17 фактов об Эстонии — стране, где даже псы и чайки заводят свой инстаграм

Эстония — самая маленькая страна на побережье Балтии, но, несмотря на это, она занимает огромное место в сердцах обожающих ее путешественников. Они любят ее за очарование старинных улочек, сладость марципана, первозданную природу и уют современных спа-центров.

Мы в AdMe.ru готовы при первой же возможности отправиться в Эстонию, а пока такой случай не выпал, бережно коллекционируем не самые известные факты об этой стране.

Эстонцы без труда произносят букву «ö»

Буква «ö», или «о» с умлуатом, — один из многочисленных камешков на пути тех, кто учит эстонский язык. Это не «ё», а скорее «ОЁ» (но читается как одна буква). Как же этот звук описать? © Uwe2000 / Pikabu Представили? А теперь главное: у эстонцев есть ряд слов, где можно встретить удвоенную «ö». Например, слово öö — «ночь». Или вот еще öötöö — «работа в ночное время».

Эстония — съемочная площадка для блокбастеров

Еще в советские времена Эстония, а в особенности улицы Таллина, были съемочной площадкой для множества кинолент. Здесь отсняты эпизоды фильмов «Собака Баскервилей», «Гамлет» и «Король Лир», «Новые приключения неуловимых» и т. д. Что говорить, даже та самая «зона» в культовом фильме Тарковского «Сталкер» — это задворки таллинского Главпочтамта. Что-то вроде спорта было находить в наших фильмах про заграницу места в Эстонии, где они были сняты. © Андрей Тимофеев / Яндекс.Дзен А летом 2020 года голливудский режиссер Кристофер Нолан выбрал Таллинн для съемок фильма «Довод». Целый ряд объектов — Горхолл, порт, художественный музей KUMU — теперь запечатлен в этом научно-фантастическом боевике. Для знаменитой погони с искривлением времени перекрывали одну из главных магистралей столицы — Пярнуское шоссе.

Эстонские мультфильмы многие считают странными

Мультики, снятые на киностудии «Таллинфильм», поставили в тупик не одно поколение детей. «Большой Тылл», «Клабуш» и «Клабуш в космосе» — анимационные картины, снятые скорее в сюрреалистическом жанре на грани психоделики. Но то, что ставит в тупик массового зрителя, подчас на ура принимается кинокритиками. Так, одна из современных работ эстонских аниматоров — мультфильм «Водолазы под дождем» — удостоена почти 20 призов различных международных анимационных фестивалей.

В Эстонии обожают творожные сырки

В Эстонии богатый выбор отличных молочных продуктов, но даже на фоне этого изобилия количество разнообразных творожных сырков впечатляет. Сырки с ягодами, с мармеладом, орехами, с кокосовой стружкой, в карамельной и лимонной глазури. Kohuke — так называются здесь творожные батончики — одно из самых доступных и любимых лакомств. Даже герой знаменитой тетралогии Эно Рауда — накситралль Муфта возит в холодильнике своего автомобиля не мороженое, а сырочки.

Большинство документов существует лишь в электронном виде

Наличие ID-карты — документа, не только удостоверяющего личность, как паспорт, но и позволяющего идентифицировать вас по личному коду в электронной среде, — дает возможность эстонцам не выходя из дома голосовать, платить налоги, осуществлять имущественные сделки. Отдал машину покупателю — получил от него деньги. Чаще банковским переводом — в наше время наличкой неудобно. Продавец заходит на сайт авторегистра и говорит сайту: «Вот моя машина у вас в списке, я ее продал человеку с таким-то личным кодом». Покупатель тоже заходит на сайт, тоже идентифицируется. У него всплывает окно: «Вы, говорят, такую-то машину купили?» — «Да, — говорит, — купил». Все, готово, покупатель — уже владелец. © AnTyx / pikabu

В Эстонии болота — национальная гордость

Болота занимают почти 1/4 всей территории страны. Но эстонцы не расстраиваются, а гордятся этим. Соомаа — «Страна болот» — туристический центр и второй по площади национальный парк Эстонии — создан с целью защиты флоры и фауны торфяных болот. Здесь путешественникам предлагают различные маршруты, позволяющие насладиться красотами природы. Извилистые дорожки из деревянных досок ведут в самые удаленные уголки, где, кстати, — и это еще одна особенность Эстонии — все равно ловит Wi-Fi.

Хештег #estonianmafia — это не про преступность, а про IT

Говорят, что в Эстонии на одного человека приходится больше стартапов, чем в самой Кремниевой долине. Практически всем известно, что именно эстонские разработчики придумали Skype. На их счету также приложение Taxify, виртуальная «примерка» Fits.me, сервис мобильных платежей Fortumo и многое другое. Венчурный предприниматель Дэйв Макклюр назвал эстонское стартап-сообщество Estonian Mafia не только за то, что оно постепенно завоевывает IT-мир, но и за «привычку держаться вместе». Прозвище прижилось и широко используется в качестве хештега.

Тут не стесняются носить рейтузы

Кто из нас в детстве хотел носить рейтузы? Бесформенные, колючие, страшненькие, навязываемые нам заботливыми бабушками под девизом «Зато тепло!». А вот в Эстонии рейтузы с удовольствием носят и взрослые. Karupüksid — «медвежьи штанишки» — здесь делают такими, что залюбуешься.

Зимой школьники уходят на «лыжные каникулы»

С 2017 года у эстонских школьников появились еще одни каникулы — «лыжные». В министерстве образования решили, что 3-я четверть слишком длинная, школьники сильно устают, а отдых в конце февраля — начале марта позволит им «ощутить весеннюю радость, а не скуку».

В Эстонии придумали качели

Эстонцы так любят качаться на качелях, что придумали специальный вид спорта — киикинг, где побеждает тот, кто сумеет взлететь на самую большую высоту. Поскольку новые рекорды становились все более небезопасными, в конце прошлого века Адо Коск запатентовал специальные качели для киикинга, которые позволяют сделать полный оборот и не упасть.

Эстонцы не любят, когда их называют прибалтами

Прибалтика — это территория в Северной Европе, живут же на ней совершенно разные народы, и у каждого свой язык, своя культура, своя идентичность. Именно поэтому не стоит говорить эстонцу, что он прибалт. Не захотите, а обидите, ведь тем самым вы покажете, что для вас нет никакой разницы между литовцами, латышами и эстонцами — прибалты, и все.

Раз в 5 лет в Эстонии проходят «Праздник песни» и «Праздник танца»

Спросить, почему эти праздники проходят лишь раз в 5 лет, может лишь тот, кто ни разу не видел данные мероприятия. Они поражают своей грандиозностью, для их организации было создано отдельное подразделение при Министерстве культуры Эстонии, ЮНЕСКО внесло их в список шедевров устного и нематериального культурного наследия. Эстонцы любят свою культуру, многие состоят в различных хорах, оркестрах, танцевальных коллективах, исполняющих национальные мелодии и танцы, шьют традиционные костюмы — у каждого уезда свой, особенный узор. Представители этих видов самодеятельности — обязательные участники праздников.

Светоотражатель — модная фишка

Как отличить эстонца от приезжего? Да вот по этой детали: ни один эстонец не выйдет из дома без светоотражателя. С 2011 года их ношение стало обязательным, и за отсутствие такового полицейский может наложить штраф до € 40. Но носят хелькур — так по-эстонски называется этот предмет — давно не из страха. Он считается модной фишкой — в продаже сотни светоотражателей на любой вкус: фабричных и ручной работы, в виде забавных зверюшек и простых гибких лент.

Страна 6 столиц

Все знают, что Таллинн — официальная столица Эстонии. Но в этой маленькой стране также есть еще и Тарту, именуемый интеллектуальной столицей, ведь здесь находится один из старейших университетов в мире, самый крупный и самый престижный в Эстонии. Кроме того, по традиции титул сезонной столицы присваивают летом Пярну, зимой — Отепя, весной — Тюри и осенью — Нарве.

Любите рождественские елки на площадях? Скажите спасибо эстонцам

По легенде, первая рождественская ель посреди площади была установлена в Таллине в 1441 году ливонским купеческим союзом — «Братством черноголовых». По этому поводу купцы устроили развеселое празднование, завершившееся сожжением лесной гостьи. С тех пор красавица ель посреди Ратушной площади — один из символов зимнего города.

У эстонских полицейских псов есть свой аккаунт в инстаграме

Аккаунты полицейских департаментов в социальных сетях уже стали привычным делом. В Эстонии же такой аккаунт есть и у службы К-9.

И у столичной чайки тоже

Чайка по имени Стивен живет в Старом городе на одной из самых популярных смотровых площадок. Стивен любит позировать восхищенным туристам, он «засветился» на сотнях фотографий, и в конце концов в 2016 году для птицы создали аккаунт в инстаграме.