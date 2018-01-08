16 любимых вопросов пассажиров, на которые отвечает пилот самолета

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Проще поверить в магию, чем понять, как человеку удается поднять в небо многотонную железную птицу. Незнание порождает страх перед неизвестным. Поэтому многие пилоты и другие работники авиакомпаний с удовольствием рассказывают, чего действительно стоит опасаться и почему самолеты — это прекрасно! AdMe.ru выбрал 16 понятных ответов на самые волнительные и сложные вопросы, которые интересуют каждого, кто хотя бы раз в жизни видел самолет.

16. Как попасть к пилотам, если их дверь заблокирована изнутри?

Есть специальный код, который набирает бортпроводник, чтобы попасть в кабину пилотов. Это нужно для случаев, когда, например, оба пилота потеряли сознание. Командир перед рейсом узнает код и сообщает его экипажу. После введения кода дверь в течение минуты откроется, но только если пилоты не предпримут никаких действий. Если пилот видит через видеокамеру, что у двери стоит не член экипажа, то полностью блокирует дверь, и злоумышленнику внутрь никак не попасть.

15. Пилотам можно носить пышные усы или пирсинг?

Бороду, пышные усы, пирсинг и любые другие украшения и «наросты» на лице мешают пилоту использовать кислородную маску, которая должна плотно прилегать к лицу. Поэтому лицо пилота всегда чистое, иногда допускается легкая небритость. Иначе создается ситуация, которая ставит под угрозу жизни пассажиров.

14. Что будет, если все двигатели выйдут из строя?

Во время каждого полета самолет переходит на режим, при котором двигатели работают на нулевой тяге. Если в машине с механической коробкой передач перевести рычаг в нейтральное положение, спускаясь по горке, будет то же самое. Полный отказ двигателей случается крайне редко, и на этот случай есть особая инструкция для их перезапуска. Но и без двигателей самолет может сесть на планирующем спуске. Самый известный случай произошел с Boeing 747 над Явой в 1982 году, когда самолет попал в облако пыли от извергающегося вулкана и все 4 двигателя отказали. Экипаж сумел посадить борт в ближайшем аэропорту, и никто из 263 человек не пострадал.

13. На какое время рассчитаны кислородные маски?

Уровень кислорода и давление внутри самолета поддерживаются искусственно. Если происходит разгерметизация кабины на большой высоте, у человека развивается гипоксия: он теряет сознание и без кислородной маски может погибнуть. Кислородные маски для пассажиров рассчитаны на 10–15 минут. Этого времени достаточно, чтобы пилот опустил самолет на высоту, где можно нормально дышать. У пилота собственная стационарная кислородная маска, рассчитанная на большее время — чтобы спустить и даже посадить самолет, не теряя концентрации. Перед каждым полетом пилоты проверяют работоспособность своих масок.

12. Пилоты спят за штурвалом?

Примерно 56 % пилотов случайно засыпают во время полета, хотя лучше сказать могут задремать. К счастью, современные самолеты практически все время работают в режиме автопилота, а диспетчеры требуют от пилотов постоянной обратной связи. На дальних рейсах могут работать сразу два экипажа или три пилота, сменяя друг друга с перерывом на отдых. Пилот, отработав смену, спит в специальной каюте. Важно, чтобы экипаж был постоянно на связи с диспетчерами и хотя бы один пилот контролировал полет.

11. Почему самолет уходит на второй круг?

Это штатная ситуация. Самолет может уйти на второй круг по разным причинам, например на посадочной полосе какой-то предмет или животное, дует сильный боковой ветер или аэропорт временно закрывают для срочной посадки спецборта. Пассажиры волнуются, потому что самолет перед долгожданной посадкой вдруг резко набирает высоту, но на самом деле все под контролем — это стандартный способ ухода на второй круг.

10. Какое гражданство получает ребенок, родившийся в самолете?

Существует несколько вариантов. Это будет паспорт: страны, где зарегистрирована авиакомпания самолета, на котором произошли роды;

страны, над которой он родился;

страны, где самолет совершил посадку. В большинстве случаев на практике получается первый вариант, но решение принимает авиакомпания, учитывая действующее законодательство. Некоторые авиакомпании в подарок предоставляют малышам бонус: возможность летать бесплатно на своих самолетах в любую точку мира всю жизнь.

9. Самолет может приземлиться на автопилоте?

В современных самолетах системы управления ведут самолет по маршруту с высоты в 300 метров и практически до полного приземления на взлетно-посадочной полосе. Во время приземления можно использовать автоматическую посадку, но пилоту необходимо активировать этот режим и следить за ним, задавая определенные конфигурации для посадки. Уже перед непосредственной посадкой на полосу самолет направляет курсо-глиссадная система: радиомаяк аэропорта ведет самолет, корректируя его путь. Эта система работает, даже если полностью обесточить самолет.

8. Жесткая посадка на воду или на землю — что безопаснее?

Это зависит от модели самолета, но в большинстве случаев легче садиться на землю. Вода не только быстро затопит самолет, но оказывается «жестче» земли из-за своей плотности и консистенции. Согласно статистике, при жесткой экстренной посадке на землю шансы выжить выше.

7. Как питаются пилоты во время рейса?

Для пилотов готовят отдельное меню с несколькими блюдами на выбор: если командир захочет курицу, то второму пилоту достанется на обед рыба или мясо. Это лучший способ избежать отравления одинаковыми продуктами. Пилоты питаются по очереди, некоторые прямо за штурвалом за специальными столиками. Но есть авиакомпании, где это правило не соблюдают и пилоты могут получить такую же порцию еды, как и пассажиры.

6. Почему иногда пилоты летят в салоне с пассажирами?

Иногда в рамках работы пилоты летают с пассажирами из одного аэропорта в другой. Если они находятся на борту в форме, то при пассажирах им категорически запрещено спать, есть или смотреть фильмы в наушниках. Вид пилота в форме при таких занятиях может ввести в заблуждение и привести к панике среди пассажиров. Но чаще пилоты в форме летят на запасных креслах в кабине пилотов или в первом классе.

5. Что страшнее — врезаться в птицу, попасть под град или получить удар молнии?

Молния часто попадает в самолет, но пассажиры даже не замечают этого. В крайне редких случаях это может привести к обесточиванию самолета. На этот случай у пилотов есть несколько инструкций, которые буквально перезагружают электронику на борту, и полет продолжается в обычном режиме. Птицы представляют большую опасность, чем кажется. Из-за попадания в вентилятор или турбину возможны разрушение, отказ и даже возгорание двигателя. Не каждое лобовое стекло переживет столкновение с птицей. Поэтому в аэропортах используют шумовые генераторы, соколов и даже вертолеты, чтобы отпугивать птиц. Не менее опасен град, но агрессивные метеоусловия самолету легче обнаружить и облететь.

4. Зачем на турбинах нарисованы спиральки?

Турбина может работать, практически не издавая звуков. Если к ней подойти в этот момент, вас отбросит на несколько метров и вы получите серьезные травмы. Из-за ряда несчастных случаев теперь принято обозначать спиралями или иными знаками середину турбины, чтобы было видно, работает двигатель или находится в покое.

3. Обычный человек сможет посадить самолет?

Если это современный лайнер, то шансы есть. Недавний опыт на тренажере показал, что стюардесса справилась с этой задачей на отлично. Во многом это заслуга компьютерных систем, которые направят и посадят самолет, при условии что по связи человеку в кабине будут подсказывать алгоритм действий.

2. Почему пассажирам не выдают парашюты?

Это звучит странно, но парашют вряд ли спасет вам жизнь, если самолет начнет падать. Большинство людей даже в спокойном состоянии не смогут его надеть и безопасно приземлиться, а чтобы выпрыгнуть из самолета и не пострадать, воздушное судно должно лететь медленно на высоте не более 5 км над землей. Но есть отчаянные пассажиры, которые берут с собой парашют в ручную кладь. Можно последовать их примеру, правда, собственный парашют стоит как дорогая иномарка.

1. Пилоты не боятся летать?

Крупнейшая авиакатастрофа в истории произошла не в небе, а на земле. В 1977 году на взлетно-посадочной полосе столкнулись два авиалайнера, в результате чего погибли 583 человека. Авиакатастрофы в небе случаются редко. По статистике, большинство инцидентов происходят в первые 3 минуты после взлета и за 8 минут до приземления. Но даже попав в авиакатастрофу, 95,7 % людей выживают. Если вы хотите повысить свои шансы выжить, садитесь в хвост: там самые безопасные места. Выбирайте места в пределах 5 рядов от запасных выходов.

Бонус: нужно ли аплодировать пилотам?

Но на самом деле пилотам приятно слышать от бортпроводников, что их посадку отметили аплодисментами. Некоторые даже встают у выхода, провожая пассажиров, и их можно лично поблагодарить. И подарить шоколадку, им будет приятно.