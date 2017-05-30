16 причин никогда, никогда, никогда не посещать Исландию
Исландия — это далеко. Это островное государство фактически «плавает» посреди Атлантического океана, а от его названия просто веет холодом. Исландские пейзажи настолько яркие и пестрые, что от них начинает рябить в глазах.
AdMe.ru изо всех сил попытался вас убедить в том, что о поездке в Исландию стоит забыть. Окончательно и бесповоротно.
Исландия — это суровый и полный опасностей край
Из-под земли тут внезапно появляются водяные пузыри
В Рейкьявике нет ни одного мало-мальски приличного небоскреба
Местные названия абсолютно непроизносимы. Эйя... Эйяфьят... Вулкан, в общем
Чтобы добраться до маяка, придется сначала плыть, а потом взбираться на гору
Местные птицы выглядят очень странно
А лед здесь почему-то синий
Да и пейзажи в Исландии какие-то неземные...
Ну кому вообще могло прийти в голову делать газон прямо на крыше дома?
Нет, серьезно, что за странное пристрастие к синему?
Зато небо тут зеленое — все наоборот
В местные пещеры порой не попасть без лодки
Да и вообще здесь без лодки не обойтись
Исландские скалы похожи на деревья. Или наоборот? Мы запутались
И даже местные здания как будто сделаны изо льда
Но главная опасность — это влюбиться в Исландию и захотеть остаться жить на побережье Атлантического океана
Фото на превью Bjørn Giesenbauer/flickr