Пассажир провел 17 часов в полете и рассказал, как это было

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Если вы думаете, что 11-часовой перелет в Таиланд — самое страшное, что может случиться с путешественником, то эта статья для вас. В ней мы расскажем, как провести в небе почти сутки и не заскучать.

25 марта 2018 года в мире гражданской авиации произошло грандиозное событие: пассажирский самолет провел в небе более 17 часов и успешно приземлился в аэропорту Хитроу. Редакция AdMe.ru спешит поделиться историей фантастического полета.

17 часов полета

16 членов экипажа

200 пассажиров

14 498 км пути

Самолет вылетел из города Перт, который расположен на западном побережье Австралии, а приземлился в 3-й по величине аэропорт мира — лондонский Хитроу. Ранее, чтобы преодолеть этот долгий путь, пассажиры совершали несколько посадок на Ближнем Востоке, во время которых происходила дозаправка воздушного судна или смена самолета.

Уэйн Квонг, один из пассажиров легендарного рейса, поделился впечатлениями от перелета в своем твиттере. Перед посадкой царила атмосфера волнения и праздника. Пока команда торжественно направлялась к самолету, пассажирам предлагали отведать капкейки с национальными символами двух стран.

На местах пассажиров встретил дорожный набор, в котором было все самое необходимое для длительного перелета: беруши, маска для сна, подушка, плед и зубная щетка.

Путешественники были в восторге не только от участия в историческом событии, но и от автомата самообслуживания, в котором находились бесплатные угощения. По данным Dailymail, на самолет для рейса между Пертом и Лондоном было загружено более 21 000 отдельных предметов, включая 330 чайных палочек с мятой и сотни шоколадных печенек.

На обед бортпроводники предлагали сырные равиоли с луком-пореем и грибным соусом, курицу с красным рисом и обжаренные средиземноморские овощи. По словам представителя авиакомпании, еда была разработана для поддержания гидратации и хорошего сна пассажиров. Продукты были сытные, но легкие и быстроусвояемые.

Жаль, что на борту воздушного судна не было сети Wi-Fi, ведь пассажирам не терпелось поделиться своими впечатлениями с близкими и друзьями. Но в Хитроу самолет встречали работники аэропорта с флагами двух государств, пресса и актеры в национальных костюмах Австралии.

А напоследок Уэйн Квонг в своем твиттере предлагает определить, какое фото сделано до полета, а какое после. Сможете угадать?

Это не первый беспосадочный рейс большой длительности. В июне 2009 года был совершен полет из Йоханнесбурга (ЮАР) в Атланту (США): за 16 часов 50 минут самолет преодолел 13,6 тыс. км. В последнее время таких рейсов появляется все больше. Так, за последние годы были совершены перелеты из Дохи (Катар) в Окленд (Новая Зеландия), из Дубая (ОАЭ) в Окленд, из Далласа (США) в Сидней (Австралия) и др. Протяженность пути составила от 13,5 до 14,5 тыс. км.

Хотели бы купить билет на такой рейс?