16 фотографий с Мальты, которые могут поставить в ступор иностранцев. А местные и в ус не дуют

При упоминании Мальты в голове возникают ассоциации с лазурным средиземноморским побережьем, морепродуктами и древним рыцарским орденом. Но на самом деле эта маленькая страна скрывает в себе еще столько колоритных особенностей, что голова идет кругом.

Нам в AdMe.ru захотелось посмотреть фото и чуть больше узнать о мальтийской культуре, которая вобрала в себя яркие черты Европы и Ближнего Востока.

На Мальте есть собственная газировка

Мальтийцы не жалуют колу и другую заграничную газировку и поэтому создали свой уникальный безалкогольный напиток Kinni, который стал одной из визитных карточек страны. Его делают из сока горьких апельсинов, приправленного смесью эфирных масел и специй, а рецепт держится в строжайшем секрете.

Этот подъемный кран на Мальте раскрашен как жираф

«Моя сестра была на Мальте и прислала мне эту фотографию. Я не понимаю, для чего эти двери. Здание выше является полицейским участком»

Это вентиляционная галерея вышедшей из строя водонасосной станции в Гар Лапси.

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«Мальта. 4-звездочный отель. В номере не нашли ершик, попросили персонал принести. После 5 дней ожидания увидели такую картину»

Голуби так вредят открытым ресторанам на Мальте, что в этом кафе завели специальный распылитель для отпугивания птиц

На Мальте много экипажей, запряженных лошадьми. Чтобы животным было легче переносить жару, для них сделали специальные тенты

В этом ресторане подают лимонное мороженое внутри лимона

Дверные ручки на Мальте как отдельный вид искусства

На Мальте местные рыбаки рисуют лодкам глаза

Это делается для того, чтобы уберечь судно от несчастных случаев в открытом море. Местные рыбаки верят в эту примету, которая пришла на Мальту с Ближнего Востока.

Жизнь уличных кошек на Мальте — вот это жизнь!⁠⁠⁠

Мальтийцы трепетно относятся ко всем животным, но кошки здесь в особом почете. Здесь не просто подкармливают их, а даже специально строят для них домики и кошачьи деревни, чтобы хвостатые ни в чем не нуждались.

Старый город Мдина использовался для съемок «Игры престолов» и стал декорациями Королевской Гавани

Ширина тротуаров на Мальте

Соседи красят половину скамейки, чтобы обозначить границы своих владений

Мальта — остров, где элементы культуры Европы, Африки и Ближнего Востока сливаются вместе, и это делает путешествие действительно захватывающим

Пляжная библиотека на Мальте

На острове Маноэль есть деревня для уток