9. Пластиковые деньги, Австралия

В Австралии с 1988 года позабыли о подклеенных купюрах. На смену им пришли банкноты из пластика. Их выпустили к 200-летию заселения континента европейцами. Прочные и водостойкие деньги сразу прижились. Но Резервный банк на этом не остановился — сегодня на банкнотах появилась еще и анимация. К слову, их практичный подход уже давно переняли Новая Зеландия, Румыния, Новая Гвинея, Вьетнам, Бруней, Канада, Мальдивы. А также переходят на новые банкноты еще более 20 стран, среди которых Израиль, Мексика и Великобритания.

10. Дорожная зебра 3D, Исландия

В Исафьордюре решили сделать более эффективную разметку для пешеходного перехода. Художники сделали обычные полосы объемными. И настолько талантливо, что с первого взгляда всем кажется, будто их подвесили в воздухе.

Эту идею подал местный комиссар по вопросам окружающей среды. Ральф Трюлл однажды видел такую инновацию в Индии. Как показала практика, водители замечают такую зебру гораздо быстрее, чем обычную.

11. Брачный контракт и электроэнергия из волн, Бразилия

В Бразилии при подаче заявления обязательно спросят, какой брачный контракт выбирает пара. Есть 3 варианта. Первый — имущество супругов, нажитое до и после брака, делится поровну, второй — делится только нажитое после брака, а третий вариант — супруги не делят нажитое ими до и после брака. Похоже, романтичным бразильцам это нововведение только на пользу.

Что касается энергии, то страну на 90 % обеспечивают альтернативные источники. А еще Бразилия одной из первых начала преобразовывать энергию из волн. К слову, потенциал тут большой, ведь протяженность береговой линии — 8 000 км.

12. Тепличная эволюция, Нидерланды

Нидерланды — безусловный лидер по инновациям. Wi-Fi и Bluetooth тоже изобрели здесь. А ко всему прочему эта небольшая страна занимает 2-е место по экспорту продуктов. Здесь производят в 2,5 раза больше продуктов на акре земли, чем в других странах. Они чемпионы по производству томатов и лука, а еще владельцы половины мирового рынка цветов.

Главный «двигатель» аграриев — теплицы. Они здесь повсюду: гигантские за городом, 9-этажные в мегаполисе, компактные в домах. За последние 20 лет фермеры сократили зависимость от воды на 90 % и отказались от пестицидов. Фермеры следуют наработкам университета Wageningent, ставшего в Food Valley сельхозаналогом Силиконовой долины. Так, в комплексе Duijvestijn Tomaten выращивают 15 сортов томатов на базальтовом волокне.

А новатор Ян Копперт продает в 95 странах мешки с личинками божьей коровки (для победы над тлей), бутылки с клещами, что едят клещей на растениях, а еще шмелей и бабочек — для опыления. Фермеры в один голос говорят, что урожай благодаря этому вырос на 30 %.

Все сельское хозяйство в Нидерландах организовано в духе XXI века. Принцип прост: произвести больше продуктов, использовав меньше земли и энергии. Для планеты Земля это весьма актуально, ведь ориентировочно к 2050 году ее население достигнет 10 млрд.

А какие правила вам показались наиболее полезными? Поделитесь с нами в комментариях.