16 человек, которые привезли из отпуска такие истории, что хоть вместо анекдотов рассказывай
Одни из нас привозят домой из отпуска магнитики и прочие сувениры, а другие — яркие впечатления и истории, которые можно передавать в семье из поколения в поколение. Внукам точно будет интересно узнать, как их бабушка с дедушкой бродили по ночной Венеции или усадили своих детей не в тот поезд и поставили на уши всех, кого только было можно, чтобы вернуть потеряшек.
Мы в AdMe.ru даже позавидовали некоторым героям этих историй. Вот бы и нам задешево покататься на воздушном шаре или привезти домой полотенце, которого точно больше ни у кого нет.
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Сегодня мама с юга прислала СМС. Рассказывает, что пустила в море воздушный шарик со всеми своими желаниями, а какой-то мужчина неправильно ее понял и за этим шариком поплыл. В результате они познакомились, и теперь у нее намечается красивый курортный роман. © Подслушано / Ideer
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Я умудрилась потерять своих дочек 15 и 17 лет в Риме. Нам велели приехать на вокзал пораньше, чтобы занять хорошие места. Мы сели в поезд, а затем я оставила девочек с багажом и пошла искать своих родителей, которые должны были подъехать позже. Когда мы встретились, они спросили, где внучки, а я ответила: «Они ждут в вагоне». Мой папа крикнул: «Это же не тот поезд!» Оказалось, пока я искала родителей, состав уже ушел. Это случилось в воскресенье, когда вокзал был практически безлюдным. Я пробежала около километра до полицейского участка, где офицер смог связаться с кондуктором и помочь нам с девочками найти друг друга. © Jeanine Joy / Quora
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Мои друзья из каждого совместного путешествия привозят полотенце с символикой или названием страны, в которой побывали. В 2019 году они летали на Шри-Ланку. В одной из лавочек местный житель на пальцах предложил сделать полотенце ручной работы персонально для них. Внесли предоплату, договорились забрать через сутки, ждут. В назначенный день им сказали: «Не готово». На 2-й история повторилась. На 3-и сутки местные возмутились: «Ну хватит уже нас торопить, блин. Вы хотите, чтобы было хорошо?» И вот на 4-й день им торжественно вручили заказ. Я считаю, что это жемчужина их коллекции. © ryapa / Pikabu
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Мне не особо понравилось в Индонезии. Большая ее часть (особенно Бали) рассчитана на туристов. А еще на здешних улицах безумный трафик. Помню, когда мы попытались расслабиться и отправиться на прогулку, чтобы встретить восход солнца, нам навстречу шли толпы людей, запускающих дроны; парни с гитарами и девушки, которые занимались йогой ради фоток для инстаграма. © Nemo1ner / Reddit
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Мне подруга из Индии как-то привезла футболку. Принт интересный, но цвет ткани несколько насторожил. А еще был какой-то химический запах от нее. Думаю, ну ничего, закину постирать — и все пройдет. Через полчаса подхожу к машинке, открываю, а там самой футболки нет в принципе. Остались только несколько клочков ткани с принтом и те места, где был шов (ворот и края рукава). Материал распался на маленькие сантиметровые кусочки. Потом целый день пришлось промывать-прочищать машинку. © kirillspb89 / Pikabu
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Родители поехали на море на 2 недели. На 4-й день перестали выходить на связь. Я не спала сутки и провела огромную работу по вычислению их базы отдыха и номера путевки. Администратор на ресепшене по моей просьбе караулила их и оставляла записки. В итоге потеряшки нашлись. Оказалось, что они просто забыли пополнить счет на телефоне и не могли отыскать банкомат. Зато теперь понимаю, что чувствовала мама, когда я гуляла ночью и трубку не брала. © Подслушано / Ideer
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Вылетали из Греции поздним вечером, донельзя утомленные. Рейс, как назло, задержали на полчаса. Сын начал клевать носом. Мы всеми силами пытались не дать ему уснуть: водили по магазинам, периодически мыли лицо. И вот наконец сели. Сын смотрел в иллюминатор, чтобы не пропустить момент взлета. Но не дождался и уснул. Проснулся через 4 часа, когда уже прилетели. Выглянул в иллюминатор и увидел ту же картину — самолет едет по взлетной полосе. Позже он рассказывал бабушке по телефону о поездке и изложил свою версию перемещений в пространстве: «На Родос мы летели на самолете 4 часа! А когда обратно, мы постояли, постояли... и оказались в Питере!» © redrat77 / Pikabu
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Всем советую помнить, что в вашем чемодане должно хватить места для сувениров. Я сам как-то раз нарушил это правило, и в итоге мне пришлось выкладывать лишнее барахло из-за всех вещей, которые я накупил. © Tom Kaiser / Quora
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Как-то гулял по набережной в курортном городе и решил купить лепешку, которую обычно для шашлыков берут. Продавец жалостливо предупредила, что она без начинки. Женщина в очереди предложила купить для меня шашлык. Чувствовал себя нищебродом, а ведь мне просто захотелось лебедей покормить. © Подслушано / Ideer
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Мы катались на воздушных шарах в Каппадокии. Для меня это было дороговато, но я не так часто путешествую, поэтому решил, что могу себе позволить. В итоге организаторы снизили цену, так как собралась большая группа туристов. Знаете, этот полет стоил заплаченных денег. Тем более что одна из девушек убедила сделать нам дополнительную скидку и каждый выложил только $ 95–100. © arabomar / Reddit
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В мае 2002 года мы отдыхали в Турции с мамой и тетей Шерри. В целом это был замечательный отпуск, но кое-какие моменты я никогда не забуду. Когда мы катались на лодке, я отчаянно захотел в туалет. Пришлось умолять причалить на пару минут к какому-то особенному острову черепах, мимо которого мы как раз плыли. Под мышкой у меня был фотоаппарат, и все кричали, что нужно особое разрешение для съемки черепах. Вот только мне оно тогда было совершенно без надобности. © Brian O’Sullivan / Quora
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Отдыхали с мужем в курортном городке, гуляли по парку и заметили пару — парень и девушка репетировали на асфальте шаги вальса. Может, к выпускному готовились, может, к свадьбе. Ребята очень старались, но сбивались и путались в ногах, видно было, что это начинающие танцоры. Короче, мы не удержались и, проходя мимо, встали рядом с ними в пару и прошлись правым поворотом. Потом и ребятам с шагами немного помогли. Надо было видеть их глаза. А мы что... мы бальными танцами занимаемся. © Подслушано / Ideer
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Уехали с семьей в отпуск. Перекрыли воду, отключили лишние автоматы в электрощитке. Но через 20 дней нас ждал сюрприз. Оказалось, что мы неплотно закрыли морозилку. Ближе к ночи (ну когда же еще?) открываю ее, чтобы достать пельмешек, а там — монолитный кусок обледенелого плотного снега. Можно было всей семьей играть в снежки. В общем, теперь у меня есть еще одна фобия при отъезде из дома. © zealotkt / Pikabu
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Я занимался подводным плаванием на острове Мауи на Гавайях и увидел, как парень с девушкой ищут в воде свое обручальное кольцо. Выяснилось, что они только что поженились и приехали сюда провести медовый месяц. Я спросил: «Какого цвета было украшение?» Мне же надо было знать, будет ли оно как-то выделяться среди кораллов или на дне океана. А потом я нырнул и нашел это кольцо! До сих пор приятно вспомнить. Я даже сфотографировался на память с этими ребятами. © Uncle Fishbits / Reddit
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Отдыхали с парнем в курортном городке Италии. Стало скучно, и мы решили самостоятельно на поезде вырваться в Венецию. Так получилось, что нужный нам обратный поезд отправлялся только утром. Решили, раз такое дело, купим поесть, погуляем по ночному городу: романтика, все дела. Итог: на вокзале не заночуешь: он закрыт с 1:00 до 3:00; туалеты все платные (€ 1). Ночью в Венеции страшно, сыро и темно, а круглосуточных заведений нет. © Подслушано / Ideer
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Перед поездкой на отдых нам сказали, что можно взять с собой своего питомца: якобы вокруг есть много мест, куда можно пойти с ним. Поэтому мы привезли собаку. В итоге выяснилось, что в номере невозможно приготовить еду, а животные не допускаются в кафе, рестораны и магазины в радиусе примерно 20 км. С собакой нельзя было зайти ни в одно развлекательное заведение, а на пляже стояли знаки, запрещающие гулять с питомцами. Поэтому мы так толком никуда и не смогли выйти всей семьей. © OverlyAdorable / Reddit
А как вы проводите свой отпуск? Поделитесь, какие истории приключались с вами во время отдыха.