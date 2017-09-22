16 веских причин, почему именно за Голландией будущее

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Нидерланды — это не только страна тюльпанов и живописных каналов, но и высоких технологий и умной инженерной мысли. AdMe.ru восхищается этой небольшой страной и предлагает вам тоже оценить некоторые достижения Голландии, которые делают ее такой удобной для жизни.

Устройство для управления снами

Нейрофизиологи из Нидерландов изобрели прибор, который позволяет вам контролировать свои сны и выбирать их как по заказу. Хотя, конечно, его использование требует некоторой сноровки, но ведь это своего рода альтернативная реальность, только подумайте!

Башня, превращающая смог в украшения

Smog Free Tower — башня, которая прессует загрязнения из воздуха в маленькие кубики. Эти кубики потом используют для создания колец. Когда носишь такое кольцо, важно помнить, что в нем загрязнения из целой тысячи кубических метров воздуха!

Первая в мире дорога из солнечных батарей

В 2014 году Голландия первой в мире построила велодорожку из солнечных батарей. Собранная за день энергия расходуется на работу светофоров, уличное освещение и другие нужды.

Теплицы с климат-контролем

Инновационные технологии в сельском хозяйстве — конек Нидерландов. Такие теплицы, оснащенные климат-контролем, позволяют выращивать урожай круглый год в любую погоду.

«Мост Моисея», рассекающий реку

Этот мост в городе Хальстерен необычен тем, что не нависает над рекой, а рассекает ее. Название «мост Моисея» отсылает нас к библейской истории одноименного пророка, перед которым расступились воды Красного моря во время исхода евреев из Египта.

Машина изо льна

Голландские студенты изобрели настоящий биоразлагаемый автомобиль — изо льна и сахарной свеклы. Из привычных материалов здесь сделаны лишь колеса, двигатель и подвеска. Двигатель, конечно же, электрический.

Рюкзак-воздухоочиститель

И вновь изобретение голландских студентов. Рюкзак с растениями внутри захватывает воздух с помощью вентилятора, а затем пропускает его через корни растений. Вот такая альтернатива маскам против загрязненного воздуха.

Подвесной мост для велосипедистов

В Нидерландах очень много велосипедистов. И вот недавно здесь построили подвесной мост для этого вида транспорта, чтобы сделать движение на оживленном участке более безопасным.

Футуристические дома

Сложно представить, но этот инопланетный жилой комплекс был построен аж в 1984 году!

Светящаяся разметка дорог

Голландский дизайнер Даан Розенгаард разработал «дорогу будущего» со светящейся разметкой. Очень похоже на взлетную полосу для самолетов. Кстати, энергия для этого запасается краской в течение светового дня и не требует дополнительных источников энергии.

Лодки-роботы

Такие лодки-беспилотники призваны перевозить людей и грузы, а также формировать плавучие мосты из нескольких экземпляров.

Мост для животных

Экодуки — мосты, которые позволяют животным безопасно пересекать дорогу, не погибая под колесами.

Светофор для любителей смартфонов

В городе Бодегравен установили особенные светофоры специально для тех, кто по дороге утыкается в свой смартфон. Единственный вариант у таких людей заметить сигнал светофора — увидеть его у себя под ногами. Это светодиодная полоска, вмонтированная в бордюр.

Плавучие деревья

Голландия отличается трепетным отношением к природе. Эти деревья, например, должны были вырубить для строительства городских зданий. Чтобы они не пропали, их пересадили таким необычным способом.

Беспилотные электромобили

Голландский стартап Amber обещает, что уже к середине 2018 года на улицах страны появятся беспилотные авто. Днем такие машины будут «обучаться» с человеком за рулем, а ночью ездить самостоятельно, в беспилотном режиме.

А так выглядит обычный переезд в Голландии