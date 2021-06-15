17 человек, которых на съемных квартирах и в отелях поджидал нехилый сюрприз

Никогда не знаешь, что ждет тебя в путешествии, и даже съемное жилье часто может быть котом в мешке. Будь то Airbnb, захудалый мотель или пятизвездочная гостиница. Иной раз сюрпризы, которые там поджидают, могут оказаться одной из самых запоминающихся деталей поездки.

Мы в AdMe.ru даже завидуем некоторым из этих пользователей, но в подборке есть и те, кому, мягко говоря, не очень повезло.

«Мы нашли это в Airbnb, и я рассмеялась. Муж сказал, что нельзя смеяться над чужими семейными фотографиями. Он просто мало сидит в интернете»

«Ресепшен в этом отеле расположен под бассейном»

«В моем Airbnb есть дерево»

«Ключ к моей съемной квартире четырехсторонний. Есть 3 способа вставить его неправильно»

«Наша съемная квартира находится в старом банковском хранилище»

«Наше съемное жилище включало и этот красивый домик на дереве. С удовольствием пил там кофе»

«В нашем Airbnb есть диско-туалет»

«В моем отеле унитаз и бумага находятся у противоположных стен туалета»

«Очень милая гостиница попалась в городе Екатеринбурге»

«В часах на съемной квартире была скрытая камера. Я нахожусь в Австралии, и такое тут незаконно»

«Сняла квартиру и обнаружила это в морозилке. Мне конец?»

Вот как хозяева Airbnb решили разместить телевизор

«В моем гостиничном номере на быстром наборе есть пиццерии Pizza Hut и Domino’s»

«В нашем съемном жилье есть пес-хозяин, который устраивает экскурсию к водопаду и обратно. Утром он появился у двери и мы пошли за ним»

В туалете этого отеля есть цензура

«Мы сняли квартиру, и там было это. Клянусь, что это не постановка и все было так, когда мы вошли»

«Отец ездил в Египет, и каждый раз, когда он возвращался в свой гостиничный номер, он обнаруживал всякие фигурки, сделанные из полотенец»