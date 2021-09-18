17 наших соотечественников, которые получили небольшой привет с родины, находясь за тысячи километров от нее
Приезжая в другую страну, надолго или нет, всегда стараешься увидеть как можно больше и поближе познакомиться с бытом и культурой людей, живущих в этом уголке планеты. Но однажды ты заходишь в супермаркет и вдруг видишь на полках шоколадки, которые любишь с детства. Или прогуливаешься в парке, а там надписи на асфальте мелом, и написано-то по-русски. В такие моменты сначала удивляешься, конечно, а потом на сердце становится чуточку теплее.
Мы в AdMe.ru наткнулись на фотографии пользователей, которым посчастливилось случайно увидеть что-то родное на просторах других стран. А в бонусе вас ждет напоминание о том, что некоторые вещи иногда только кажутся до боли знакомыми.
«Татуировка у итальянца. Его зовут Лука. Жена у него русская, а дети любят творчество „Союзмультфильма“»
«Аленка» в Абу-Даби
И челябинская гречка в Токио
«Такой знакомый Берлин. В Европе меньше всего ожидаешь увидеть до боли родной пейзаж»
«Идешь себе по набережной Сены — и вдруг... „Нива“! Французы знают, на чем ездить на рыбалку»
Еще одна «Нивушка» в Торонто
«Оказывается, наша традиционная и всем знакомая сода идет на экспорт. Вот увидел в одном супермаркете в Таллине»
Просто реклама придорожного кафе в Польше
«Сфоткал в Германии. Оказывается, этот мультик дети тут смотрят не меньше „Спанч Боба“. А теперь он добрался и до фигурок киндер-сюрпризов»
«„Цой жив“. Увидел в одном из зданий Карлова университета в Праге»
«Гуляя по Египту, обнаружил такой магазин»
Памятник Гагарину в Калькутте
«Встретил сегодня на просторах Канады»
Вася Ложкин в Вильнюсе
«Живу в Германии в тихом спальном райончике. Пошел выбрасывать мусор. Поднимаю крышку бака, а там такое»
«Немного отошел от колбасного угара нулевых и хочу сказать 2 вещи. Во-первых, спасибо тебе, незнакомец, за то, что поднял настроение. Во-вторых, даже будучи на чужбине, ты хранил диск „Колбасного цеха“ 15 лет?»
Урна в метро Нью-Йорка
«Лондон, Brookmill Park сегодня»
Бонус: «Нашел русское мороженое в Китае. Хотя нет, постойте...»
А вам когда-нибудь встречались такие небольшие сюрпризы с родины за границей?