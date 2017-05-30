16 причин никогда, никогда, никогда не посещать Исландию

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Исландия — это далеко. Это островное государство фактически «плавает» посреди Атлантического океана, а от его названия просто веет холодом. Исландские пейзажи настолько яркие и пестрые, что от них начинает рябить в глазах. AdMe.ru изо всех сил попытался вас убедить в том, что о поездке в Исландию стоит забыть. Окончательно и бесповоротно.

Исландия — это суровый и полный опасностей край

Из-под земли тут внезапно появляются водяные пузыри

В Рейкьявике нет ни одного мало-мальски приличного небоскреба

Местные названия абсолютно непроизносимы. Эйя... Эйяфьят... Вулкан, в общем

Чтобы добраться до маяка, придется сначала плыть, а потом взбираться на гору

Местные птицы выглядят очень странно

А лед здесь почему-то синий

Да и пейзажи в Исландии какие-то неземные...

Ну кому вообще могло прийти в голову делать газон прямо на крыше дома?

Нет, серьезно, что за странное пристрастие к синему?

Зато небо тут зеленое — все наоборот

В местные пещеры порой не попасть без лодки

Да и вообще здесь без лодки не обойтись

Исландские скалы похожи на деревья. Или наоборот? Мы запутались

И даже местные здания как будто сделаны изо льда

Но главная опасность — это влюбиться в Исландию и захотеть остаться жить на побережье Атлантического океана