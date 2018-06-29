16 интересных фактов об Индии, узнав которые, вы наверняка будете жалеть, что не посетили эту страну раньше
Антисанитария, грязь, бедность — первое, что приходит в голову туристам, вычеркивающим из своего тревел-списка Индию. И напрасно. Индия — это многовековая мудрость, величественный океан, руины древних городов, восточные пряности и красочные сари. Страна, подарившая миру великую цивилизацию, цифры, аюрведу, шахматы и бадминтон. Это место поразит своим колоритом даже искушенного путешественника.
AdMe.ru собрал интересные факты о стране, которую, надеемся, после прочтения вы непременно захотите посетить.
1. Удивительный местный колорит
Индия — многонациональная страна, где мирно сосуществуют более 400 этнических групп. Здесь много молодежи. Половину населения составляют парни и девушки в возрасте до 25 лет, две трети — молодые люди до 35. Конституцией страны в качестве государственного закреплен 21 язык, всего же их вместе с диалектами более 1 600.
Женщины носят сари, молодые люди — более привычные нам джинсы и футболки. Люди старшего поколения облачаются в лунги — отрезы ткани, наматываемые на голое тело вокруг бедер. Местные жители добродушные, открытые, щедрые и обожают туристов.
2. Уникальные флора и фауна
По приезде в Индию туристы надеются встретить слонов. Но это очень дорогие животные, позволить их себе могут только состоятельные люди. А вот верблюды вполне доступны.
К коровам относятся с огромным уважением: они спокойно разгуливают даже по центру мегаполиса вроде Дели. В большинстве штатов за их убийство предусмотрена уголовная ответственность. Например, в штате Харьяна нарушителю грозит 10 лет лишения свободы. Мясо коров здесь едят только мусульмане, христиане, брахманы-коммунисты и аборигены мунда.
Редкие растения и животные — визитная карточка страны. Треть представителей флоры совершенно уникальны: их вы не встретите больше ни в одной точке планеты.
3. Покататься
Будьте осторожнее на дорогах. ПДД здесь нет. Хотите, чтобы вас заметили, — сигнальте. Гудок дает право на любой маневр на дороге, поэтому не удивляйтесь, если после звукового сигнала последует резкий поворот. Особый колорит создают тук-туки — местный трехколесный транспорт.
Комфорт поездок в общественном транспорте напрямую зависит от их стоимости. Так, в вагонах Second Sitting General Class, в которых ездят самые бедные жители страны, пассажиры размещаются не только на сиденьях, но также на полу и на третьих багажных полках. Если заплатить больше, можно рассчитывать на купе с кондиционером.
А если хотите увидеть настоящую роскошь, обратите внимание на поезд «Махараджей», состоящий из комфортабельных 5-звездочных вагонов. Это самый шикарный железнодорожный состав во всей Азии.
4. Посмотреть
Мумбай — одновременно самый бедный и самый богатый город Индии: здесь удивительно сочетаются роскошные небоскребы и трущобы. В Джайпуре вы найдете самые большие в мире солнечные часы.
Обязательны к посещению невероятные храмы страны: Тирумалы Венкатешвары, пещерные храмы Эллоры, Сомнатх, Каши Вишванатх, Джаганнатхи, Минакши, Лотоса и многие другие. Мечетей здесь тоже много — более 300 тысяч.
Одна из главных достопримечательностей Индии, Тадж-Махал, строилась на протяжении почти 30 лет силами более чем 20 тысяч рабочих.
5. Поесть
Жители Индии привыкли к очень (нет, не так: ООООЧЕНЬ) острой пище. Даже после просьбы не перчить еду вы получите блюдо с уймой приправ и специй, наиболее популярные из которых — зира, тмин, кумин, асафетида, гарам масала.
Значительную часть населения составляют вегетарианцы, а потому здесь много овощных рынков. В Индии вы найдете толстые и тонкие, маленькие и большие, красные, желтые и зеленые бананы. Отличная новость для любителей манго: ежегодно в Нью-Дели проходит фестиваль, посвященный этому фрукту.
Посуда вас тоже не оставит равнодушными: на севере распространены экологические миски из глины и листьев, которые размываются дождем буквально за неделю. Причиной тому является вовсе не забота о природе, а дешевизна: купить такую посуду у ремесленников дешевле, чем приобретать пластиковые или бумажные стаканчики. На юге страны в качестве тарелок используют банановые листья.
6. А выпить?
Бутилированная вода доступна везде. А вот алкоголь в свободной продаже найти сложно. Реализация таких напитков официально не запрещена, но и не приветствуется. В некоторых штатах употребление алкоголя запрещено законом. Впрочем, его можно купить в специализированных местах или «из-под полы» в отелях и ресторанах.
Обязательно попробуйте чай масала — ароматный напиток с приправами, обладающий мягким и нежным вкусом.
7. Полечиться
Индия является родиной аюрведы. Это не просто метод лечения, а целая наука и философия. Многие туристы посещают страну именно с целью оздоровления и избавления от проблем, в которых традиционная медицина бессильна.
Оздоровительный курс предполагает лечение натуральными целебными маслами, травами, соками, массажами, травяными таблетками. Даже если вас ничего не тревожит, профилактические процедуры, направленные на предотвращение заболеваний и поддержание молодости, лишними не будут. Роскошные волосы и упругая кожа индианок — лучшее тому подтверждение.
8. Потанцевать
Движения олицетворяют все сущее: людей, животных, растения, природные явления и эмоции. Каждый жест имеет символическое значение, важна и последовательность. Самый древний танец, бхаратанатьям, насчитывает более 5 тысяч лет. Катхакали, «мужественный танец», исполняют в громоздких костюмах, массивных головных уборах и сложном гриме; в качестве сюжета используются классические героические поэмы. На северо-востоке Индии популярны движения, посвященные Кришне, — манипури.
9. Найти смысл
Индия — именно то место на земле, куда люди устремляются за просветлением, поиском смысла. Спустя тысячелетия здесь сохранили секреты жизни в гармонии, единстве с природой и самим собой.
Если вы приехали за духовным просвещением, обязательно посетите ашрамы — места для занятий духовными практиками под руководством гуру. На территории страны можно отыскать несколько тысяч ашрамов. В программу входят медитации, ежедневное приветствие солнцу, пение мантр, лекции, встречи с учителями и физические практики.
10. Мир островов и затонувших кораблей
У побережья Гоа раскинулись 8 островов, которые привлекают дайверов со всего мира. За длительную историю Индии здесь произошло неимоверное количество кораблекрушений, из-за чего дно украшают сотни утопленных арабских и португальских судов. Некоторые места крушений до сих пор не изучены.
По душе придется Индия и любителям ленивого пляжного отдыха. Побережье страны может соперничать с популярными курортами Рио, Ибицы и Австралии. Температура воды составляет около 25 °C в течение всего года. Белоснежный теплый песок, чистая вода, кокосовые пальмы, атмосфера расслабленности — неудивительно, что страну часто выбирают для проведения медового месяца.
11. Остатки древних цивилизаций
Особенно заинтересует Индия тех, кто влюблен в историю и мечтает познакомиться с тайнами древнего мира.
Так, в деревне Хампи (штат Карнатака) можно найти остатки старейших дворцов, храмов и других строений, выполненных в самых различных стилях: в них хранится чуть ли не вся история человечества. Это одно из самых древних поселений не только в Индии, но и во всем мире, а потому здесь всегда много туристов. Первые упоминания о поселении датируются I веком!
12. Нет — значит да. И прочие странности
- Если в ответ на ваш вопрос местные жители раскачивают головой из стороны в сторону, они не укоряют вас и не возмущены. В Индии такой жест означает одобрение, согласие.
- Просыпаются здесь обычно рано — в 5–6 утра. Это связано с тем, что под палящим солнцем работать невозможно.
- На севере страны принято есть на полу, даже в состоятельных семьях. Что интересно, столы и стулья тут есть, но они используются не по назначению, например для хранения вещей.
- Используйте для приветствия, оплаты только правую руку: левая считается «нечистой», этим вы можете глубоко обидеть местных жителей.
- Не удивляйтесь, если к вам прикоснутся на улице: это связано с поверьем, согласно которому после такого действия можно родиться белым человеком в следующей жизни.
- Даже среди людей скромного достатка принято праздновать пышные свадьбы. Молодые приглашают не только друзей и родственников, но и едва знакомых, в том числе туристов. Количество гостей — от 300 до 1 500 человек и более.
13. Предупрежден — вооружен
В Индии центральное горячее водоснабжение отсутствует. В отелях категории «3 звезды» и выше установлены бойлеры, в гостиницах попроще теплую воду заливают в бак вручную. Туалетной бумаги также может не быть. Здесь принято пользоваться гигиеническим душем, расположенным рядом с унитазом. В более бюджетном варианте предлагается ковш и мыло. В гестхаусах и отелях гостям предоставляют бумагу.
Несмотря на распространенный стереотип о тотальной грязи и антисанитарии, в домах индийцев всегда чисто и опрятно, хотя улицы могут быть грязными. У них нет водопровода и канализации. В туристических местах с такими проблемами вы не столкнетесь, если, конечно, не едете за знакомством с трущобами и жизнью в скромных регионах.
Главное, не забывайте: Индия — это страна контрастов, каждый регион здесь особенный. И то, что вы увидите в маленькой деревушке, коренным образом будет отличаться от жизни в мегаполисе.
14. Не забывайте благодарить
В заведениях питания принято оставлять чаевые — обычно небольшие, от 3 до 10 % от суммы заказа. Благодарят также за уборку, занос вещей. Вознаграждение оставляют рикшам, массажистам, а местным детям дарят ручки, сладости и мелкие монетки.
Персонал в кафе и гостевых домах часто кажется туристам недостаточно приветливым. Люди вынуждены много работать, и это, к сожалению, сказывается на их настроении. Зато местные жители одарят вас вниманием по полной.
15. Кинематограф
Индийцы — очень талантливый народ. Ежегодно здесь выпускается около 1 600 кинолент, которые больше похожи на мюзиклы.
Если говорить о годовом производстве фильмов, то страна занимает 1-е место в мире, опережая даже Голливуд и Китай. Индийское кино показывают более чем в 90 странах мира.
16. И еще немного приятностей
В Индии очень дешевая сотовая связь и мобильный интернет. Потому фотографируйтесь на здоровье — и моментально делитесь снимками с друзьями.
Все остальное тоже очень доступно. Например, обед с курицей или рыбой обойдется всего лишь в 70–80 рублей, чай — до 10 рублей, кокос — 10–20 рублей за фрукт. Стоимость питания, товаров и услуг ниже, чем в России и на курортах той же Турции или Греции.
С пониманием проблем возникнуть не должно: Индия — вторая после США страна в мире по количеству англоговорящих.
Куда же отправиться?
Выбор штата для путешествия напрямую зависит от того, чего вы ждете от поездки:
- обучение дайвингу, купание, рыбалка — остров Сент-Джордж;
- дайвинг для опытных спортсменов, затопленные судна — остров Гранд;
- богатый подводный мир — остров Нетрани;
- лечение, аюрведа — штат Керала;
- спа — юг Гоа;
- вечеринки, клубы — север Гоа;
- лучшие пляжи — запад Индии, Гоа;
- история — Дели.
Если вас не испугали сложности и вы готовы мириться с некоторыми неудобствами, собирайте скорее чемоданы — и в путь: Индия ждет и непременно покорит ваше сердце!