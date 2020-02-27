16 странностей из Южной Кореи, которыми местные не спешат делиться с иностранцами

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Каждый турист знает, что Южная Корея — это другая планета. И если некоторые вещи сразу бросаются в глаза (например, специфическая еда), то о других знают только те, кто жил там. Это относится к стандартам красоты, особенностям воспитания детей и учебе в вузах.

Мы в редакции AdMe.ru ненадолго погрузились в корейскую повседневность и достали из этого «котла» самые странные привычки, правила и устои.

1. Кореянки сидят с одеялами на коленях

Многие кореянки кладут на колени одеяло, даже когда в помещении или на улице тепло. Их используют и K-pop-айдолы, и гостьи телешоу, и обычные кореянки в кафе, ресторанах и других общественных местах. Это делается для того, чтобы обезопасить себя от конфуза при ношении мини, а также защитить личное пространство, ведь одеяло считается символом конфиденциальности. Для мужчины накинуть одеяло или куртку на ноги своей дамы — жест благородства.

2. Девушки прикрывают рот, когда смеются

В прошлом девочкам внушали, что смеяться не очень женственно. Когда их что-то смешило, они отворачивались либо прятали улыбку (сейчас делают только последнее). Если видите кореянку, которая прикрыла рот, скорее всего, она просто смеется, а не зевает от скуки.

3. В женской внешности ценятся V- и S-линии

V-линией обозначают точеный подбородок. Он считается эталоном как для девушек, так и для парней, потому что делает облик более элегантным. S-линия — очертания женской фигуры, этакая более стройная версия фигуры «песочные часы». Если кореец отметил красивую V- или S-линию, значит, у вас красивый подбородок или формы.

4. Алкотест проходят все водители

Вечером, чаще всего в пятницу и субботу, корейские полицейские перекрывают одну полосу движения и проверяют водителей легковушек, грузовиков и мотоциклов — всех, кроме таксистов. Увидев патруль, водитель обязан остановиться, открыть окно и подышать в алкотестер. Штрафы выписывают в зависимости от содержания алкоголя в крови: за 0,05–0,10 промилле можно заплатить $ 1 400–2 800. Корейская легенда гласит, что можно безболезненно для кошелька пропустить 400 мл пива или рюмку соджу. В районах, куда люди приходят веселиться, такие проверки не проводятся.

5. Сезон дождей не повод сидеть дома

Сезон дождей наступает в июле-августе, иногда в это время случаются наводнения. Но машины ездят до последнего, а местные жители перемещаются, будучи по колено в воде, но под зонтом. Самое неприятное для кореянки — намочить волосы.

6. В больницах кормят не хуже, чем в ресторанах

Каждый день в обычных корейских больницах подают разную еду, причем к основным блюдам (супу из моллюсков, грибной каше и другим) добавляют традиционные закуски, например кимчи, маринованный редис, овощные блинчики.

7. Учебный год начинается в марте, а студенты борются за попадание на лекцию

Перед началом обучения студенты проходят специальный тренинг на факультете. За 2 дня и 1 ночь первокурсники изучают историю вуза и знакомятся друг с другом. Как говорят сами студенты, это прикрытие: на таких тренингах старшекурсники учат новоприбывших, как правильно веселиться, чтобы голова наутро была свежей. Корейцы сами выбирают курсы для изучения, а расписание составляют на сайте вуза. Количество мест на парах ограниченно: одновременно на лекции может быть от 60 до 100 человек. На топовые дисциплины места разбирают за считаные минуты, поэтому, чтобы записаться, придется постараться и найти быстрый интернет. Сделать это можно в кампусе или компьютерном клубе — в последнем, кстати, можно не только учиться или играть, но и заказать еду.

8. Вместо кукол Барби здесь продают K-pop-айдолов

K-pop-певцы настолько популярны, что их уменьшенную копию можно купить в обычном магазине. Например, на фото выше — участники бойз-бэнда BTS.

9. Экономные туристы могут остановиться в бане

Корейские бани называются «чимчильбан». Они открыты круглосуточно, а посещение стоит всего $ 7. Поэтому туристы, которые приехали в страну ненадолго, стараются перекантоваться в банях, а местные ходят сюда, чтобы восстановить силы после работы или шумной вечеринки. На входе выдают пижаму и полотенца: последние называются «янгмори» (yangmeori), или sheep’s head («голова барашка»), и завязываются определенным образом. Внутри кроме привычных банных приспособлений есть диваны, игровые для детишек и кое-какая еда.

10. Корейцы не общаются с противоположным полом, если состоят в отношениях

В Стране утренней свежести верят, что дружбы между мужчиной и женщиной не существует. Поэтому, когда парень и девушка заводят отношения, они не могут встречаться с друзьями другого пола.

11. День всех влюбленных отмечают 11 ноября

Праздник называется Pepero day — в честь палочек печенья с разнообразной глазурью: они напоминают дату 11.11. Влюбленные дарят друг другу печенье и играют: кусают печенье с двух сторон, а побеждает тот, у кого останется меньшая часть. Подарки можно дарить не только любимым, но также друзьям или родственникам. Поговаривают, что праздник придумала компания Lotte, которая и делает трубочки пеперо. Как бы там ни было, праздник прижился и стал частью культуры.

12. Кореец не будет встречаться с девушкой толще себя

В Южной Корее вы не встретите на улицах парочку, где девушка выше или полнее парня. Жители страны руководствуются рядом жестких правил при выборе партнера. Каким бы хорошим человеком ни был потенциальный избранник, парень не будет встречаться с девушкой толще себя. Девушки сразу отметают ухажеров ниже их. Кроме того, имеют значение возраст и группа крови.

13. Корейцы любят погреть руки в прямом смысле

Если вы окажетесь в корейской парикмахерской, салоне красоты или другом подобном месте, вам непременно предложат грелку для рук. Даже если в помещении исправно работает отопление. Причем это будет не старинная резиновая грелка, а симпатичная бархатная.

14. В школах есть родительский патруль

«Родительская школьная полиция».

Каждый день по 2 родителя инспектируют школу: они проверяют, как идет образовательный процесс и следят за порядком. Также родители пробуют школьную еду, чтобы понять, насколько хорошо кормят их детей. Когда мамы с папами патрулируют школу, они надевают униформу, у них есть расписание, где обозначено, во сколько и что они должны делать. В свободное время можно отдохнуть в специальной комнате.

15. Корейские родители всегда следуют за детьми

Корейские родители всегда сопровождают своих детей, а стремление воспитать самостоятельную личность не поощряется. Часто в семье работают только отцы, а матери занимаются воспитанием: они погружены в процесс настолько глубоко, что растворяются в детях, а их собственная жизнь уже не принадлежит им самим. Неважно, чем занимается ребенок (учебой или секциями), мать должна принимать очень активное участие во всем. Блогер, которая давно живет в Корее, рассказала такую историю: «Раньше моя дочь ездила по городу одна, а теперь мне приходится везде ее сопровождать. Потому что недавно ее спросили: „А правда, что твоя мама — родная?“ В представлении корейцев родная мать не может так безразлично относиться к детям и отпускать их в город одних». После этого героине пришлось сопровождать ребенка везде, даже на съемках сериала, где играет ее дочь.

16. Для сна не нужны идеальные тишина и темнота

Корейских детей не укладывают спать в идеально тихой и темной комнате. Они засыпают при свете и шуме, потому что так можно укрепить нервную систему. Становясь взрослыми, они могут восстановить силы, когда для этого есть хотя бы немного времени, например во время поездки в поезде или автобусе. Жители страны независимы от внешних факторов и могут заснуть где угодно.

Какой из этих особенностей не хватает в той стране, где вы живете? Или, может быть, какие-то из этих обычаев и бытовых привычек кажутся вам неадекватными?