17 безумных вещей, которые случаются только в Японии

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Страна восходящего солнца похожа на другой мир, где так много невообразимых вещей и странных традиций. AdMe.ru собрал несколько завораживающих историй о том, как выглядит повседневная жизнь обычного жителя Японии.

Профессия: толкать людей в метро

В японском метро так много пассажиров в час пик, что на станциях трудятся особые сотрудники, заталкивающие людей в вагоны, — осия. Раньше такой работой занимались в основном студенты.

$ 24 000 за пару дынь

Даже квадратные арбузы из Японии уступают в цене королевской дыне Юбари. В 2008 году пару таких дынь продали на аукционе за $ 24 000. Стоимость этого сорта обусловлена его редкостью: такую дыню выращивают в небольшом количестве на острове Хоккайдо, а весь урожай сразу же разбирают перекупщики.

Шоколад для студентов со вкусом саке, васаби, сладкой картошки или острого чили

По своему звучанию название батончика Kit Kat на японском напоминает фразу «Ты точно сдашь», поэтому его часто дарят студентам накануне экзаменов вместо пожелания удачи. Как и у многих других продуктов, у японского Kit Kat самые необычные начинки — от острого перца и васаби до зеленого чая и груши.

Кафе, где торгуют нежностью

За отдельную плату мужчине разрешают прилечь рядом с девушкой, обнять ее, долго смотреть ей в глаза или погладить ее волосы. Но без интима! В Японии огромное внимание уделяют визуальной составляющей. Например, сейчас очень популярны кафе, где официантки просто одеты как симпатичные горничные.

Самая большая коллекция поездов

По Японии ходят самые разные поезда: двухэтажные, летающие со скоростью пули, поезда без машиниста, винтажные, даже похожие на героев мультфильмов, как паровозик Томас. А у поездов в метро есть специальные вагоны только для женщин, чтобы обезопасить их от мужских приставаний.

Автоматы, где можно купить что угодно

В этой стране так популярны вендинговые машины, что в них можно купить самые невероятные вещи. Например, обычный лук или написанное от руки любовное письмо.

Курорт, где люди плавают в вине, саке и кофе

Самое удивительное место, где можно поплавать в огромном бассейне с вином. Пить можно, не вылезая на сушу. Оздоравливаться — плавая в сотнях литров кофе, саке и даже бульона.

Домашние роботы для детей

Завести домашнее животное в Японии — дорогое удовольствие, которое обойдется примерно как новая машина. Поэтому детям чаще покупают игрушечных роботов, имитирующих домашних животных.

Сакура — это не только красиво, но и съедобно

Сакура — национальный цветок Японии и лакомство, которым украшают десерты. Блюда с лепестками сакуры особенно популярны весной, когда начинается цветение и вся страна покрывается нежно-розовым ковром.

Никакого этикета в общественном транспорте

В общественном транспорте не уступают места женщинам, детям и пожилым людям. Кто успел, тот и сел.

Полиция моды сюда не добралась

Японская уличная мода — это яркие цвета, неоднозначные вещи и сумасшедший дизайн. Кто-то сравнивает ее с отдельным видом современного искусства, где каждый может выразить себя через сочетания несочетаемых цветов и аксессуаров.

Рестораны заказывают пластмассовую еду

Это особая профессия — мастера по изготовлению искусственной еды, которую не отличить от оригинала. Ее делают из порошка или воска на заказ для ресторанов, чтоб потом выставить образцы блюд на прилавке для ознакомления покупателей.

Главное украшение улыбки — двойные зубы

Японцы считают «голливудскую улыбку» слишком открытой и вызывающей. Популярностью пользуется обратная услуга — не просто кривые зубы, а наращивание и коррекция, чтобы получились «двойные зубы».

Легче посадить самолет, чем справиться с туалетом

Панель рядом с унитазом похожа на кресло капитана межгалактического корабля — здесь десятки кнопок: можно слушать музыку, воспользоваться биде, подогреть сиденье и даже включить душ. В Японии часто моются, стоя на полу. Поэтому перед входом в туалет надевают специальные тапочки, чтобы не намочить ноги.

Самый странный музей с внушительной коллекцией

У входа в Музей туалета красуется золотая лепешка размером с человека и несколько скульптур в напряженных позах, а внутри — горка для детей в виде унитаза, коллекция искусственных образцов испражнений животных и людей, интерактивные экспонаты и странные шапочки. Это самый первый в мире музей, посвященный экскрементам.

Мороженое со вкусом лапши, мяса или пива

О вкусах не спорят. Но гурманам непременно стоит попробовать все разнообразие японского мороженого. Удивительно не то, что здесь можно купить мороженое со вкусом лапши, пива или конины. А то, что оно продается на каждом углу и пользуется невероятным спросом.

Остров, где правят кролики

Во время Второй мировой войны на остров Окуносима завезли кроликов для секретных научных исследований. Позже программу закрыли, а кроликов отпустили на волю. Они не теряли времени зря, поэтому сегодня маленький остров просто кишит ими, чем привлекает тысячи туристов.