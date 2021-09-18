17 наших соотечественников, которые получили небольшой привет с родины, находясь за тысячи километров от нее

Приезжая в другую страну, надолго или нет, всегда стараешься увидеть как можно больше и поближе познакомиться с бытом и культурой людей, живущих в этом уголке планеты. Но однажды ты заходишь в супермаркет и вдруг видишь на полках шоколадки, которые любишь с детства. Или прогуливаешься в парке, а там надписи на асфальте мелом, и написано-то по-русски. В такие моменты сначала удивляешься, конечно, а потом на сердце становится чуточку теплее.

Мы в AdMe.ru наткнулись на фотографии пользователей, которым посчастливилось случайно увидеть что-то родное на просторах других стран. А в бонусе вас ждет напоминание о том, что некоторые вещи иногда только кажутся до боли знакомыми.

«Татуировка у итальянца. Его зовут Лука. Жена у него русская, а дети любят творчество „Союзмультфильма“»

«Аленка» в Абу-Даби

И челябинская гречка в Токио

«Такой знакомый Берлин. В Европе меньше всего ожидаешь увидеть до боли родной пейзаж»

«Идешь себе по набережной Сены — и вдруг... „Нива“! Французы знают, на чем ездить на рыбалку»

Еще одна «Нивушка» в Торонто

«Оказывается, наша традиционная и всем знакомая сода идет на экспорт. Вот увидел в одном супермаркете в Таллине»

Просто реклама придорожного кафе в Польше

«Сфоткал в Германии. Оказывается, этот мультик дети тут смотрят не меньше „Спанч Боба“. А теперь он добрался и до фигурок киндер-сюрпризов»

«„Цой жив“. Увидел в одном из зданий Карлова университета в Праге»

«Гуляя по Египту, обнаружил такой магазин»

Памятник Гагарину в Калькутте

«Встретил сегодня на просторах Канады»

Вася Ложкин в Вильнюсе

«Живу в Германии в тихом спальном райончике. Пошел выбрасывать мусор. Поднимаю крышку бака, а там такое»

«Немного отошел от колбасного угара нулевых и хочу сказать 2 вещи. Во-первых, спасибо тебе, незнакомец, за то, что поднял настроение. Во-вторых, даже будучи на чужбине, ты хранил диск „Колбасного цеха“ 15 лет?»

Урна в метро Нью-Йорка

«Лондон, Brookmill Park сегодня»

Бонус: «Нашел русское мороженое в Китае. Хотя нет, постойте...»