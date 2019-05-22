16 редких экзотических фруктов, которые вы увидите в первый раз (Вот бы пакау попробовать!)

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Сегодня экзотическими фруктами вроде дуриана или личи никого уже не удивишь. Даже школьники знают, что первый жутко пахнет, а второй — скользкий. Про бананы и ананасы и говорить нечего — они продаются в ближайшем супермаркете. Однако в мире еще существует масса других фруктов, которые будто выбрались из фантастического фильма.

AdMe.ru приглашает вас в кулинарное путешествие по далеким странам, где растут удивительные плоды.

1. Агуахе

Агуахе — плод пальмы из Перу. Он покрыт чешуйками, под которыми прячется сладкая желтая мякоть. Местные делают из агуахе варенье, джемы, вино и даже наносят его на кожу, чтобы защититься от солнечных ожогов. Этот фрукт — чемпион по содержанию витамина А и фитоэстрогенов, которые полезны для женщин.

2. Кепель

Фрукт можно попробовать только на Яве или в Индонезии: больше нигде дерево не растет (очень уж оно капризное). На вкус шершавые плоды напоминают манго и пахнут фиалкой. Длительное употребление кепеля вызывает временное бесплодие у женщин — с древних времен он используется в качестве контрацептива.

3. Звездчатое яблоко

Чтобы попробовать звездчатое яблоко, придется отправиться в Центральную Америку. Кожура фрукта несъедобна, поэтому его разрезают пополам и вычерпывают мякоть ложкой. Она не очень сладкая, а по вкусу напоминает нашу родную сливу.

4. Ферония лимонная

Ферония, или слоновое яблоко, растет в Индии и Шри-Ланке вдоль дорог и не считается особо редким. Снаружи ферония похожа на заплесневелый кокос, а пахнет и того хуже — как смесь изюма и голубого сыра. Причем чем ужаснее запах, тем более спелая и вкусная мякоть ждет вас внутри. Вкус слонового яблока напоминает пудинг из манго и ананаса. Местные делают из феронии сок и считают, что она очень полезна для здоровья.

5. Джамбоза

Она же розовое яблоко, померанская слива и помароза. Попробовать джамбозу можно только в странах Юго-Восточной Азии и в Индии. А все потому, что фрукт для экспорта не выращивают. Из-за тонкой кожицы и высокого содержания жидкости джамбоза «не переживет» поездку через океан, как бананы, например. Кожица у джамбозы тонкая, под ней скрывается водянистая мякоть со слабым привкусом арбуза. Плоды при разрезании пахнут цветами, за что и получили второе название «розовое яблоко».

6. Нипа

Плоды нипы, по сути, древесные орехи (хоть и считаются фруктами). Пальмы растут в реках от Индии до Тихого океана. Из их листьев местные делают крыши, а из их плодов — алькогольные напитки. Впрочем, плоды нипы можно есть и просто так — желеобразные семена добавляют в мороженое. Однако вкус у них слабый и водянистый.

7. Тумбо

Тумбо, или банановая маракуйя, — настоящий фруктовый Франкенштейн. Формой и цветом он напоминает банан, кожица ему досталась от цитрусовых, а внутри прячется мякоть от маракуйи. Те, кому удалось попробовать тумбо, говорят, что вкус у него терпкий, с отчетливыми нотками банана и апельсина.

8. Пакау

Пакау едят в Центральной и Южной Америке. Зеленые стручки и черные семена выбрасывают, а сладкую белую мякоть употребляют в пищу. По вкусу она похожа на ванильную сахарную вату, а по текстуре напоминает губчатые волокна. Интересно, кому первому в голову пришло попробовать этот плод?

9. Лукума

Лукума растет в Перу и Эквадоре. Мякоть плодов сухая, есть их сырыми почти невозможно. Поэтому лукуму измельчают и добавляют в мороженое, соки и молочные коктейли. А все из-за уникального вкуса: фрукт напоминает ириску и кленовый сироп одновременно. Лукума суперполезна: в ней много витамина А и глюкозы, так что в Южной Америке из нее делают детское питание.

10. Африканская груша

Африканские груши по цвету и размеру похожи на привычные нам баклажаны. Однако тут сходство заканчивается: внутри плоды зеленые и по консистенции напоминают сливочное масло (в них 48 % жира). Груши варят, жарят а чаще всего едят сырыми. И даже делают из них биотопливо.

11. Нунгу

Нунгу растут на пальмах и прячутся в сердцевине ореха. Желейные плоды не отличить от личи — у них слабый вкус и неуловимый аромат. Жители Индонезии мажут соком нунгу места порезов и царапины.

12. Наранхилья

Наранхилья (или луло) растет только в Южной Америке, и попробовать ее в каком-нибудь другом месте мира невозможно. Снаружи плод покрыт кожурой как у цитрусовых и напоминает апельсин, но на самом деле наранхилья — родственник помидора. Внутри она выглядит соответствующе: под «апельсиновой» коркой прячутся внутренности помидора. Вкус у наранхильи напоминает одновременно ревень и лайм с ноткой ананаса. Местные жители варят из него варенье, делают вино и добавляют его в пироги.

13. Аки

Аки растет на Ямайке и считается чем-то вроде рыбы фугу, только во фруктовом мире. Плоды содержат массу токсинов и запрещены во многих странах. При неправильном приготовлении этот фрукт может убить. Чтобы поесть аки, нужно дождаться, пока плод покраснеет, и извлечь белую мякоть. Семена плода смертельно опасны. На Ямайке аки обжаривают и получают блюдо с изумительным ореховым вкусом.

14. Черные яблоки

Черные яблоки — дело рук китайских селекционеров. Сорт «Черный бриллиант» они вывели с помощью прививок, а выращивают растение только в горах Тибета. Из-за интенсивного облучения ультрафиолетом кожица яблок «загорает» и приобретает темно-фиолетовый цвет.

15. Монстера деликатесная

Наверняка монстера живет на подоконнике у вашей бабули — это очень популярный домашний цветок. А еще ее едят. Плоды монстеры деликатесной собирают в Мексике, они похожи на початки кукурузы, а по вкусу неотличимы от ананаса. Попробовать монстеру трудно: во-первых, растение капризно, а во-вторых, плод зреет целый год. Незрелая монстера опасна, так как может обжечь полость рта. Плоды содержат щавелевую кислоту, которую используют для изготовления чистящих средств.

16. Капулин

По размеру капулин чуть больше ягоды черники, а по вкусу напоминает смесь вишни и миндаля. Жители Ямайки вырубают эти деревья рядом со своими домами, потому что летучие мыши обожают капулин и по ночам устраивают в листве шумные пирушки. Из плодов готовят джем, варенье и соки.