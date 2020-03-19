16 товаров, которые только японцы могли додуматься засунуть в торговые автоматы
По данным Японской ассоциации производителей торговых аппаратов (JVMA), на 2018 год в стране насчитывалось чуть больше 4 млн вендинговых автоматов. Можно быть точно уверенным, что спустя 5 минут после выхода из дома непременно встретишь один из них на своем пути. Причем ассортимент настолько разнообразен, что в магазины можно уже не ходить. Нужное (и не очень) точно получится найти где-нибудь поблизости.
AdMe.ru не перестает удивляться находчивости японцев. К тому же, помимо стандартных автоматов с товарами, встречаются не совсем обычные — пример в бонусе.
1. «Нашел автомат, который помещает ваше лицо на фигурки. Всегда хотел быть ниндзя!»
2. «Ребята, я только что заказала жареный рис и вонтоны в автомате. Это какой-то новый уровень»
3. Тот, кто не в силах определиться с выбором, может купить случайный напиток
4. Для романтиков есть возможность купить цветы без очередей и долгого ожидания
5. «Освежающий борщ со вкусом гаспачо»
6. Продажа нижнего белья становится все более высокотехнологичной
7. Торговый автомат, забитый игрушечными брелоками в виде планктона и других простейших микроорганизмов, — отличная причина для посещения Токио
8. «Я купил эту статую Слишком Большой Свободы»
9. Поштучная продажа бананов в одном из автоматов
10. Молочный коктейль со вкусом блинов
11. Еда из белка насекомых для тех, кто любит экзотику
12. Белок можно получить и другим способом — просто купив связку яиц
13. Здесь можно купить что-нибудь из мясных изделий: колбасу, сосиски, бекон и прочее
14. Просто напоминание о том, что в Японии есть торговые автоматы для продажи бульона из летучей рыбы
15. Можно порадовать своего кота, купив ему шапочку примерно за $ 3
16. Тот, кому недостаточно простой шапочки, может взять целый костюмчик
Бонус: в Японии есть торговые автоматы, которые называют «Сундук с сокровищами королей». Каждый предмет стоит ¥ 1 000 ($ 10). Среди товаров можно найти как дешевые наушники, так и PS4
Какие товары вы хотели бы видеть в вендинговых автоматах вашего города?
Фото на превью leilaclaire / Twitter, leilaclaire / Twitter