16 интересных фактов об Индии, узнав которые, вы наверняка будете жалеть, что не посетили эту страну раньше

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Антисанитария, грязь, бедность — первое, что приходит в голову туристам, вычеркивающим из своего тревел-списка Индию. И напрасно. Индия — это многовековая мудрость, величественный океан, руины древних городов, восточные пряности и красочные сари. Страна, подарившая миру великую цивилизацию, цифры, аюрведу, шахматы и бадминтон. Это место поразит своим колоритом даже искушенного путешественника.

AdMe.ru собрал интересные факты о стране, которую, надеемся, после прочтения вы непременно захотите посетить.

1. Удивительный местный колорит

Индия — многонациональная страна, где мирно сосуществуют более 400 этнических групп. Здесь много молодежи. Половину населения составляют парни и девушки в возрасте до 25 лет, две трети — молодые люди до 35. Конституцией страны в качестве государственного закреплен 21 язык, всего же их вместе с диалектами более 1 600. Женщины носят сари, молодые люди — более привычные нам джинсы и футболки. Люди старшего поколения облачаются в лунги — отрезы ткани, наматываемые на голое тело вокруг бедер. Местные жители добродушные, открытые, щедрые и обожают туристов.

2. Уникальные флора и фауна

По приезде в Индию туристы надеются встретить слонов. Но это очень дорогие животные, позволить их себе могут только состоятельные люди. А вот верблюды вполне доступны. К коровам относятся с огромным уважением: они спокойно разгуливают даже по центру мегаполиса вроде Дели. В большинстве штатов за их убийство предусмотрена уголовная ответственность. Например, в штате Харьяна нарушителю грозит 10 лет лишения свободы. Мясо коров здесь едят только мусульмане, христиане, брахманы-коммунисты и аборигены мунда. Редкие растения и животные — визитная карточка страны. Треть представителей флоры совершенно уникальны: их вы не встретите больше ни в одной точке планеты.

3. Покататься

Будьте осторожнее на дорогах. ПДД здесь нет. Хотите, чтобы вас заметили, — сигнальте. Гудок дает право на любой маневр на дороге, поэтому не удивляйтесь, если после звукового сигнала последует резкий поворот. Особый колорит создают тук-туки — местный трехколесный транспорт. Комфорт поездок в общественном транспорте напрямую зависит от их стоимости. Так, в вагонах Second Sitting General Class, в которых ездят самые бедные жители страны, пассажиры размещаются не только на сиденьях, но также на полу и на третьих багажных полках. Если заплатить больше, можно рассчитывать на купе с кондиционером. А если хотите увидеть настоящую роскошь, обратите внимание на поезд «Махараджей», состоящий из комфортабельных 5-звездочных вагонов. Это самый шикарный железнодорожный состав во всей Азии.

4. Посмотреть

Мумбай — одновременно самый бедный и самый богатый город Индии: здесь удивительно сочетаются роскошные небоскребы и трущобы. В Джайпуре вы найдете самые большие в мире солнечные часы. Обязательны к посещению невероятные храмы страны: Тирумалы Венкатешвары, пещерные храмы Эллоры, Сомнатх, Каши Вишванатх, Джаганнатхи, Минакши, Лотоса и многие другие. Мечетей здесь тоже много — более 300 тысяч. Одна из главных достопримечательностей Индии, Тадж-Махал, строилась на протяжении почти 30 лет силами более чем 20 тысяч рабочих.

5. Поесть

Жители Индии привыкли к очень (нет, не так: ООООЧЕНЬ) острой пище. Даже после просьбы не перчить еду вы получите блюдо с уймой приправ и специй, наиболее популярные из которых — зира, тмин, кумин, асафетида, гарам масала. Значительную часть населения составляют вегетарианцы, а потому здесь много овощных рынков. В Индии вы найдете толстые и тонкие, маленькие и большие, красные, желтые и зеленые бананы. Отличная новость для любителей манго: ежегодно в Нью-Дели проходит фестиваль, посвященный этому фрукту. Посуда вас тоже не оставит равнодушными: на севере распространены экологические миски из глины и листьев, которые размываются дождем буквально за неделю. Причиной тому является вовсе не забота о природе, а дешевизна: купить такую посуду у ремесленников дешевле, чем приобретать пластиковые или бумажные стаканчики. На юге страны в качестве тарелок используют банановые листья.

6. А выпить?

Бутилированная вода доступна везде. А вот алкоголь в свободной продаже найти сложно. Реализация таких напитков официально не запрещена, но и не приветствуется. В некоторых штатах употребление алкоголя запрещено законом. Впрочем, его можно купить в специализированных местах или «из-под полы» в отелях и ресторанах. Обязательно попробуйте чай масала — ароматный напиток с приправами, обладающий мягким и нежным вкусом.

7. Полечиться

Индия является родиной аюрведы. Это не просто метод лечения, а целая наука и философия. Многие туристы посещают страну именно с целью оздоровления и избавления от проблем, в которых традиционная медицина бессильна. Оздоровительный курс предполагает лечение натуральными целебными маслами, травами, соками, массажами, травяными таблетками. Даже если вас ничего не тревожит, профилактические процедуры, направленные на предотвращение заболеваний и поддержание молодости, лишними не будут. Роскошные волосы и упругая кожа индианок — лучшее тому подтверждение.

8. Потанцевать

Движения олицетворяют все сущее: людей, животных, растения, природные явления и эмоции. Каждый жест имеет символическое значение, важна и последовательность. Самый древний танец, бхаратанатьям, насчитывает более 5 тысяч лет. Катхакали, «мужественный танец», исполняют в громоздких костюмах, массивных головных уборах и сложном гриме; в качестве сюжета используются классические героические поэмы. На северо-востоке Индии популярны движения, посвященные Кришне, — манипури.

9. Найти смысл

Индия — именно то место на земле, куда люди устремляются за просветлением, поиском смысла. Спустя тысячелетия здесь сохранили секреты жизни в гармонии, единстве с природой и самим собой. Если вы приехали за духовным просвещением, обязательно посетите ашрамы — места для занятий духовными практиками под руководством гуру. На территории страны можно отыскать несколько тысяч ашрамов. В программу входят медитации, ежедневное приветствие солнцу, пение мантр, лекции, встречи с учителями и физические практики.

10. Мир островов и затонувших кораблей

У побережья Гоа раскинулись 8 островов, которые привлекают дайверов со всего мира. За длительную историю Индии здесь произошло неимоверное количество кораблекрушений, из-за чего дно украшают сотни утопленных арабских и португальских судов. Некоторые места крушений до сих пор не изучены. По душе придется Индия и любителям ленивого пляжного отдыха. Побережье страны может соперничать с популярными курортами Рио, Ибицы и Австралии. Температура воды составляет около 25 °C в течение всего года. Белоснежный теплый песок, чистая вода, кокосовые пальмы, атмосфера расслабленности — неудивительно, что страну часто выбирают для проведения медового месяца.

11. Остатки древних цивилизаций

Особенно заинтересует Индия тех, кто влюблен в историю и мечтает познакомиться с тайнами древнего мира. Так, в деревне Хампи (штат Карнатака) можно найти остатки старейших дворцов, храмов и других строений, выполненных в самых различных стилях: в них хранится чуть ли не вся история человечества. Это одно из самых древних поселений не только в Индии, но и во всем мире, а потому здесь всегда много туристов. Первые упоминания о поселении датируются I веком!

12. Нет — значит да. И прочие странности

Если в ответ на ваш вопрос местные жители раскачивают головой из стороны в сторону , они не укоряют вас и не возмущены. В Индии такой жест означает одобрение, согласие.

, они не укоряют вас и не возмущены. В Индии такой жест означает одобрение, согласие. Просыпаются здесь обычно рано — в 5–6 утра . Это связано с тем, что под палящим солнцем работать невозможно.

. Это связано с тем, что под палящим солнцем работать невозможно. На севере страны принято есть на полу , даже в состоятельных семьях. Что интересно, столы и стулья тут есть, но они используются не по назначению, например для хранения вещей.

, даже в состоятельных семьях. Что интересно, столы и стулья тут есть, но они используются не по назначению, например для хранения вещей. Используйте для приветствия, оплаты только правую руку : левая считается «нечистой», этим вы можете глубоко обидеть местных жителей.

: левая считается «нечистой», этим вы можете глубоко обидеть местных жителей. Не удивляйтесь, если к вам прикоснутся на улице : это связано с поверьем, согласно которому после такого действия можно родиться белым человеком в следующей жизни.

: это связано с поверьем, согласно которому после такого действия можно родиться белым человеком в следующей жизни. Даже среди людей скромного достатка принято праздновать пышные свадьбы. Молодые приглашают не только друзей и родственников, но и едва знакомых, в том числе туристов. Количество гостей — от 300 до 1 500 человек и более.

13. Предупрежден — вооружен

В Индии центральное горячее водоснабжение отсутствует. В отелях категории «3 звезды» и выше установлены бойлеры, в гостиницах попроще теплую воду заливают в бак вручную. Туалетной бумаги также может не быть. Здесь принято пользоваться гигиеническим душем, расположенным рядом с унитазом. В более бюджетном варианте предлагается ковш и мыло. В гестхаусах и отелях гостям предоставляют бумагу. Несмотря на распространенный стереотип о тотальной грязи и антисанитарии, в домах индийцев всегда чисто и опрятно, хотя улицы могут быть грязными. У них нет водопровода и канализации. В туристических местах с такими проблемами вы не столкнетесь, если, конечно, не едете за знакомством с трущобами и жизнью в скромных регионах. Главное, не забывайте: Индия — это страна контрастов, каждый регион здесь особенный. И то, что вы увидите в маленькой деревушке, коренным образом будет отличаться от жизни в мегаполисе.

14. Не забывайте благодарить

В заведениях питания принято оставлять чаевые — обычно небольшие, от 3 до 10 % от суммы заказа. Благодарят также за уборку, занос вещей. Вознаграждение оставляют рикшам, массажистам, а местным детям дарят ручки, сладости и мелкие монетки. Персонал в кафе и гостевых домах часто кажется туристам недостаточно приветливым. Люди вынуждены много работать, и это, к сожалению, сказывается на их настроении. Зато местные жители одарят вас вниманием по полной.

15. Кинематограф

Индийцы — очень талантливый народ. Ежегодно здесь выпускается около 1 600 кинолент, которые больше похожи на мюзиклы. Если говорить о годовом производстве фильмов, то страна занимает 1-е место в мире, опережая даже Голливуд и Китай. Индийское кино показывают более чем в 90 странах мира.

16. И еще немного приятностей

В Индии очень дешевая сотовая связь и мобильный интернет. Потому фотографируйтесь на здоровье — и моментально делитесь снимками с друзьями. Все остальное тоже очень доступно. Например, обед с курицей или рыбой обойдется всего лишь в 70–80 рублей, чай — до 10 рублей, кокос — 10–20 рублей за фрукт. Стоимость питания, товаров и услуг ниже, чем в России и на курортах той же Турции или Греции. С пониманием проблем возникнуть не должно: Индия — вторая после США страна в мире по количеству англоговорящих.

Куда же отправиться?

Выбор штата для путешествия напрямую зависит от того, чего вы ждете от поездки: обучение дайвингу, купание, рыбалка — остров Сент-Джордж;

— остров Сент-Джордж; дайвинг для опытных спортсменов, затопленные судна — остров Гранд;

— остров Гранд; богатый подводный мир — остров Нетрани;

— остров Нетрани; лечение, аюрведа — штат Керала;

— штат Керала; спа — юг Гоа;

— юг Гоа; вечеринки, клубы — север Гоа;

— север Гоа; лучшие пляжи — запад Индии, Гоа;

— запад Индии, Гоа; история — Дели.