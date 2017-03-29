16 веских причин любить Австралию издалека

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Разнообразный ландшафт, уникальная природа и необычные животные привлекают в Австралию множество туристов. Но давайте взглянем правде в глаза: эту страну лучше любить издалека. AdMe.ru нашел для вас 16 причин, почему посещение южного континента может стать для вас серьезным испытанием.

В Австралии все что угодно способно вырасти до невероятных размеров. Даже моль

Словом, все, у чего есть крылья, может достигать размеров птеродактиля

Но не все крылатые существа умеют летать. Может быть, поэтому эму так недоволен?

И больше нигде в мире вы не встретите такого разнообразия членистоногих

Пауки — лишь одна из причин, почему жить в Австралии понравится не всем. Есть еще крокодилы

А также другие существа. Например, эта коала. Она явно что-то замышляет

Тут даже обувь надевать небезопасно. А вдруг в ней кто-то поселился?

Ведь милые зверюшки могут обосноваться везде, где им захочется

Абсолютно везде. Да-да, почтальон к этому уже привык

Не все опасности исходят от фауны. Флора в Австралии может буквально сбить вас с ног

Осторожно: падающие кокосы.

Впрочем, погода запросто сделает то же самое

А вот так выглядит типичная уличная драка:

Но всему этому не под силу напугать гостеприимных австралийцев

Они никому не откажут в ночлеге,

завтраке,

и водных процедурах

Так что не слушайте паникеров и смело путешествуйте. Не все в Австралии хочет вас убить!