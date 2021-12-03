16 доказательств того, что жизнь на Аляске — это иллюстрация к фильму «Выживший»

Езда на собачьих упряжках и запредельно низкие температуры — это далеко не все, что можно сказать об Аляске. Здесь практически все существует за гранью возможного, а животные главенствуют повсюду. Будь то комары размером с кота или лось, мирно спящий на тротуаре.

Мы в AdMe.ru совершили виртуальное путешествие в этот край мерзлоты и остались под впечатлением.

«Этот лось ест верхушку дерева прямо за окном нашего 2-го этажа»

«В тот год в Анкоридже выпало почти 4 метра снега».

«На улице дубарь, —30 °С. На первом фото чай, который я купил утром. А на втором — мой коллега общается с шефом»

«В минус 30 я спокойно гуляла на улице, ну а в минус 50 начинали слипаться ресницы от инея и все металлическое сильно жгло руки холодом»

Просто знак, предупреждающий о москитах

«Ежегодно из Анкориджа, города в котором я живу, стартует самое известное соревнование по езде на собаках — Iditarod („Айдитерод“)»

«Люди из разных стран пытаются преодолеть путь из Анкориджа до Ноума, что составляет 1 510 км, по заснеженной тайге и тундре. Приз за 1-е место в 2020 году составил $ 500 тыс., но чаще всего люди соревнуются не ради денег, а чтобы испытать себя».

Здесь животные вовсю пользуются благами человечества. Например, местный лось отдыхает на обогреваемом тротуаре

Авиакомпании Аляски выдают воду в бумажных коробках, а не в пластиковых бутылках

Такие световые столбы на Аляске образуются благодаря отражению света на гранях ледяных кристаллов, которые парят в воздухе

Честное слово, это место просто магическое! © IamIrene / Reddit

Ветра на Аляске настолько суровы, что даже массивные деревья не могут устоять прямо

Лапша, которая просто замерзла настолько, что в ней застыла вилка

Хотите сказать, что не арт-объект? Да мне это нравится даже больше, чем знаменитый банан на стене! © chanley1225 / Reddit

Самое нетривиальное место для момента «Она сказала „да“»

Такое явление здесь можно увидеть в особо холодную погоду

Мы называем это Солнечный Пес, а ночью, когда это происходит с луной, — Лунный Пес. © Rxasaurus / Reddit

Одуванчики на Аляске не прекращают фотосинтез, потому что солнце здесь никогда по-настоящему не заходит

Я недавно собирал такие вокруг дома в Анкоридже и был ошарашен их размером. © PowerTriptophan / Reddit

«Я заметила смешную особенность: во многих домах стелют ковролин»

«У некоторых он есть в ванной и на кухне. Даже в магазинах и школьных коридорах лежит короткошерстный ковролин!»

«На днях увидел несколько волчьих следов. Рабочая перчатка размера XL для сравнения»

А еще Аляска — это, конечно, умиротворение и красота природы. Ледник возле города Кордова