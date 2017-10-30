17 бытовых мелочей, которые заставляют люто завидовать финнам

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Когда мы видим, как приятно и комфортно живут другие люди, мы испытываем восхищение и отчасти зависть. И иногда именно она заставляет нас сдвинуться с места и постараться добиться того, чего хочется. AdMe.ru предлагает посмотреть, как финны сделали свою обыденную жизнь восхитительно удобной для всех и каждого. Может быть, мы можем так же?

Ну, во-первых, почему у нас нет такой милой газировки с муми-троллями?

Мамы новорожденных получают в подарок коробку со всем необходимым для младенца

Согласно рейтингу международной организации Save the Children, Финляндия стала лучшей страной для матерей и детей. В коробке для новорожденных, которую выдают будущим мамам, — 50 разных товаров: одежда, в том числе и верхняя, предметы гигиены и игрушки. Саму коробку можно использовать в качестве первой кроватки для малыша. Мама может выбрать и денежный эквивалент — € 140.

Детей в школу и обратно возит бесплатное такси

По закону, если до школы больше 2,5 км, то школьника обязаны возить туда и обратно до дома на такси за счет муниципалитета. Об остальных особенностях финской школы читайте здесь.

На детских площадках есть кухня, бассейн и игровая комната

В Хельсинки в каждом квартале обустроена специальная огороженная детская площадка с безопасным покрытием. Здесь проводятся квесты и игры и всегда можно найти ящик с игрушками. Возле некоторых площадок есть небольшой бассейн, а также специальное помещение с игровой комнатой, где есть книжки, настольные игры и игрушки, и кухней с холодильником, микроволновкой и детскими стульчиками, чтобы можно было покормить ребенка. Все это бесплатно.

В детском саду 1 воспитатель на 4 детей

В детский сад берут детей с 9 месяцев. Для детей до 3 лет полагается 1 воспитатель на 4 малышей, после 3 лет — 1 на 7 детей. К каждому индивидуальный подход — воспитатели придумывают, как сделать так, чтобы ребенок любил ходить в детский сад. Себестоимость месяца в детском саду — € 1 000, но родители платят максимум € 280.

Ипотечный кредит не выше 2 % годовых

Финляндия входит в 5-ку стран с самыми низкими ставками по ипотеке. При определенных условиях возможно получить кредит в сумме 95 % от стоимости квартиры под 1–1,25 %. Сравните: если цена квартиры составляет $ 200 000, а срок ипотечного кредита — 10 лет, то при 15 % годовых переплата по кредиту будет $ 187 211, а при 2 % годовых — $ 20 833.

Жителям страны платят деньги просто так

С января 2017 года 2 000 финнов ежемесячно получают по € 560 в рамках эксперимента. Если он окажется удачным, «безусловный базовый доход» в € 800 будет получать каждый житель страны. Зачем? Правительство считает, что если люди будут уверены, что не останутся без денег, то они не станут хвататься за первую попавшуюся работу, а найдут то, что им по душе. Также это поддержит тех, кто только начал собственное дело или мечтает о нем.

В Хельсинки есть подземный вакуумный мусоропровод

В нескольких районах Хельсинки работает система подземного сбора мусора. Когда вы выбрасываете мусор (отдельно картон, бумагу, биоотходы и смешанный мусор), он всасывается в трубу и со скоростью 70 км/ч отправляется на центральную станцию сортировки отходов. Ни мусоровозов, ни запахов. Есть, конечно, и обычные мусорные контейнеры, но в любом случае весь мусор сортируется.

Везде стоят автоматы по сдаче банок и бутылок

При покупке напитков вы платите залог, который можно вернуть, только сдав тару в специальном автомате. За банку вам выдадут ¢ 15, а за 2-литровую бутылку из-под кока-колы — целых ¢ 40. Поэтому на улицах чисто.

В домах есть общие для жильцов сауна и прачечная

Финны предпочитают жить в отдельных коттеджах, но если дом многоквартирный, там есть общие помещения — сауна и прачечная, которыми пользуются по очереди, записавшись заранее. Встречаются также общие спортзалы и комнаты для собраний с книгами и настольными играми.

На парковке есть специальные розетки для подогрева машин

В многоквартирном доме можно арендовать место для парковки на улице. Оно оборудовано стойкой с розеткой и таймером, который включает подогрев машины в заданное время. Почти все машины в Финляндии переоборудованы так, что могут подогреваться от розетки.

Рецепт от врача виден в электронной системе, общей для всех аптек

Когда врач выписывает рецепт, он попадает в электронную систему, общую для всей страны. Вы можете без всяких бумажек купить свое лекарство в любой аптеке, даже в другом городе.

В потолке есть специальная розетка для люстры

Чтобы повесить новый светильник, не нужно прикручивать провода — для этого предусмотрен специальный крючок и маленькая розетка. Все светильники продаются с вилками, подходящими под эти розетки.

Можно пить воду из-под крана

Согласно исследованиям, в воде из-под крана в Финляндии содержится в 100 раз меньше микробов, чем в бутилированной. Благодаря многоступенчатой очистке ее можно пить без кипячения, как и воду из 80 % финских озер.

Даже в маленьких городках есть все для полноценной жизни

В каждом финском городе, даже если там всего лишь несколько тысяч жителей, есть спортивные центры, бассейны и, конечно, сауны. Школы здесь ничуть не уступают столичным, ведь все школы страны одинаково хороши.

Финны трепетно относятся к природе

Этот скворечник не прибит, а подвешен на веревочке, чтобы не портить дерево. Финны любят свою природу и заботятся о ней. Зеленые зоны соседствуют с жилыми районами, а белки, зайцы и ежи живут прямо в городской черте.

Здесь божественные дороги

Дороги в Финляндии строят на совесть: 2-метровый слой гранитных валунов и морозоустойчивый асфальт в 3–4 слоя. 1 км дороги обходится финнам в € 500 000 — 1 000 000, но зато они требуют ремонта раз в 10–12 лет. На дорогах установлены веб-камеры, и туда, где начинается снегопад, сразу же выезжают снегоуборочные машины.

А так выглядит очередь в Финляндии:

В Финляндии никто не будет дышать вам в затылок в очереди на кассе или к маршрутке. Здесь не принято приближаться к незнакомым людям ближе, чем на расстояние вытянутой руки. Личное пространство — это святое.

Бонус: в Финляндии есть олени со светящимися рогами

Чтобы оленей не сбивали машины, их рога красят специальным спреем со светоотражающей краской.

Минусы, конечно, тоже есть. Сами финны шутят так: «Лучший день в году — это лето».