16 комичных историй, в которые можно было вляпаться только в чужой стране
Одна из первых вещей, с которыми вы можете столкнуться за границей, — это культурный шок, особенно если вы отправитесь в страну, далекую от ваших привычных реалий. Например, люди, побывавшие в Чили, отмечают, что там отношение ко времени и обязательствам достаточно легкое: «завтра» может означать «на следующей неделе», а фраза «на следующей неделе» — «никогда». Но, пересекая границу, можно оказаться и в других курьезных ситуациях, и эта подборка — тому подтверждение.
AdMe.ru с немалым терпением перерыл интернет в поисках подобных историй. Надеемся, они заметно поднимут ваше настроение, а возможно, и не дадут попасть вам самим в неудобную ситуацию.
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В 25 лет я решил прожить месяц как Робинзон Крузо на греческом острове Наксос. Но рыба не ловилась, а питьевую воду я пролил. И тут местный фермер Йонни и его жена Мария пригласили меня в хижину. Они угостили меня хлебом, козьим сыром, напоили и дали жилье. В обмен я помогал им пасти коз и делать сыр. Это было чудесно, но из-за вкусной местной еды у меня нарушилось пищеварение. Объяснить это Марии и Йонни мне не удалось: я не знал греческого, а они — английского. И я поехал в аптеку. Там целая толпа смотрела, как я указывал на свою пятую точку и говорил что-то на непонятном им языке. Вероятно, они думали что-то вроде «У этого американца нездоровое пристрастие к месту пониже спины». Но слабительное мне удалось купить. Я вернулся домой и показал моим друзьям, за чем ездил, а Мария засмеялась, открыла ящик и достала... точно такое же лекарство. Перед отъездом я купил словарь и сказал по-гречески: «Я никогда не забуду вашу доброту», — и у моих добрых друзей на глазах появились слезы. © Jeremy White / Quora
- Знакомый по работе поехал на пару недель в Эдинбург и взял с собой сестру — учительницу английского языка. Я думала, что для преподавателя английского побывать в Великобритании — ну... если не мечта жизни, то какое-то очень радостное событие. Культура, исторические места, носители языка, опять же. И вот на третий день звоним по скайпу:
— Кира, ну поделись впечатлениями. Как тебе Великобритания?
— Ну... не знаю... как-то не очень... Домо-о-о-о-ой хочу.
(Блин, Кира, что с тобой не так?)
— Что случилось?
— Да у них на завтрак одни яйца и яйца. А мне что-то так борща захотелось... chidi / Pikabu
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Когда я учился за границей в Италии, я нашел пиццерию в Венеции, которая рекламировала «пиццу в американском стиле». Оказалось, что это была пицца, заполненная картошкой фри. И, блин, это было вкусно. © swagdaddyfinch / Reddit
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Однажды в Стамбуле шел по улице с друзьями, искал, где перекусить. У входа в одно из заведений стоял огромный усатый швейцар в шикарной ливрее.
Я говорю другу:
— Может, сюда?
— Да ну их, смотри, вон какой чурбан стоит!
Тут швейцар резко так разворачивается, я аж испугался, и неожиданно говорит:
— Я вовсе не чурбан! Я высшее летное училище окончил! Я, между прочим, военный летчик! А ресторан у нас неплохой, своя печь, очень вкусно, не пожалеете...
Приобнял нас и под белы рученьки провел в зал.
Потом постоянно туда ходили. © Serdobol / Pikabu
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Во время визита в Афины я остановился перекусить в уличном кафе. За соседним столиком сидели две милые американские девушки. Когда я заказывал еду, одна из них узнала мой акцент и взволнованно сказала: «Вы из Шотландии!» Полагая, что они знакомы с моей страной, я просто назвал свой родной город: «Данди». Девушка озадаченно посмотрела на меня, а потом ответила: «И тебе Данди». И тут мы все трое недоумевающе уставились друг на друга. Чтобы прервать смущающую паузу, я спросил, бывали ли они когда-нибудь в моем родном городе, на что получил ответ: «Так „Данди“ — это не „привет“ по-шотландски?» © Johnfrancis (John) Evans / Quora
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Я был студентом по обмену в Японии. Кто-то сказал семье, которая принимала меня у себя, что американские дети пьют молоко литрами. Когда я пришел к ним домой, они показали мне свой холодильник, заставленный пакетами с молоком. Они также купили мне йогурт и мороженое, чтобы я чувствовал себя как дома. А у меня непереносимость лактозы. © pirateperson / Reddit
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Знакомый живет за границей. Зовут Кирилл. Оказывается, очень нетипичное и сложное для произношения имя. Коверкают и так, и эдак. И вот в кафешке, где заказ забирают, когда объявляют твое имя, произносят: «Киллер», и знакомый в полной тишине в зале идет за своим заказом. © Qasya / Pikabu
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Отдыхал в Финляндии, Хельсинки. Зашел подкрепиться в заведение, где все организовано по принципу шведского стола. Сел за свободный столик. Рядом со мной была компания из трех человек: немец, как мне показалось, и двое темнокожих мужчин. Они громко общались на незнакомом языке. А через 30 минут один из темнокожих встал, потянулся и, обращаясь к «немцу», сказал на нашем языке почти без акцента:
— Что-то тут холодно, я куртку надену.
«Немец» ответил:
— Да, я вообще пойду, пожалуй. Спасибо за обед.
Потом они, одеваясь, обсуждали, как тут все недорого и вкусно, а я сидел и думал о том, что мир не столь прост, как кажется. И что быть полиглотом круто. © ssvvapster / Pikabu
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Ехал поездом из Праги в Будапешт. Перед этим я начитался страшилок о поездах в Восточной Европе, и среди них была такая: какой-то мошенник может представиться проводником, чтобы забрать ваш билет. И вот за полчаса до отправления пришел какой-то парень и попросил показать проездной документ. Изучив билет, он заявил: «Я отдам вам его по прибытии в Будапешт». Тут я почуял неладное: «Откуда мне знать, что вы проводник? Покажите свой жетон!» На что он мне ответил: «В нашей стране у проводников нет жетонов». Недолго думая, я забрал свой билет. К моему ужасу, он начал вырывать его обратно. Так мы боролись, а потом я смирился и отдал ему его, поскольку остальные тоже сдали билеты. А через 10 минут я вышел из купе и увидел того парня в купе с табличкой «Проводник поезда». Неудобно вышло. © Ryan Phung / Quora
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В годы молодости моих бабушки и дедушки в Ирландии считалось невежливым сразу принимать напитки или угощение в гостях. Разговор должен был строиться примерно так:
— Не хотите ли чашечку чая?
— Не хочу вас беспокоить.
— Ну давайте я вас угощу.
— Ах, ну если только вы и для себя приготовите.
Когда мои родители впервые приехали в Штаты, они были потрясены, обнаружив, что люди этого не делают. И в результате получалось так:
— Не хотите ли чашечку кофе?
— Нет, не хочу вас беспокоить.
— Ну ладно!
— Подождите! Я вообще-то хотел кофе!
— Тогда почему вы сказали «нет»?! © bouquineuse644 / Reddit
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Живу за границей. Весь вечер не работал Wi-Fi. Решила проверить, есть ли не запароленный у соседей. Одна из сетей называлась «Белые розы», но была недоступна, ну я и смеха ради попробовала ввести пароль «беззащитнышипы». Угар, теперь у меня есть интернет! Радуют такие мелочи вдалеке от дома. © «Подслушано» / Ideer
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Я проходил интернатуру в Германии. В университете я пошел в туалет, на котором были таблички Herren и Damen без каких-либо изображений. Я только начинал изучать немецкий, но уже заметил, что много слов в нем похожи на английские. Поэтому, решив, что Herren происходит от слова Her («ее»), а Damen — от слова Men («мужчины»), я пошел в дверь с надписью Damen. Неделю я ходил туда, и единственное, что меня смущало, — отсутствие писсуаров. За это время я там никого не встречал. Лишь потом я узнал, как на самом деле я ошибался. © Shobhit Puri / Quora
«Господа» / «Дамы».
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Мой отец-американец и его друг поехали во Вьетнам несколько лет назад. Они пошли в ресторан и заказали то, что, по их мнению, было нормальным количеством еды. И вот, уже приготовившись есть, они заметили, что весь персонал ресторана собрался у кухонной двери и уставился на них. Вьетнамцы никогда не видели, чтобы кто-то заказывал столько на двоих. © sennalvera / Reddit
- Обычно русских кошек люди подзывают на «кис-кис-кис». Я переехала жить во Францию, и тут кошек подзывают как собак. То есть складывают губы трубочкой и чмокают. И кошки ведутся на этот собачий клич, подбегают, ластятся. Мое самое большое потрясение жизни за границей. © «Подслушано» / Ideer
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Устраивался на работу за рубежом. Языка толком не знал, но начальник сказал, что сотрудники учили русский как иностранный в школе. И вот прихожу на место работы.
— Мне сказали, что здесь кто-то знает русский.
Вперед выходит мужик по имени Петер. Чешет лоб, хмурится, в общем, активно что-то вспоминает. Наконец выдает:
— Нье ставьтье мнье двойку, я забиль титрать в доме.
Увидев мое обалдевшее лицо, он достает телефон, открывает переводчик, что-то вбивает в него и показывает мне. И я вижу фразу «Нефильтрованные ванны заканчиваются медом». Тут я понял, что работа предстоит непростая. © llang / Pikabu
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Мы путешествовали по Нилу, и одним из мест, которые мы посетили, был Луксор. Когда мы были у храма Хатшепсут, к нам подошел мужчина средних лет, посмотрел на мою маму и отца и без лишних предисловий сказал:
— Я дам тебе за нее 100 верблюдов.
У папы глаза полезли на лоб.
— Ты серьезно?
— Никогда в жизни я не был так серьезен.
— У тебя не хватит верблюдов за меня, — сказала мама.
Мужчина только рассмеялся и указал на свой магазин, и тогда мы поняли, что он имел в виду: он просто продавал футболки с верблюдами. Мы вдоволь насмеялись, и в конце концов я купила несколько штук. © Lara Novakov / Quora
Какие комичные и не очень истории случались с вами в поездках, путешествиях или за границей?