16 товаров, которые только японцы могли додуматься засунуть в торговые автоматы

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По данным Японской ассоциации производителей торговых аппаратов (JVMA), на 2018 год в стране насчитывалось чуть больше 4 млн вендинговых автоматов. Можно быть точно уверенным, что спустя 5 минут после выхода из дома непременно встретишь один из них на своем пути. Причем ассортимент настолько разнообразен, что в магазины можно уже не ходить. Нужное (и не очень) точно получится найти где-нибудь поблизости.

AdMe.ru не перестает удивляться находчивости японцев. К тому же, помимо стандартных автоматов с товарами, встречаются не совсем обычные — пример в бонусе.

1. «Нашел автомат, который помещает ваше лицо на фигурки. Всегда хотел быть ниндзя!»

2. «Ребята, я только что заказала жареный рис и вонтоны в автомате. Это какой-то новый уровень»

3. Тот, кто не в силах определиться с выбором, может купить случайный напиток

4. Для романтиков есть возможность купить цветы без очередей и долгого ожидания

5. «Освежающий борщ со вкусом гаспачо»

6. Продажа нижнего белья становится все более высокотехнологичной

7. Торговый автомат, забитый игрушечными брелоками в виде планктона и других простейших микроорганизмов, — отличная причина для посещения Токио

8. «Я купил эту статую Слишком Большой Свободы»

9. Поштучная продажа бананов в одном из автоматов

10. Молочный коктейль со вкусом блинов

11. Еда из белка насекомых для тех, кто любит экзотику

12. Белок можно получить и другим способом — просто купив связку яиц

13. Здесь можно купить что-нибудь из мясных изделий: колбасу, сосиски, бекон и прочее

14. Просто напоминание о том, что в Японии есть торговые автоматы для продажи бульона из летучей рыбы

15. Можно порадовать своего кота, купив ему шапочку примерно за $ 3

16. Тот, кому недостаточно простой шапочки, может взять целый костюмчик

Бонус: в Японии есть торговые автоматы, которые называют «Сундук с сокровищами королей». Каждый предмет стоит ¥ 1 000 ($ 10). Среди товаров можно найти как дешевые наушники, так и PS4