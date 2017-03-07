17 фактов, которые доказывают, что Южная Корея находится за пределами нашего понимания

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Южная Корея — красивая страна с богатейшей культурой. Вековая мудрость даосизма соседствует здесь с самыми передовыми технологиями. Здесь любят западный образ жизни, но сохраняют множество обычаев, которые нам непонятны. Мы в AdМe.ru с удивлением открыли для себя эту страну и теперь делимся самыми невероятными фактами с вами.

Пластическая хирургия невероятно популярна

Согласно социологическим опросам, каждая пятая женщина в Южной Корее делала пластическую операцию. Операция здесь считается нормой. Многим школьницам на выпускной родители дарят «пластику» в подарок. Среди популярных операций — обеление кожи, удаление родинок и изменение разреза глаз. Мужчины, кстати, тоже не отстают.

Услуги стоматолога стоят очень дорого

Поэтому все корейцы тщательно следят за гигиеной зубов. Они чистят зубы после каждого приема пищи и кофе, часто носят зубную щетку с собой в сумке, а в некоторых заведениях можно найти бесплатные щетки прямо в туалете.

У многих корейцев плохое зрение

Многие корейцы близоруки и с детства носят очки или линзы. Это создает впечатление, будто они рождаются уже с плохим зрением. Ухудшению зрения способствует то, что они много учатся и не меньше времени проводят, уткнувшись в любимый гаджет. Притом далеко не все страдают от своего недуга. Например, двукратный олимпийский чемпион Лим Дон Хён видит лишь 10–20 % от обычного. Ирония в том, что Хён выступает в стрельбе из лука!

Косметикой пользуются все

Кореянки тщательно ухаживают за кожей и волосами и используют немыслимое количество косметических средств. Без макияжа они просто не выходят на улицу. Корейцы (особенно молодые) также заботятся о внешности. Увидеть мужчину с неаккуратной прической практически невозможно. Корейскую косметику давно полюбили модницы в России и на Западе.

В Корее в моде мини-юбки

Почти всегда здесь в моде мини-юбки и мини-шорты. Такая одежда считается нормой даже для деловых женщин. Но так было не всегда. С 1963 по 1979 год, при президенте Пак Чон Хи, считалось незаконным носить юбки, заканчивающиеся на 20 см выше колена (или еще выше). Сегодня короткая юбка — норма. А вот увидеть женщину с глубоким декольте практически нереально.

Немногие корейцы пробовали собачатину

Вопреки распространенному стереотипу очень мало корейцев пробовали собачатину. Сегодня в Корее растет движение по отказу от этого традиционного блюда. Особенно широкой поддержкой оно пользуется у современной корейской молодежи, воспитанной на отношении к собаке как к другу. Государственная политика Кореи также не поощряет употребление собачьего мяса.

Корейцы очень много пьют

Для корейцев это обычный тимбилдинг. Каждый кореец знает много шумных застольных игр, направленных на то, чтобы все поскорее напились. Они быстро пьянеют, но никогда не буянят и очень любят караоке. Самый популярный напиток — соджу — крепкая зерновая или картофельная водка в традиционной зеленой бутылке.

Корейцы просто помешаны на еде

В любом городе различные рестораны, бары и кафешки попадаются на каждом шагу. Вместо «Как дела?» корейцы спрашивают «Хорошо ли поел?», а пропуск хоть одного приема пищи сродни греху. Главное блюдо — кимчи (кимчхи) — остро приправленные квашеные овощи, в первую очередь пекинская капуста. То, что в России знают как корейские салаты или корейскую морковь, и есть видоизмененное кимчи.

Сексуальные прикосновения — норма

В западном обществе двое мужчин, взявшиеся за руки на улице, будут автоматически восприниматься как гей-пара. Но не в Южной Корее. В то время как трогательные отношения на публике противоположных полов встречаются крайне неодобрительно, то сидеть на коленях у друзей или играть с их волосами вполне приемлемо даже для мужчин.

Корейцы не выносят красные чернила

Считается, что если вы напишете чье-то имя красной ручкой, у человека в ближайшее время возникнут серьезные неприятности. Он даже может умереть. Некоторые считают, что красные чернила отгоняют демонов и защищают мертвых, но с живыми людьми все работает наоборот.

В Южной Корее очень внимательно относятся к жестам

Принимать что-либо следует только двумя руками, чтобы показать уважение. Особое внимание корейцы уделяют рукопожатию. Несколько лет назад впросак попал сам Билл Гейтс. Здороваясь за руку с местным президентом, Гейтс вторую руку держал в кармане брюк. По местным обычаям это является знаком крайнего пренебрежения к собеседнику.

Гаджетами пользуются вообще ВСЕ

Гаджеты (от ноутбуков до простейших мобильников) есть абсолютно у всех, даже у детей и бездомных. Соответственно, практически везде можно найти бесплатный wi-fi-интернет. Смартфоны, как правило, продаются с контрактом на 2 года, что существенно удешевляет расходы на связь и мобильный интернет.

Киберспорт в Корее признан официально

Южная Корея — колыбель киберспорта. В начале 2000-х появление компьютерной стратегии Star Craft превратило киберспорт в поп-культуру. Игроки стали настоящими звездами, на встречи с которыми собираются тысячи фанатов, а для игр выделяют специальные стадионы с экранами. Здесь компьютерные игры — настоящий спорт, с травмами, шрамами и бессонными ночами тренировок.

Корейцы используют только Internet Explorer

Абсолютно все корейцы пользуются Internet Explorer. О других браузерах они не подозревают или просто не хотят ими пользоваться. Корейские сайты, соответственно, делаются только под Explorer, в любом другом браузере ни один корейский сайт не будет работать корректно. Кстати, есть у них и свой аналог Уandex’а — www.naver.com — популярный поисковик с набором новостей и функций на все случаи жизни.

Корейцы очень много учатся

Корейцы учатся с раннего утра до глубокой ночи вне зависимости от дня недели и используют каникулы для дополнительных курсов или самостоятельного обучения. Одна из самых престижных профессий — учитель. Обычный учитель зарабатывает около $ 2 500 в месяц, а в частных школах и высших учебных заведениях зарплата может достигать миллионов долларов в год.

В Корее действует обязательная воинская повинность

По законам страны каждый мужчина в возрасте до 28 лет обязан пройти 21-месячный курс обучения в армии. Это железное правило, которое соблюдается вне зависимости от социального положения. «Отмазаться» возможно, только защищая честь страны на международном уровне. Например, за заслуги на футбольном поле были освобождены от службы футболист «Суонси» Ки Сун Ен и игрок «Манчестер Юнайтед» Пак Чи Сон.

Корейский флаг имеет глубоко символическое значение

Белый цвет — национальный цвет Кореи. Эмблема отражает взгляды на Вселенную как единое целое (даосизм). В этой фигуре «инь» (синий) и «ян» (красный) взаимодействуют друг с другом. По углам расположены триграммы, у которых свое значение. От верхней части древка по часовой стрелке: небо, юг, лето и воздух; Луна, запад, осень и вода; Земля, север, зима и земля; Солнце, восток, весна и огонь.