16 веских причин любить Австралию издалека
Разнообразный ландшафт, уникальная природа и необычные животные привлекают в Австралию множество туристов. Но давайте взглянем правде в глаза: эту страну лучше любить издалека.
AdMe.ru нашел для вас 16 причин, почему посещение южного континента может стать для вас серьезным испытанием.
В Австралии все что угодно способно вырасти до невероятных размеров. Даже моль
Словом, все, у чего есть крылья, может достигать размеров птеродактиля
Но не все крылатые существа умеют летать. Может быть, поэтому эму так недоволен?
И больше нигде в мире вы не встретите такого разнообразия членистоногих
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Пауки — лишь одна из причин, почему жить в Австралии понравится не всем. Есть еще крокодилы
А также другие существа. Например, эта коала. Она явно что-то замышляет
Тут даже обувь надевать небезопасно. А вдруг в ней кто-то поселился?
Ведь милые зверюшки могут обосноваться везде, где им захочется
Абсолютно везде. Да-да, почтальон к этому уже привык
Не все опасности исходят от фауны. Флора в Австралии может буквально сбить вас с ног
Осторожно: падающие кокосы.
Впрочем, погода запросто сделает то же самое
А вот так выглядит типичная уличная драка:
Но всему этому не под силу напугать гостеприимных австралийцев
Они никому не откажут в ночлеге,
завтраке,
и водных процедурах
Так что не слушайте паникеров и смело путешествуйте. Не все в Австралии хочет вас убить!
Фото на превью whatsthatbug.com