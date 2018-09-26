16 поразительных фактов, о которых не расскажут на уроках географии

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Знаете ли вы, как можно оказаться сразу в четырех местах одновременно или сыграть в футбол на разных полушариях Земли? А в какой точке планеты вас точно никто не найдет? Если нет, скорее читайте нашу статью.

AdMe.ru нашел несколько фактов из области географии, которые изумят даже самых искушенных читателей.

1. Эверест не самая высокая точка нашей планеты

Вулкан Чимборасо на несколько километров выше Эвереста. Правда, только если измерять высоту горы от центра Земли (6 384,4 км Чимборасо против 6 381 км Эвереста от центра планеты), а не высоту над уровнем моря (тут уж 8 848 метров у Джомолунгмы). Таким образом, если сравнивать высоту Эвереста с остальными по этому методу, то Джомолунгма не войдет даже в список 20 самых высоких вершин планеты.

2. Футбольные команды могут сыграть друг против друга, находясь в разных полушариях Земли

Стадион «Эстадио Милтон Корреа» в Бразилии также известен как «Зеран» (по-португальски — «большой ноль»). Его название связано с тем, что почти по середине поля проходит экватор — нулевая параллель. Так что можно считать, что команды, которые проводят на нем матчи, защищают не только свои ворота, но и отдельное полушарие Земли.

3. Точка Немо — самая недоступная на всем земном шаре

В Тихом океане есть условная точка, которая наиболее удалена от какой-либо суши. Ближайшая к ней земля находится на расстоянии 2 688 км. Это место еще называют полюсом недоступности. Ближайшие «кусочки» земли — это необитаемые атолл Дюси, остров Моту-Нуи и остров Махер. Свое название точка получила благодаря герою романа Жюля Верна «20 тысяч лье под водой». Интересно, что над точкой Немо может проходить орбита Международной космической станции, поэтому иногда ближайшее к ней населенное место оказывается примерно в 400 км, только не на Земле, а в космосе.

4. Существует способ быть в четырех штатах одновременно

«Четыре угла» — это место в США, где встречаются границы штатов Аризона, Юта, Колорадо и Нью-Мексико. Таким образом, вы можете одновременно побывать в четырех разных штатах.

5. Ледники содержат большую часть всей питьевой воды на Земле

Около 10 % поверхности нашей планеты покрыто льдом. Ледники покрывают 15 млн кв. км Земли. И в этих 10 % содержится 75 % всей питьевой воды на Земле. А вот если рассматривать только незамерзшую питьевую воду, то окажется, что целых 20 % ее содержится в одном лишь озере — Байкале.

6. «Забор динго» в Австралии длиннее, чем российско-китайская граница

В XIX веке в Австралии овцеводство было важной отраслью экономики. В 1880-х фермеры решили выстроить длинный забор, который защищал бы овечьи пастбища от нашествий диких собак динго. Этот забор имеет протяженность 5 614 км. Для сравнения, протяженность российско-китайской границы — 4 209,3 км.

7. Самая большая пустыня на Земле находится в Антарктике

Пустыня — это не обязательно про изнуряющий зной и пески. На самом деле это сухое место, где выпадает очень мало осадков — меньше 250 мм в год. Считаются любые осадки: дождь, снег, туман. Так что пустыней считают и холодные места, где выпадает мало снега. Таким образом, можно говорить о том, что Антарктическая пустыня — самая большая в мире, ее размер — 13,8 млн кв. км, осадков здесь выпадает менее 51 мм в год. Так что Сахара, конечно, крупнейшая жаркая пустыня, но в целом среди пустынь планеты она все же только вторая после Антарктической.

8. Остров Фазанов меняет владельцев каждые полгода

Этот остров посреди реки Бидасоа полгода принадлежит Испании и еще шесть месяцев — Франции. Администрации поочередно сменяют друг друга. Так продолжается уже более трех столетий. Там никто не живет, и остров закрыт для посещений.

9. Мертвое море находится ниже уровня моря

Соленые воды Мертвого моря каждый год опускаются на 1 метр. Сейчас оно находится на 430 метров ниже уровня моря.

10. В Канаде есть остров с озером, в котором есть остров, на котором тоже есть озеро, а в этом озере — остров

Остров Виктория на карте Канады.

Речь идет об острове Виктория в составе Канадского Арктического архипелага. Именно здесь расположен остров на острове, который расположен на острове. Его размер — примерно 4 га. И, скорее всего, на нем никогда не бывал человек.

11. Пещеры Эрвандун и Шондонг такие большие, что в каждой них существует собственный микроклимат

Глубина пещеры Эрвандун в Китае — 441 метр. Она так велика, что в ней образовался собственный микроклимат и растительный покров. Местные жители прогнозируют погоду на основе наблюдений за пещерой. Так, если из нее идет туман, то люди ожидают дождь.

Пещера Шондонг находится во Вьетнаме. Ее глубина кое-где достигает 200 метров. В пещере есть подземная река, затопляющая некоторые ее части во время дождей. А еще в пещере растут трава и деревья.

12. Горы Аппалачи уменьшаются, а Гималаи растут

Аппалачи — горы на востоке Северной Америки. Их высота составляет 2 037 метров. Это не слишком много, если сравнивать их со Скалистыми горами (4 399 метров) и Гималаями (8 848 метров). Однако так было не всегда: когда-то Аппалачи были более высокими, даже выше Гималаев. Дело в том, что последние моложе, чем горная система Аппалачи, и Гималаи растут по сей день, так как плато Индии «раздвигает» Евразию. Аппалачи возникли похожим образом, но теперь уже нет той силы, которая бы «выталкивала» эти горы вверх.

13. На острове Маврикий есть дюны, которые состоят из песков семи разных цветов

Красный, коричневый, фиолетовый, зеленый, голубой, пурпурный и желтый — такую палитру песков можно увидеть близ деревни Шамарель. Эти пески хаотичным образом расположены в различных слоях. Если взять горсть и смешать в ладонях — удивительно, но факт, — в скором времени пески все равно разделятся по цветовым спектрам.

14. Одно пастбище «Анна Крик» в Австралии больше, чем вся территория Израиля

Пастбище «Анна Крик» — самая большая ферма в мире. Его территория составляет 23 677 кв. км, тогда как государство Израиль занимает территорию в 20 770–22 072 кв. км. Пастбище было создано в 1863 году.

15. Между островами Диомида около 4 км, государственная граница и 21 час разницы во времени

Вид на острова с севера.

Эти два острова находятся в центре Берингова пролива. Западный — остров Ратманова — принадлежит России, а восточный — остров Крузенштерна — США. Между ними по центру пролива проходит морская граница России и США. По этому проливу проходит линия перемены дат. Например, когда на американском острове 6:00 субботы, то на российском уже 9:00 следующего дня — воскресенья.

16. Тихий океан такой огромный, что он содержит антиподы самого себя

Антипод — это точка на земной поверхности, диаметрально противоположная данной. Наверняка каждый из нас иногда фантазировал и думал: что, если вырыть огроменную яму прямо на месте, где я стою, через весь земной шар, — в какой точке Земли я тогда окажусь? То есть мы думали: где находится антипод для моего местонахождения? А Тихий океан такой огромный, что если бы вы нырнули в одной его точке и проплыли сквозь сердцевину Земли, то вы все равно вынырнули бы в Тихом океане.