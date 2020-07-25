17 фактов о разных странах мира, которые вы услышите впервые, а вот местные ими гордятся

Для того, чтобы гордиться чем-то, необязательно иметь всеми признанный весомый повод. Император Диоклетиан, например, гордился не ошеломительными результатами своего правления, а выращенной им на огороде капустой. Мы не видели тот овощ, но уверены, что он был примечательным.

Точно так же редакция AdMe.ru считает, что наряду с общеизвестными фактами о разных странах мира не менее интересны и те, о которых вам могут поведать только местные жители. Такие факты, которые выкладывают как последний козырь, с гордостью заявляя: «Зато у нас...» Мы нашли подобные высказывания и, конечно, не смогли поверить никому на слово, поэтому перепроверили все по нескольку раз.

Франция

Во Франции законодательно запрещено давать свиньям кличку Наполеон. У нас есть гордость. © gharbeurg / Reddit

Француженка Софи Маффат, профессор из Эльзаса, чьей специализацией являются времена Директории, Консульства и Первой империи, провела целое расследование в поисках подтверждения тому, что данный закон существует. Надо сказать, что на него часто ссылается даже весьма авторитетная французская пресса. Однако оказалось, что это фейк.

Финляндия

Около 30 % семян тмина, продаваемых во всем мире, выращены в Финляндии. Причина в том, что долгие летние ночи делают тмин особенно ароматным. © Toby_Forrester / Reddit

Финляндия экспортирует тмин в 40 стран мира. Около 1 500 финских фермеров выращивают эту полезную культуру и считают ее самой важной для себя. И хотя конкурировать с финнами пытаются и египтяне, и канадцы, им не удается занять столь же весомую долю рынка. Но причина такого успеха не в том, что финский тмин ароматнее, а в том, что длинный световой день позволяет достичь большей производительности.

Ирландия

Ирландия является крупнейшим в мире экспортером бананов. © lieutenant_dan1684ie / Reddit

Этот забавный факт лишь с большой натяжкой можно назвать правдивым. На самом деле штаб-квартира японской компании Fyffes, которая занимается выращиванием и поставкой фруктов во всем мире, находится в Дублине. Но зеленые бананы из Гондураса, Колумбии, Белиза и Коста-Рики привозят дозревать в английский город Бейзингстоук и уже оттуда экспортируют их далее.

Самая известная природная достопримечательность Ирландии — утесы Мохер. Они достигают 214 метров в высоту и на 14 км тянутся вдоль береговой линии. Чего большинство не знает, так это того, что по ним проходит одна из самых опасных в мире горных велосипедных трасс шириной менее метра. © Gary Meaney / Quora

Величественные утесы Мохер чрезвычайно нестабильны из-за естественной эрозии. К тому же погодные условия меняются часто, и на туристов может неожиданно обрушиться шквальный ветер. Поэтому езда на велосипедах здесь запрещена, однако в 2006 году известные экстремалы — горные велосипедисты Ханс Рей и Стив Пит — все же проехали по узкому выступу в 600 футах над океаном и выложили соответствующее видео в сеть. Насколько опасной была эта эскапада, общественность смогла узнать 4 года спустя, когда уступ, по которому они проехали, рухнул в море.

Куба

У нас водится самая красивая улитка в мире — пестрая полимита. © José A Pérez / Quora

Раскрашенная, или пестрая полимита давно стала одной из достопримечательностей Кубы. Эта древесная улитка и правда водится только на Острове свободы и больше нигде в мире. Что удивительно, сочетание 4 разноцветных полос (черных, желтых, белых и красных) на панцире моллюска уникально для каждой особи.

Швеция

В Швеции даже Стуршёнское озерное чудовище находится под охраной государства: на него нельзя охотиться, травмировать его, а также воровать его яйца. © Miss_Hemlock / Reddit

Стуршёнское чудовище описывают как огромную рептилию с плавниками на спине и почему-то собачьей головой. Обитает чудище, согласно рассказам очевидцев, в озере с 1635 года. В свой 251-й день рождения Стуршоёдьюрет (так оно зовется на шведском) действительно получило в подарок от местных властей полную неприкосновенность — было признано вымирающим видом и больше 350 лет находился под охраной государства. Зверушку нельзя было пугать, охотиться на нее и разорять гнездо. Однако в 2005 году привилегии у дивного чудища отобрали.

Австралия

Первые полицейские силы в Австралии состояли из 12 наиболее хорошо воспитанных осужденных. © you_earned_this / Reddit

Мы все знаем, что жителями первой британской колонии в Австралии стали в основном ссыльные каторжники. Изначально порядок в Новом Южном Уэльсе поддерживали солдаты Британского королевского флота, но им претила такая служба, и в скором времени был создан «ночной дозор», ряды которого пополнялись действительно самыми достойными из заключенных. Однако первым полицейским в Австралии стал вольный поселенец по имени Джон Смит.

Саудовская Аравия импортирует верблюдов из Австралии. © GrabsWomensTits_Ass / Reddit

Климат Австралии настолько прекрасен, что какое туда животное ни завези — все начинают прекрасно размножаться в дикой природе. Так произошло и с верблюдами, которых импортировали в XIX веке как тягловых животных для строительства и перевозки. На данный момент их популяция столь велика, что австралийцы поставляют этих животных по всему миру. В том числе и в Арабские Эмираты, где верблюды настолько ценятся, что простого рабочего верблюдика, а не благородного, выведенного как скакун, уже днем с огнем не сыщешь.

Непал

Мы отмечаем фестиваль под названием Кукур Тихар, на котором люди украшают собак цветочными гирляндами, рисуют им бинди, угощают вкусной едой, празднуя дружбу между человеком и псом. © CA Lalbabu Mahato / Quora

Праздник Кукур Тихар — один из череды 5-дневных торжеств большого фестиваля, в другие дни которого чествуют ворон, коров и волов. Считается, что все эти животные, как и люди, имеют связь с богами. В «собачий» день почести, еда и ласки достаются не только домашним любимцам, но и бродячим псам.

Кения

В Кении живут одни из лучших бегунов на длинные дистанции в мире. Подтверждением тому является тот факт, что в 2013 году 4 кенийца преследовали, поймали и сдали в службу охраны дикой природы нападавшего на их козлов гепарда. © William Chesoni / Quora

Казалось бы, кенийцам давно не надо никому доказывать, что они лучшие бегуны в мире. Неоспоримое подтверждение тому — золотые медали за победу в соревнованиях по легкой атлетике, которые год за годом легкоатлеты этой страны увозят с Олимпийских игр. Однако это все же спортсмены. А вот история о том, как простые кенийские крестьяне не только догнали, но и так утомили 2 представителей самых быстрых животных в мире, что те просто упали без сил и безропотно позволили сдать себя в добрые руки защитников животных, действительно потрясает.

Германия

Чудесный вкусный немецкий хлеб! Немецкий хлеб настолько хорош, что у нас есть множество магазинов, которые продают только разные виды хлеба. Немцы отправятся в путешествие, чтобы сходить в какую-нибудь знаменитую пекарню, которая открылась вскоре после того, как Зигфрид убил дракона, и попробовать их хлеб. У нас есть закваска, которой уже более 50 лет! По телевизору мы показываем документальные фильмы о хлебе. Наши дети учатся печь хлеб в школе. © Sir_Brags_A_Lot / Reddit

К этому восторженному комментарию можно добавить, пожалуй, лишь то, что в Германии насчитывают около 300 различных видов хлеба и более 1 200 видов другой выпечки. Один из самых популярных сортов — воллкорнброт — согласно законодательству на 90 % должен состоять из цельнозерновой ржаной муки. Именно по его вкусу, по слухам, немцы скучают больше всего, находясь за границей.

Канада

60 % всех белых медведей в мире живут у нас. Я не знаю почему, но я горжусь этим. © RandomNathaniel / Reddit

Белые медведи в естественной природе встречаются на территории 5 стран мира: в Дании, Норвегии, России, США и Канаде. Поскольку эти прекрасные животные «по прописке» не живут и подвержены различным миграциям, на канадской территории их может проживать от 60 до 80 % от всей мировой популяции. Так что автор комментария время от времени может гордиться еще больше.

Австрия

Австрия имеет самую большую модель атомной электростанции в мире. Мы построили атомную электростанцию ​​и не включили ее. © nutvillager / Reddit

Цвентендорфская атомная электростанция — единственная атомная электростанция в Австрии. Она была построена в 1978 году, и в это же время был проведен референдум, принявший решение о запрете на ввод ее в эксплуатацию. Сейчас там расположен учебный центр, в котором проходят тренировки для персонала АЭС из других стран мира, а также проводятся различные мероприятия, киносъемки, фотосессии.

Румыния

У нас есть специальное кладбище под названием Веселое, расположенное в местечке Сэпынца. На каждом надгробии написаны бодрые стишки о жизни и смерти покойника. © NearbyFeed3 / Reddit

Кладбище Чимитирул-Весел поражает не только порой весьма ироничными эпитафиями, но и своими яркими красками. Синий, красный, желтый — совсем не те цвета, что мы привыкли видеть в местах упокоения. А что уж говорить про веселенькие рисунки, изображающие покойных обитателей кладбища либо за работой, либо за любимым занятием.

Турция

Наши мыльные оперы смотрят сотни миллионов людей по всему миру. © Kewan Shirazi / Quora

Период правления, о котором сняты самые успешные турецкие сериалы, называют султанатом женщин. В это времена обитательницы гарема — жены, наложницы, сестры, матери султанов — со вкусом играли в большие политические игры. Головоломные интриги, любовь, соперничество, красочные костюмы и восточные пышные интерьеры — кто удивится, что, к примеру, сериал «Великолепный век» посмотрели более 200 млн зрителей из 50 стран мира.

Англия

У нас до сих пор не отменили закон, согласно которому, чтобы разрешить судебное разбирательство, можно вызвать сторону обвинителя на поединок. © Fwoggie2 / Reddit

На самом деле судебные поединки были отменены британским парламентом в 1819 году. Что не помешало в 2002 году жителю городка Бери-Сент-Эдмундс отказаться платить штраф за нарушение правил регистрации транспортных средств и потребовать от Агентства по лицензированию (DVLA) выставить своего бойца, чтобы решить вопрос в честном поединке. Суд не пошел ему навстречу, а вместо этого предписал любителю средневековой справедливости выплатить первоначальный штраф — 25 фунтов, штраф за неуважение к суду в 200 фунтов и еще заплатить 100 фунтов судебных издержек.

Швеция

Мы продаем песок в Саудовскую Аравию. © Mats Andersson / Quora

Песок только на первый взгляд везде одинаковый. На самом деле специалист расскажет вам о десятках его разновидностей, различных по составу, величине песчинок, а также используемых с самыми разными целями. К примеру, песок из пустынь Саудовской Аравии слишком гладкий и не подходит для строительства, а строят в этой стране много. Именно поэтому Саудовская Аравия ежегодно закупает песка на сотни миллионов долларов. И да, в том числе покупает его и у Швеции.

А у вас хранится в памяти малоизвестный факт о вашей стране, который заставляет испытывать гордость за нее? Готовы рассказать его нам, чтобы мы проверили истинность данного утверждения?