16 человек, которые привезли из отпуска такие истории, что хоть вместо анекдотов рассказывай

В мае 2002 года мы отдыхали в Турции с мамой и тетей Шерри. В целом это был замечательный отпуск, но кое-какие моменты я никогда не забуду. Когда мы катались на лодке, я отчаянно захотел в туалет. Пришлось умолять причалить на пару минут к какому-то особенному острову черепах, мимо которого мы как раз плыли. Под мышкой у меня был фотоаппарат, и все кричали, что нужно особое разрешение для съемки черепах. Вот только мне оно тогда было совершенно без надобности. © Brian O’Sullivan / Quora

Отдыхали с мужем в курортном городке, гуляли по парку и заметили пару — парень и девушка репетировали на асфальте шаги вальса. Может, к выпускному готовились, может, к свадьбе. Ребята очень старались, но сбивались и путались в ногах, видно было, что это начинающие танцоры. Короче, мы не удержались и, проходя мимо, встали рядом с ними в пару и прошлись правым поворотом. Потом и ребятам с шагами немного помогли. Надо было видеть их глаза. А мы что... мы бальными танцами занимаемся. © Подслушано / Ideer