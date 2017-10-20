16 природных явлений, в реальность которых трудно поверить

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Радуга белого цвета, бирюзовый лед, цветные пески и горы — это не сказочный сюжет, а природные явления нашей планеты. AdMe.ru собрал 16 чудес света, которые больше похожи на выдумки режиссеров фэнтези. А в самом конце вас ждет вопрос с подвохом, который подготовила сама природа.

Голубая лава

Вулкан Иджен очень популярен среди туристов. В одном из его кратеров можно увидеть необычное явление — голубую лаву. Причиной возникновения такого чуда природы является сернистый газ, который нагревается до 600 °C.

Туманная радуга

Радуга, которая появляется во время тумана , а не дождя. Туманную радугу можно увидеть и ночью при наличии тумана и достаточно яркой луны.

Ледяные волосы

Лед, который больше похож на шелковистые волосы, — очень необычное природное явление. Бактерия Pseudomonas syringae повышает точку замерзания воды внутри растений, а когда вода покидает растение и встречает холодный воздух, возникают такие ледяные волосы.

Семицветные пески

Песочные дюны, состоящие из песков 7 различных цветов: красного, коричневого, фиолетового, зеленого, голубого, пурпурного и желтого. Удивительным является то, что, если смешать две горсти разных оттенков, в конечном счете они все равно разделятся по цветовым спектрам.

Огненная радуга

Редкий и очень красивый оптический эффект , выражающийся в возникновении горизонтальной радуги, локализованной на фоне легких облаков.

Гало

Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, но иногда его можно увидеть вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни.

Кальгаспоры

« Кающиеся снега » — образования высотой до 6 метров на поверхности снеговых полей, которые можно встретить в высокогорьях тропиков и субтропиков. Издали производят впечатление толпы коленопреклоненных монахов.

Сиваш

Невероятной красоты залив имеет второе название — Гнилое море . По причине мелководья летом вода сильно прогревается и издает гнилостный запах — отсюда и название водоема. По этой же причине морская вода интенсивно испаряется, отчего залив сильно минерализован.

Данься

Одно из самых красивых ландшафтных образований не только в Китае , но и во всем мире. Необычные цветные скалы — любимое место туристов.

Замерзшие пузыри метана

Удивительное зрелище — замерзшие пузырьки газа под поверхностью воды. Они застывают на разной глубине и создают необыкновенный визуальный эффект.

Уюни

Высохшее соляное озеро , которое во время сезона дождей покрывается тонким слоем воды и превращается в самую большую в мире зеркальную поверхность.

Зона пробития облаков

Данное явление больше похоже на след от вошедшего в атмосферу метеорита. На самом деле Fallstreak hole — красивый и совершенно безобидный феномен.

Бирюзовый лед

Байкал — не только самое глубокое озеро на планете, но и настоящая драгоценность природы. Его льды, больше похожие на голубые топазы, тому доказательство.

Роза песков

Минерал , который напоминает своим видом розу. В некоторых странах «розу пустыни» принято дарить в День влюбленных как символ неувядающей любви.

Ведьмины круги

Ведьмины круги в Намибии — настоящая загадка для ученых. Все же не зря в этом государстве процветает магия во всех ее проявлениях.

Бонус: сколько здесь деревьев?