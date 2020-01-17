17 блюд, которые, по мнению журналистов, стоит попробовать хотя бы раз в жизни

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Японские ученые доказали: то, как мы ощущаем различные вкусы, сильно меняется с возрастом. В детстве мороженое действительно слаще, а многие овощи ужасно противные, потому что горькие. Становясь старше, мы постепенно теряем остроту восприятия, и в каком-то смысле это даже хорошо, ведь таким образом наши кулинарные горизонты значительно расширяются. Но это также значит, что надо успеть познакомиться с разными кушаньями, пока мы на пике дегустаторской формы и способны их оценить в полной мере.

Мы в AdMe.ru обожаем списки, поэтому перечень деликатесов, которые необходимо попробовать хотя бы раз в жизни, читали в различных вариантах. Даже осилили книгу Мими Шератон «1 000 блюд, которые нужно успеть съесть перед тем, как вы умрете» (1,000 Foods To Eat Before You Die). И составили на основе прочитанного свою подборку, не забыв указать, где какое блюдо самое аутентичное.

Яйца по-шотландски (Scotch Eggs)

Из чего: золотистый, обвалянный в сухарях и обжаренный во фритюре «мячик» из мясного фарша скрывает внутри сюрприз — куриное яйцо, в идеале сваренное всмятку. Где попробовать: англичане утверждают, что самое лучшее место, где стоит отведать яйца по-шотландски, — старый добрый паб, где вам подадут только что приготовленное блюдо, жирное и горячее.

Паштел-де-ната (Pastel de nata)

Из чего: в чашечке из слоеного теста запечен густой бархатистый заварной крем с ароматом лимонной цедры и корицы. Где пробовать: в Португалии. В пекарню Pasteis de Belém каждый день стоит очередь тех, кто желает приобрести самую лучшую выпечку в Лиссабоне.

Севиче (Ceviche)

Из чего: из сырой рыбы, маринованной в свежевыжатом соке лимона или лайма. Ее щедро приправляют острым перцем чили, ароматным кориандром и добавляют тонко нарезанный красный лук. Где пробовать: в Перу, там растут уникальные зеленые лимоны с самым кислым в мире соком. В Лиме, столице страны, самый известный ресторан, специализирующийся на севиче, — El Ceviche de Ronald.

Пирожки с устрицами (Clam cakes)

Из чего: кусочки сочных устриц в тесте из кукурузной муки, устричного сока и яиц, обжаренные во фритюре до золотистой хрустящей корочки. Где попробовать: лучшие пирожки с устрицами продают уличные торговцы в прибрежных городках штата Род-Айленд (США). Обжигающе горячие шарики подают в кулечках, а едят их на ходу.

Угорь в зеленом соусе (Paling in ’T Groen)

Из чего: суп из потрошеного угря без кожи в густой зеленой подливе. В состав подливы входит целый букет зеленых трав: мята и орегано, тимьян и крапива, эстрагон и базилик, петрушка, кервель, иногда шпинат, а также имбирь, сливочное масло, кукурузная мука и лук-шалот. Где попробовать: родом из Фландрии, «угорь в зеленом» — национальное бельгийское блюдо, которое подают в лучших рыбных ресторанах по всей стране. Особенно гордится им антверпенский ресторан Domein Park West.

Тюрингские колбаски (Thüringer Rostbratwurst)

Из чего: рецепт тюрингских колбасок восходит к XV веку и тщательно охраняется немецкими мясниками. Известно, что в основе лежит мелко рубленое мясо (свинина, говядина или телятина), а также тмин и майоран. Колбаски жарят на гриле, смазанном беконом, и подают в булочке с местной горчицей. Где попробовать: отправляйтесь на эрфуртский фермерский рынок, там вам продадут самые свежие настоящие колбаски. Или же загляните в селение Хольцхаузен муниципалитета Вашенбург, где расположен Немецкий музей колбас (Deutsche Bratwurstmuseum).

Пути́н (Poutine)

Из чего: картофель фри, политый густым коричневым соусом и посыпанный свежим молодым рассольным сыром. Картошка — хрустящая снаружи и мягкая внутри, соус — в меру жирный и соленый, а у слегка расплавленного сыра восхитительная упругая и эластичная текстура. Где пробовать: это канадское национальное блюдо, рожденное во французской провинции Квебек. Лучший путин подают в Монреале в ресторане La Banquise.

Буйабес (Bouillabaisse)

Из чего: хоть буйабес и называют супом, по консистенции это скорее рагу. В него идут самые свежие морепродукты — не менее 3 видов разной морской рыбы, моллюски, осьминоги, крабы и лобстеры, из овощей в рецепт входит картофель, лук-порей и томаты, из пряностей — букет гарни и шафран, завершающий штрих — острый густой соус руй. Где попробовать: традиционный марсельский буйабес каждый день разный, ведь его варят из той рыбы, что была выловлена в этот день. Поэтому пробовать его нужно в тех ресторанах, где налажены самые лучшие отношения с рыбаками. Например, в портовом ресторанчике Grand Bar des Goudes.

Фирни (Phirni)

Из чего: сладкий пудинг, без которого не обходится ни один индийский карнавал, готовят из молотого в муку риса, молока и сухофруктов. Вкус и аромат десерту придают шафран и кардамон. Кусочки манго, вишни или миндальная паста окрашивают фирни в разные цвета, а гарнир из розовых лепестков, нарезанного миндаля и фисташек делает блюдо еще заманчивее. Где попробовать: во время праздников, фрир можно купить в ресторанах при индуистских храмах.

Фо Бо (Pho Bo)

Из чего: герой этого блюда — крепкий и пряный прозрачный мясной бульон, а скользкая рисовая лапша и кусочки мяса всего лишь статисты. Суп подается с горсткой свежих трав и щедрой порцией лаймового сока. Где попробовать: во Вьетнаме. Блюдо можно найти и в ресторанном меню, но лучше познакомиться с менее чопорной версией и купить тарелочку супа у уличного торговца.

Смёргасторте (Smorgastarta)

Из чего: сэндвич-торт делают из белого или ржаного хлеба с различными намазками и добавками. В одном кусочке вы можете найти паштет и оливки, виноград и огурцы, сыр и ветчину, в рыбных тортах будут креветки, лосось, икра, лимоны. Почти всегда в блюде присутствуют яйца и майонез. Где попробовать: такие торты из хлеба можно купить в супермаркетах в Финляндии, Швеции и Эстонии, но вкуснее всего домашняя версия смёргастортре, приготовленная финской хозяйкой к празднику.

Хамси тава (Hamsi tava)

Из чего: панированные в кукурузной муке и обжаренные во фритюре анчоусы и есть загадочная турецкая хамси / хамса. Если ее подают с рукколой и тонко нарезанным сладким луком в свежевыпеченной хрустящей булочке — получается хамси экмек. Где попробовать: хамса — зимняя рыба, свежая она доступна только с ноября по февраль. Отправляйтесь на рыбный базар в Фетхие или стамбульский рыбный рынок Каракей — и вы не прогадаете.

Пулькоги (Bulgogi)

Из чего: «огненное мясо» — так переводится название блюда — это корейская версия барбекю. Тонкие ломтики мяса — говядину, курицу, свинину — маринуют в соевом соусе и кунжутном масле с пряностями, а затем каждый сам обжаривает свой кусочек на небольшом гриле, установленном в центре обеденного стола. Где попробовать: в Сеуле. Ресторан Byeokje Galbi использует для пулькоги только ханву — высококлассную корейскую говядину, по своим характеристикам похожую на знаменитую японскую говядину вагю.

Тяван-муси (Chawanmushi)

Из чего: гладкий и шелковистый заварной крем из яиц, но не сладкий, а приправленный соевым соусом, мирином и бульоном даши, — основа блюда. В него кладут креветки, грибы шиитаке, разновидность крабовых палочек — камабоко, побеги бамбука. Где попробовать: в Нагасаки. Ресторан Yosso специализируется на приготовлении тяван-муси с конца XIX века.

Кислый вишневый суп (Meggyleves)

Из чего: холодный суп из цельной терпко-кислой вишни с косточками, сметаны, белого вина, корицы и гвоздики. Если вместо белого вина взять красное, добавить мед и заменить пряности на розмарин, то получится меггилевес по-трансильвански. Где попробовать: в Венгрии различные вариации этого супа можно отведать в каждом кафе и ресторане, но только в жаркое время.

Пицца эбраика (Pizza Ebraica)

Из чего: этот самый уродливый из самых вкусных десертов в мире никакая не пицца, а скорее огромное печенье из сладкого песочного теста, щедро сдобренное изюмом, цукатами, миндалем, курагой и сушеной клюквой. Где попробовать: в последней кошерной пекарне в римском гетто Pasticceria Boccione. Учтите, что очередь в нее занимают с утра, еще задолго до открытия.

Эскамолес (Escamoles)

Из чего: эскамолес — «наземный» аналог черной икры — деликатес с нежным маслянисто-ореховым вкусом, он имеет приятную, похожую на творог текстуру. Хотя выглядит блюдо как маленькие зернышки риса, на самом деле это муравьиные личинки. Где попробовать: только в Мексике. Вывозить эскамолес за пределы страны — преступление. Приезжайте в сезон — с февраля по апрель — и отправляйтесь в ресторан Fonda Don Chon, специализирующийся на блюдах доколумбовой эпохи.

А у вас есть свой список блюд, которые нужно попробовать хоть в раз жизни? Насколько он отличается от нашего?