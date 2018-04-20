16 неочевидных фактов об Австралии для тех, кто думал, что знает об этой стране все

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Австралия — страна, где овец в 2 раза больше, чем людей, а кенгуру в 1,5 раза больше, чем овец. Здесь пляжей столько, что если каждый день ходить на новый, то через 15 лет это будет только половина. Заинтригованы? Мы сами в шоке, но самое вкусное — внутри поста.

Признаемся честно: никто из редакции AdMe.ru не был в Австралии, но, пока мы делали этот пост, очень пожалели. Это удивительная, потрясающая страна, где вместо воробьев и голубей — попугаи, где люди так же расслаблены, как на Ямайке, но с уровнем жизни выше, чем в Европе. Представляем вам подборку фактов, о которых вы могли не знать, но которые вам точно пригодятся, если вы соберетесь туда в путешествие. Или как минимум чтобы вы могли щегольнуть знаниями перед друзьями.

16. Почти все в Австралии хочет убить вас

Вся Австралия в одном фото. Но даже дикие собаки, ядовитые змеи и акулы не сравнятся с врагом № 1. Когда вторым уровнем пожароопасности после «умеренного» сразу идет «высокий», это о многом говорит. Местные жители боятся солнца как огня — в буквальном смысле слова. Ультрафиолетовый индекс здесь в 10 раз выше, чем в Европе, а это значит, что после получасовой прогулки на открытом солнце можно получить ожог или, того хуже, заработать рак кожи.

15. В Австралийских Альпах выпадает больше снега, чем во всей Швейцарии

В Сиднее снег последний раз видели в 1836 году, но есть места, где он выпадает ежегодно. Горная цепь Альп простирается через Новый Южный Уэльс и Викторию. Лыжный сезон здесь длится с июня по октябрь, когда снега выпадает достаточно много.

14. Именно отсюда пошла мода на угги

Американцы первыми запатентовали бренд UGG, но родиной сапог из овчины считается Австралия. В начале ХХ века их носили фермеры и крестьяне, а сейчас эту модную удобную обувь носят и на улице, и дома. Почему дома? Потому что в домах плохая теплоизоляция, и когда за окном +15 °С, то в помещении не намного теплее.

13. Некоторые дороги в Австралии настолько длинные и скучные, что знакам приходится развлекать водителей

«Зона усталости». «Играйте в загадки, это может спасти вам жизнь».

«Вопрос: Цветочная эмблема Квинсленда?»

«Ответ: Орхидея куктаун».

12. Каждый четвертый житель Австралии — эмигрант

По последним данным статистики, 28,5 % австралийцев родились за рубежом. В основном сюда переезжают из Великобритании, Новой Зеландии, а также много эмигрантов из Китая и Индии.

11. Здесь очень высокий уровень социальной поддержки населения

Если у вас большая семья, где 4, а тем более 5 детишек, то пособий дается столько, что в принципе работу можно бросить. «Центрлинк» (служба государственного обеспечения) выплачивает пособия на детей до 16 лет, а иногда и до 19.

10. Почти в каждом парке есть общественная барбекюшница

Буквально в каждом парке есть бесплатные электрические или газовые гриль-аппараты для приготовления стейков, сосисок и прочих вкусностей. Австралийцы обожают пикники, и на 2-м месте после мяса на гриле у них морепродукты — креветки, устрицы, лобстеры.

9. Австралия — страна гигантских скульптур

По всей стране насчитывается около 150 гигантских скульптур, так называемых туристических ловушек. Огромные статуи животных, еды, различных предметов, расположенные вдоль дорог, привлекают внимание туристов, побуждая их к поездкам в эти места хотя бы ради селфи с культурным феноменом.

8. Здесь вместо бумажных денег пластиковые

С 1988 года австралийские банкноты делаются не из бумаги, а из специального тонкого полимера. Хотя пластиковые деньги дороже в изготовлении, у них больший срок службы. Интересный факт: если разорвать 10-долларовую купюру на 2 части, то обе половинки можно использовать как 5-долларовые банкноты.

7. Неявка на выборы карается штрафом

Если вам уже есть 18 и вы не пришли на выборы без уважительной причины, вас ждет штраф в размере от $ 20 до $ 50. Это, конечно, интересно, но то, что у них считается нормальным прийти на выборы полуголым, нас удивило больше.

6. У местных не принято оставлять чаевые

В кафе и ресторанах больших городов туристы могут оставить чаевые в размере 5–15 % от заказа, но если этого не сделать, то никто в Австралии не обидится.

5. Мясо кенгуру почти никто не ест

В австралийских супермаркетах и ресторанах мясо кенгуру можно найти без проблем, но сами австралийцы относятся к данному виду мяса пренебрежительно. Более 70 % мяса кенгуру идет на экспорт в 55 стран мира.

4. Шесть из 10 самых ядовитых видов змей в мире обитают в Австралии

Прибрежный тайпан считается одной из самых ядовитых змей в мире. В зубах тайпана длиною в 13 мм содержится в среднем 120 мг яда, который убивает жертву в течение 4–12 часов, тогда как от укусов других змей человек живет еще сутки.

3. Только в Австралии можно встретить стада диких верблюдов

Ни в Египте, ни в ОАЭ нет такого количества диких верблюжьих стад, как в Австралии. По разным оценкам, сейчас в центральной и северной частях страны живет около 1 млн одногорбых диких верблюдов.

2. Самая длинная в мире стена — не Великая Китайская, а «Собачий забор»

«Забор Динго», общей протяженностью 5 614 км, разделяет австралийский материк на 2 части с целью защиты овечьих пастбищ от прожорливых диких собак.

1. Австралийцам лень выговаривать целые слова

Австралийцы сами придумали себе кличку «оззи», где Aussie — сокращение от Australian, а Австралия, соответственно, страна Оз. Вот еще некоторые интересные словечки: G’Day — сокращение от приветствия Good Day (хорошего дня);

Brissie (Бриззи) — так называют город Brisbane (Брисбен), столицу Квинсленда;

Barbie (Барби) — от слова Barbecue (барбекю);

Footie (Фути) — всем знакомый Football (футбол).