16 нежных скульптур со всего мира, созданных с любовью к мамам
В Университете Нагасаки (Япония) было проведено исследование, которое показало, что дети, еще будучи в утробе, уже реагируют на настроение мамы, которая смотрит тот или иной фильм. Это еще раз доказывает, как неразрывно мы связаны с нашими матерями с самого начала своего существования.
AdMe.ru собрал для вас скульптуры и памятники со всех уголков света, посвященные самым дорогим и родным людям в нашей жизни.
Мама с сыном
Сент-Джордж, США.
Мама и дети
Солт-Лейк-Сити, США.
Играющие мама с дочкой
Солт-Лейк-Сити, США.
Блаженная мать Тереза и ребенок
Северная Каролина, США.
Самая надежная материнская поддержка
Канада, Северная Америка.
Важные моменты с мамой
Месторасположение неизвестно.
Мамины объятия — лучшее место в мире
Солт-Лейк-Сити, США.
Добро пожаловать домой
Виргиния, США.
Первые шаги
Санкт-Петербург, Россия.
Вечная связь
Месторасположение неизвестно.
Мама с сыном
Скопье, Македония.
Молодая мама читает своим детям
Месторасположение неизвестно.
Давай полетаем!
Юта, США.
Любимые ручки
Солт-Лейк-Сити, США.
Мамин поцелуй
Пекин, Китай.
Свою любовь к маме бывает непросто выразить словами, но эти чувства есть в сердце каждого человека. А вы давно говорили своей маме о том, как она дорога вам? Или предпочитаете показывать это поступками? Делитесь в комментариях.
Фото на превью Stacey Repass/flickr, Korinthia Van Garrett/flickr