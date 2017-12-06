16 нежных скульптур со всего мира, созданных с любовью к мамам

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В Университете Нагасаки (Япония) было проведено исследование, которое показало, что дети, еще будучи в утробе, уже реагируют на настроение мамы, которая смотрит тот или иной фильм. Это еще раз доказывает, как неразрывно мы связаны с нашими матерями с самого начала своего существования.

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