16 нежных скульптур со всего мира, созданных с любовью к мамам

В Университете Нагасаки (Япония) было проведено исследование, которое показало, что дети, еще будучи в утробе, уже реагируют на настроение мамы, которая смотрит тот или иной фильм. Это еще раз доказывает, как неразрывно мы связаны с нашими матерями с самого начала своего существования.

AdMe.ru собрал для вас скульптуры и памятники со всех уголков света, посвященные самым дорогим и родным людям в нашей жизни.

Мама с сыном

Сент-Джордж, США.

Мама и дети

Солт-Лейк-Сити, США.

Играющие мама с дочкой

Солт-Лейк-Сити, США.

Блаженная мать Тереза и ребенок

Северная Каролина, США.

Самая надежная материнская поддержка

Канада, Северная Америка.

Важные моменты с мамой

Месторасположение неизвестно.

Мамины объятия — лучшее место в мире

Солт-Лейк-Сити, США.

Добро пожаловать домой

Виргиния, США.

Первые шаги

Санкт-Петербург, Россия.

Вечная связь

Месторасположение неизвестно.

Мама с сыном

Скопье, Македония.

Молодая мама читает своим детям

Месторасположение неизвестно.

Давай полетаем!

Юта, США.

Любимые ручки

Солт-Лейк-Сити, США.

Мамин поцелуй

Пекин, Китай.

Свою любовь к маме бывает непросто выразить словами, но эти чувства есть в сердце каждого человека. А вы давно говорили своей маме о том, как она дорога вам? Или предпочитаете показывать это поступками? Делитесь в комментариях.

4 На склад!
2 Комментарии
  • 6 декабря 2017
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  • 4661

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