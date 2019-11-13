16 обычных для испанцев вещей, которые кажутся натуральной дикостью остальному миру

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О сиесте, привычке шуметь и постоянно опаздывать наслышаны даже те, кто никогда не был в Испании. Но у жителей страны гораздо больше изюминок: они срезают кожуру со всех фруктов и бросают мусор прямо на пол. В бары здесь принято ходить всей семьей, то есть брать с собой детей.

Мы в редакции AdMe.ru внимательно прочитали блоги живущих в Испании и составили краткий список странностей, с которыми наверняка столкнется каждый, кто отправится туда в путешествие.

1. Ходить с влажными волосами

У испанцев принято мыть голову с утра, а не перед сном. Сборы на учебу, работу или для выхода просто по делам не оставляют достаточного количества времени, чтобы высушить волосы. Поэтому жители страны выходят на улицу с влажными волосами. Это характерно и для взрослых, и для детей.

2. Много раз повторять прилагательные

Там, где представитель любого другого государства скажет: «Это очень красивая девушка», испанец произнесет: «Это красивая, красивая, красивая девушка». Чтобы придать речи эмоциональность, у них принято многократно повторять прилагательные.

3. Посещать бары вместе с детьми

В стране не только любят полуночничать, но и считают обычным делом отправиться в питейное заведение всей семьей. Поздним вечером или даже ночью можно наблюдать такую картину: родители веселятся, а на столе рядом спит маленький ребенок. Возможно, поэтому испанцев не напрягает шум — они слышат его с первых дней жизни.

4. Снимать кожицу со всех фруктов

В Испании очищают не только апельсин, лимон и, скажем, ананас. Кожуру здесь принято снимать едва ли не со всех фруктов: яблок, персиков и т. д. Объяснение этой странности простое: жители сельской местности не всегда имели доступ к чистой воде и, чтобы обезопасить себя от вредоносных бактерий, срезали с фруктов кожуру.

5. Делить счет поровну

В ресторане или кафе мы привыкли платить только за то, что заказали. Испанцы делают иначе: общая сумма в счете делится равномерно между всеми участниками посиделок. Например, если у компании из пятерых человек получился счет на € 100, каждый из них заплатит по € 20. И неважно, что кто-то сделал заказ на 5, а кто-то на € 30. Кстати, официанты не будут делить сумму в чеке, даже если их об этом попросить.

6. Устраивать получасовой кофе-брейк

Про сиесту и двухчасовые обеды слагают легенды и знают все. Но испанцы вообще не очень любят работать. Иначе как объяснить получасовой перерыв на кофе, который устраивают многие офисы страны? Каждый день в 11 утра люди покидают рабочие места и отправляются в закусочные или бары. Им нравится быть среди толпы и шуметь, поэтому беседа может затянуться.

7. Не спрашивать документы при покупке алкоголя

Во многих странах, в том числе в США и России, бдительные продавцы непременно спросят паспорт или идентификационную карту, если вам вдруг захочется горячительного. В Испании к этому относятся проще, поэтому с вероятностью 99,9 % документы предъявить не попросят. Это же относится и к барам.

8. Кидать мусор прямо на пол

Уронили салфетку, зубочистку или мусор на пол в кафе и спешите поднять? В Испании вы можете очень удивить этим местных. Дело в том, что здесь принято бросать это на пол. И именно такие атмосферные заведения здесь ценят: меньше тревог, если случайно что-то упало.

9. Бояться вторника вместо пятницы 13-го

Старинная испанская пословица предписывает по вторникам не выходить замуж, не отправляться в путешествие и не переезжать. Объяснение простое: по преданию, вторник — день бога войны Ареса, или Марса. Именно его имя и дало название вторнику — martes.

10. Не стесняться тесного телесного контакта

Кому-то покажется, что испанцы ничего не слышали про личное пространство: при разговоре они располагаются слишком близко к собеседнику, так и норовят похлопать по колену или плечу. Это очень открытый народ, который быстро сокращает дистанцию, что идет на пользу общению.

11. Замораживать хлеб

Если окажетесь в испанском доме, вас может поразить батон, найденный в морозильнике. Здесь это обычное дело: хлеб покупается на несколько дней и отправляется в морозилку, чтобы его полезные свойства и вкусовые качества сохранялись максимально долго. Хлеб размораживают и замораживают, но только целые буханки: ломтики для тостов хранят привычным способом.

12. Не использовать слово «чайник»

Слово la tetera в переводе с испанского обозначает чайник, но в обычной жизни его редко можно услышать. Все потому, что сам предмет в стране практически не используют, ведь эта нация предпочитает кофе.

13. Делить сутки на 5 частей

Испанцам показалось, что 4 времени суток — слишком мало. Поэтому к утру, дню, вечеру и ночи они добавили еще одно. Называется оно madrugada и не имеет точного перевода на русский язык. Этим словом обозначают период с полуночи или часа ночи до наступления рассвета.

14. Пить колу с вином

Некоторые разбавляют вино водой, а вот испанцы пошли дальше: они смешивают красное вино и колу. Напиток калимочо придумали в Стране Басков, и вскоре он распространился по всему государству. Иногда в коктейль добавляют узо или анис. Калимочо пользуется популярностью у молодежи из-за низкой цены (тинейджеры покупают самое дешевое вино в тетрапаках), иногда его называют «сангрия для бедных».

15. Не мыть руки

По дому испанцы часто ходят в уличной обуви. Но этим дело не ограничивается: они не имеют привычки мыть руки, когда возвращаются домой или, например, выходят из туалета. Это очень удивляет иностранцев, однако местные не видят в этом криминала: скорее всего, они считают, что на улице и в общественных местах чисто.

16. Проходить тест, который покажет, можно ли беременным есть хамон

Беременные женщины в Испании помимо стандартных осмотров проходят тест, который определит, можно ли им есть хамон в этом положении. Оказывается, употребление хамона может вызвать у беременной токсоплазмоз, что опасно для плода. Чтобы сохранить здоровье — свое и будущего ребенка — дамы в положении и делают специальный тест.

А вы бывали в Испании? Какие национальные особенности вызвали у вас недоумение?