16 доказательств того, что жизнь на Аляске — это иллюстрация к фильму «Выживший»
Езда на собачьих упряжках и запредельно низкие температуры — это далеко не все, что можно сказать об Аляске. Здесь практически все существует за гранью возможного, а животные главенствуют повсюду. Будь то комары размером с кота или лось, мирно спящий на тротуаре.
Мы в AdMe.ru совершили виртуальное путешествие в этот край мерзлоты и остались под впечатлением.
«Этот лось ест верхушку дерева прямо за окном нашего 2-го этажа»
«В тот год в Анкоридже выпало почти 4 метра снега».
«На улице дубарь, —30 °С. На первом фото чай, который я купил утром. А на втором — мой коллега общается с шефом»
«В минус 30 я спокойно гуляла на улице, ну а в минус 50 начинали слипаться ресницы от инея и все металлическое сильно жгло руки холодом»
Просто знак, предупреждающий о москитах
«Ежегодно из Анкориджа, города в котором я живу, стартует самое известное соревнование по езде на собаках — Iditarod („Айдитерод“)»
«Люди из разных стран пытаются преодолеть путь из Анкориджа до Ноума, что составляет 1 510 км, по заснеженной тайге и тундре. Приз за 1-е место в 2020 году составил $ 500 тыс., но чаще всего люди соревнуются не ради денег, а чтобы испытать себя».
Здесь животные вовсю пользуются благами человечества. Например, местный лось отдыхает на обогреваемом тротуаре
Авиакомпании Аляски выдают воду в бумажных коробках, а не в пластиковых бутылках
Такие световые столбы на Аляске образуются благодаря отражению света на гранях ледяных кристаллов, которые парят в воздухе
- Честное слово, это место просто магическое! © IamIrene / Reddit
Ветра на Аляске настолько суровы, что даже массивные деревья не могут устоять прямо
Лапша, которая просто замерзла настолько, что в ней застыла вилка
- Хотите сказать, что не арт-объект? Да мне это нравится даже больше, чем знаменитый банан на стене! © chanley1225 / Reddit
Самое нетривиальное место для момента «Она сказала „да“»
Такое явление здесь можно увидеть в особо холодную погоду
- Мы называем это Солнечный Пес, а ночью, когда это происходит с луной, — Лунный Пес. © Rxasaurus / Reddit
Одуванчики на Аляске не прекращают фотосинтез, потому что солнце здесь никогда по-настоящему не заходит
- Я недавно собирал такие вокруг дома в Анкоридже и был ошарашен их размером. © PowerTriptophan / Reddit
«Я заметила смешную особенность: во многих домах стелют ковролин»
«У некоторых он есть в ванной и на кухне. Даже в магазинах и школьных коридорах лежит короткошерстный ковролин!»
«На днях увидел несколько волчьих следов. Рабочая перчатка размера XL для сравнения»
А еще Аляска — это, конечно, умиротворение и красота природы. Ледник возле города Кордова
А вы хотели бы побывать на Аляске? Не испугались бы холода и снега?