17 чуточку странных вещей в Нидерландах, которые сбивают иностранцев с толку

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Привет! Меня зовут Паша, я был во многих странах по всему миру, но чаще всего мне приходилось путешествовать в страну тюльпанов, ветряных мельниц и отчаянных велосипедистов. Если вы впервые открываете для себя Нидерланды, то в местных магазинах вам будет непросто найти даже сахар или воду. Но зато практически все свободно говорят на английском, и вам обязательно помогут в любой ситуации. Утром с вами будут здороваться незнакомцы на трамвайной остановке, а соседи по подъезду, которых вы видите впервые в жизни, могут сделать комплимент, сообщив, что вы шикарно выглядите, даже если вы просто вышли на улицу выбросить мусор.

Специально для AdMe.ru я пообщался со своими голландскими друзьями и узнал, что им больше всего нравится в своей стране, а также обнаружил несколько обычных для местных жителей вещей, которые меня даже немного шокировали.

1. Книга вместо проездного в поезде

Во время национального дня книги, одним из спонсоров которого являются голландские железные дороги, всем читающим пассажирам предоставляется бесплатный проезд в поездах.

2. Полиция, которая учит быть бдительными

Полицейские Нидерландов очень отзывчивые и добрые, они запросто поиграют с вашими детишками в снежки, помогут починить велосипед, подскажут дорогу туристам, а также научат вас запирать машину. Как мне рассказали жители небольшого голландского городка, они и их соседи не привыкли запирать свои автомобили, поэтому местные полицейские иногда проверяют, открыто ли ваше транспортное средство, а если ваша машина не была закрыта, то стражи порядка оставят для вас на сиденье записку, чтобы в следующий раз вы не забыли запереть свое авто.

3. Скорая помощь для морских котиков

Здесь есть своя скорая помощь для морских котиков, где их не только лечат, но и оказывают психологическую поддержку перед тем, как выпустить обратно на волю. В школах детей учат, что делать, если они обнаружили покалеченных животных на пляже. Если ребенок позвонит в специальную службу спасения, то ветеринары быстро приедут и помогут беззащитному животному, увезут его в реабилитационный центр.

4. Ваши окна моют сотрудники местного ЖЭКа

Голландцы не привыкли занавешивать окна, особенно в гостиной, которая является сердцем дома. Местные жители считают, что им нечего скрывать от посторонних глаз. Но когда я остался ночевать у друзей, то страшно испугался, когда рано утром за окном (а это был шестой этаж) неожиданно показались люди в касках и с тряпками, которые начали мыть наши окна. Как мне объяснили друзья, это были сотрудники местного ЖЭКа. Они примерно раз в месяц моют окна с наружной стороны здания, хотя это был самый обычный панельный многоквартирный жилой дом в пригороде Амстердама.

5. Неожиданные находки в квартирах

А еще здесь очень часто почему-то в ванных комнатах (не на кухне) можно найти вот такие красные ящички. В них находятся огнеупорные одеяла, которыми можно накрыть небольшой очаг возгорания.

6. Туалетные площадки для собак

Для собак здесь есть отдельные площадки, где они могут сделать все свои маленькие или большие дела, а рядышком всегда будут урна и пакет с совочком, чтобы хозяин сразу убрал за своим питомцем. Если ваша собака решит пометить территорию в неположенном месте, то вам будет грозить штраф в несколько десятков евро. Можете не сомневаться, соседи вас обязательно сдадут полиции, да еще и не поленятся сфотографировать вас и вашего пса в момент правонарушения.

7. Экзамен по плаванию для всех детей

Из-за большого количества рек и каналов, а также возможности наводнений практически все жители Нидерландов должны уметь плавать. В 5 лет дети должны сдавать экзамен по плаванию и уметь проплыть не менее 100 м, да еще и в одежде, а также несколько метров и под водой. Ребенку необходимо получить специальный сертификат по плаванию, без которого его просто не примут в школу.

8. Забота об экологии

Все поезда в Нидерландах еще с 2017 года используют электричество, которое было получено с помощью ветрогенераторов, превратив этот общественный транспорт страны в самый зеленый с точки зрения экологии. К 2030 году правительство страны планирует ввести запрет на продажи автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями, чтобы в стране жители передвигались преимущественно на электромобилях.

9. Вороны вместо дворников

В Нидерландах ежегодно выбрасывается на улицу около 6 млрд окурков сигарет. В связи с этим одна местная компания решила заняться обучением ворон, которые должны будут собирать сигаретные окурки в специальные урны в обмен на корм.

10. Юмор дорожных работников

Как мне по секрету рассказали местные водители, голландские блюстители порядка придумали интересный способ контроля скорости автомобилистов. Специальная система регистрирует, когда вы въехали на шоссе и в какое время выехали, а потом высчитывает среднюю скорость, и если она больше положенного, то вам сразу по почте приходит штраф. А еще, если здесь ремонтируют дорогу и вам предстоит ехать по объездной трассе, через каждые пару километров вы будете видеть вот такие рожицы. И чем меньше осталось километров до конца объезда, тем шире будет улыбка на этих оригинальных дорожных знаках.

11. Безопасное вождение

На парковках, особенно у торговых центров или в местах, где расположены различные увеселительные заведения, можно увидеть вот такие устройства, которые измерят уровень алкоголя в крови, чтобы предостеречь вас от вождения.

12. Платные туалеты даже в клубах

Платные туалеты здесь абсолютно везде, даже в торговых центрах, ночных клубах и барах. А на заправках после посещения уборной вам могут выдать вот такой купон на скидку на автотовары, соразмерный со стоимостью посещения туалета (обычно на 50 евроцентов).

Зато такие бесплатные открытые туалеты для мужчин можно увидеть посреди пешеходной улицы любого крупного города.

13. Три икса — это не то, о чем вы думаете

На гербе Амстердама изображены три креста, но они не имеют никакого отношения к фильмам для взрослых или чему-то подобному, как иногда думают туристы, впервые побывав в «квартале красных фонарей» и увидев ХХХ на многих зданиях и в витринах. На самом деле это три креста святого Андрея, которые обозначают три достоинства города: доблесть, твердость и милосердие.

14. Национальный оранжевый цвет

Несмотря на то что флаг страны состоит из красного, белого и синего цветов, национальным цветом считается оранжевый, который является символом монархии в этой стране. В день рождения короля, 27 апреля, голландцы одеваются во все оранжевое, выходят на улицы и веселятся.

15. Конькобежный ультрамарафон по рекам и каналам

Когда все каналы и реки замерзают, то специальная местная городская комиссия замеряет толщину льда и официально разрешает всем жителям кататься на коньках. И уже более 100 лет с наступлением холодов в стране проводится конькобежный ультрамарафон на дистанцию около 200 км, проходящий по рекам, каналам и прудам Фрисландии через 11 городов.

16. Школьные традиции

В настоящее время в Нидерландах существует достаточно новая и очень необычная традиция. На флагшток возле дома вешают школьный рюкзак ученика, чтобы отметить успешную сдачу экзаменов и начало каникул.

17. Общение с помощью мельниц

На экскурсии смотритель старинной ветряной мельницы мне рассказал, что раньше мельник и его семья могли сообщать практически все новости (о рождении, смерти, браке), не покидая своего жилища, а лишь устанавливая крылья мельницы определенным образом, чтобы передать то или иное сообщение своим друзьям и родственникам.

Бонус: как непросто найти сахар в магазинах

Я пытался целый час найти сахар в обычном голландском магазине и до сих пор не понимаю, зачем его упаковывать так, будто это молоко или какой-то сок. Кстати, обычную питьевую воду здесь тоже разливают вот в такие картонные коробки, более экологичные по сравнению с привычными всем пластиковыми бутылками.