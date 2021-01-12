16 комичных историй, в которые можно было вляпаться только в чужой стране

В 25 лет я решил прожить месяц как Робинзон Крузо на греческом острове Наксос. Но рыба не ловилась, а питьевую воду я пролил. И тут местный фермер Йонни и его жена Мария пригласили меня в хижину. Они угостили меня хлебом, козьим сыром, напоили и дали жилье. В обмен я помогал им пасти коз и делать сыр. Это было чудесно, но из-за вкусной местной еды у меня нарушилось пищеварение. Объяснить это Марии и Йонни мне не удалось: я не знал греческого, а они — английского. И я поехал в аптеку. Там целая толпа смотрела, как я указывал на свою пятую точку и говорил что-то на непонятном им языке. Вероятно, они думали что-то вроде «У этого американца нездоровое пристрастие к месту пониже спины». Но слабительное мне удалось купить. Я вернулся домой и показал моим друзьям, за чем ездил, а Мария засмеялась, открыла ящик и достала... точно такое же лекарство. Перед отъездом я купил словарь и сказал по-гречески: «Я никогда не забуду вашу доброту», — и у моих добрых друзей на глазах появились слезы. © Jeremy White / Quora