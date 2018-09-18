Мы нашли 16 фактов о Японии и 16 раз убедились в том, что параллельная Вселенная все же существует

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Из-за сильного землетрясения в Японии в 2011 году Земля начала вращаться быстрее на 1,8 микросекунды. Так что, если вам катастрофически не хватает времени в сутках, вы теперь знаете, кого винить. Хотя, если серьезно, Япония настолько уникальна, что не только способна изменить скорость вращения планеты, но и сама может считаться отдельной Вселенной. И мы нашли 16 тому доказательств.

AdMe.ru не перестает поражаться особенностям японской культуры. Погрузитесь в ее реальность вместе с нами, и вы узнаете, почему на светофорах в Стране восходящего солнца загорается синий сигнал вместо зеленого.

1. Японцы делают предложение так, словно нанимают повара

Японцы очень сдержанны и застенчивы, поэтому традиционное предложение руки и сердца нередко делают в косвенном виде. Например, мужчина может спросить девушку: «Ты будешь ежедневно варить для меня мисо-суп?» Как вариант, можно выяснить у любимой, готова ли она стирать белье или лечь вместе в одну могилу (в последнем случае мужчина выясняет, будет ли их любовь настолько сильной, что переживет их обоих). Эта традиция постепенно устаревает. Только очень застенчивые японцы прибегают к такому малоромантичному способу выражения своих чувств. От иностранцев, делающих предложение, японки ждут более откровенных и пылких признаний. До свадьбы жених обязан попросить у родителей невесты разрешения на брак. В этом вопросе японцы очень консервативны.

2. Некоторые японцы годами живут в интернет-кафе

Далеко не все люди в Японии могут позволить себе снять квартиру или даже номер-капсулу в отеле. Некоторым приходится годами жить в интернет-кафе, пространства в которых так мало, что невозможно даже вытянуться в полный рост. Помимо доступа в интернет, кибер-кафе иногда предоставляют душевые кабинки и бесплатные безалкогольные напитки. Цены в них (примерно $ 12–22 за сутки) ниже, чем в капсульных отелях ($ 18–36), что делает их популярными среди работников с небольшими зарплатами.

3. Начальником железнодорожной станции может быть кошка или собака

Помните легенду о римском императоре Калигуле, который назначил своего коня сенатором? Японцы отнюдь не сумасшедшие, но на железнодорожной станции Киши в префектуре Вакаяма ответственный пост занимает кошка. Первым мурлыкающим начальником стала Тама. Кошка встречала пассажиров, а зарплату получала в виде еды. В качестве местной знаменитости она даже снялась в документальном фильме. После смерти Тамы отдать ей дань почтения пришли тысячи человек, а еще ее увековечили в соседнем синтоистском храме как богиню места. В 2015 году пост заняла ее преемница — кошка Нитама.

А на станции в городе Аджикасава работает собака. Пес Васао (известен как busa kawaii — от японского «уродливо-милый») занял в 2011 году пост начальника станции. О Васао, как и о Таме, снят фильм, и в Японии его обожают. Благодаря животным в городах значительно увеличился приток туристов: только на пса ежегодно приезжают посмотреть 120 тыс. человек.

4. В сточных каналах плавают рыбы

Вода в уличных каналах Японии очень чистая, в нее не сбрасывают мусор и туда не попадают нечистоты. По качеству она даже лучше, чем водопроводная, и в ней плавают рыбы. Подземные воды, которые подаются в эти каналы, могут использоваться для охлаждения напитков и приготовления пищи. Такая система называется кабата. В префектуре Сига каналы имеют разную высоту — в нижней их части моют посуду, а остатками еды питаются рыбы. А если грязную тарелку оставить на 3 часа, то ее и мыть не придется: карпы съедят все без остатка. Такие каналы тоже являются достопримечательностью Японии. Платные туры, которые проводятся в Сиге, приносят достаточно средств для обслуживания и очистки каналов.

5. Школьницы носят мини-юбки с гольфами даже зимой

В любое время года ученицы средней школы носят плиссированные мини-юбки с белыми или реже темно-синими и черными гольфами. В аниме школьницы носят очень короткие юбки, но в большинстве школ считается оптимальной длина на 15 см выше колена. Некоторые модницы в комплекте с мини-юбкой надевают луз-сокс (от англ. loose socks) — носки, которые делают лодыжки более полными. И иногда, нарушая дисциплину, школьницы укорачивают юбки, подворачивая их или подшивая подол. Некоторым ученицам приходится носить под юбкой шорты. Во многих японских школах нет отдельных мужских и женских раздевалок, поэтому девочки сразу надевают под униформу одежду для спортивных занятий.

6. Здесь есть кафе, где можно пообщаться с совами

О кафе, где можно пообщаться с кошками, слышали многие. Но что делать, если вы не разделяете всеобщей любви к этим животным? Конечно, идти в кафе с козами. Или в кроличье кафе. Или в кафе с совами. В Японии есть много кафе с разными животными и птицами. Одно из них — кафе с совами Fukuro no Mise — находится в Токио. Место настолько популярно, что люди занимают очередь за час до открытия. Кстати, называть его «кафе» не совсем правильно: здесь нет еды, но зато вас угостят напитком. Вместе с общением с птицей это обойдется примерно в $ 17. В отношении сов здесь действуют строгие правила: касаться можно только спинки или головы птицы. Также все посетители перед началом общения с совой должны пройти обязательный инструктаж.

7. В фестивале Хадака-мацури участвуют тысячи полуобнаженных или обнаженных мужчин

Хадака-мацури — это ежегодный фестиваль, в котором принимают участие более 9 тыс. человек. В нем соревнуются люди с минимальным количеством одежды: в традиционной набедренной повязке фундоси, которая иногда дополняется хаппи (традиционное японское хлопковое пальто), а в редких случаях и вовсе без одежды. Фестиваль имеет религиозные корни, а нагота, по поверью, должна отвратить несчастье. После купания в ледяной воде все мужчины пытаются поймать деревянные палочки и ветки ивы, которые синтоистский священник бросает в толпу. Считается, что добыть их — это к большой удаче, и именно погоня за ней и толкает японцев на участие в этом мероприятии. Фестиваль редко обходится без сломанных носов и синяков.

8. На «Фукусиме-1» гибнут даже роботы

В 2011 году сильное землетрясение в Японии вызвало 10-метровое цунами, ставшее причиной аварии на атомной электростанции «Фукусима-1». Уровень радиоактивного загрязнения на АЭС был настолько велик, что стало невозможным попасть в ее недра и удалить куски расплавленных топливных стержней. Туда отправили 5 роботов, но они не смогли вернуться: стоило роботам приблизиться к реакторам, как их электросхемы были выведены из строя.

9. В Японии черные кошки приносят удачу

Увидеть японца, решившего пойти по другому пути из-за черной кошки, вы можете только во сне. В Японии, напротив, существует убеждение, что такой питомец приносит счастье. Особенно хорошо быть хозяйкой черной кошки одинокой девушке: считается, что у нее не будет отбоя от женихов.

10. На пивных банках есть надписи, выполненные шрифтом Брайля

В Японии уделяется немало внимания заботе о слепых и слабовидящих людях. В некоторых городах есть желтые тактильные полосы, которые помогают слабовидящим людям ориентироваться и ведут к билетным кассам или выходам. А на пивных банках есть надписи, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля. Впрочем, для слабовидящих иностранцев эти надписи едва ли будут полезны, поскольку представляют собой японскую систему шрифта.

11. Одна из японских компаний существовала 14 веков

По информации за 2009 год, в Японии находится более 21 тыс. компаний старше 200 лет. А старейшим в мире предприятием, просуществовавшим более 14 веков, было «Конго Гуми». Эта строительная компания возникла в 578 году. Она специализировалась на строительстве буддистских храмов и возвела многие известные здания, в том числе замок в Осаке. Компания пережила немало войн и тяжелых периодов, но продолжала работать благодаря своей гибкости. Во время Второй мировой войны она переквалифицировалась на изготовление гробов, а после войны вернулась к своей основной деятельности, используя более устойчивые к землетрясениям бетонные конструкции вместо деревянных. Лишь в 2006 году из-за банкротства предприятие было поглощено другой компанией.

12. Еще 3 года назад японские ночные клубы не работали после полуночи

Закон, запрещавший танцевать после полуночи в ночных клубах, барах и многих других общественных местах, был принят еще в 1948 году. В послевоенные годы ночные заведения часто были местами для взрослых развлечений. Ситуация давно изменилась, но запрет не снимали. Лишь в 2015 году закон пересмотрели, и в ночных клубах и барах с достаточной освещенностью было разрешено танцевать хоть круглосуточно.

13. На одном из японских шоу люди кусают вещи

У японцев вообще много странных шоу, и это — лишь одно из многих. На нем участники кусают различные неодушевленные предметы, чтобы определить, из шоколада они или нет. Сладости сделаны настолько похожими на обычные предметы мебели, аксессуары или обувь, что их не отличить от настоящих вещей.

14. Японцы бреют голову, чтобы продемонстрировать раскаяние

Так выглядела звезда японской поп-культуры Минами Минэгиси до обрития головы.

Чтобы признать свою вину, некоторые японские мужчины по традиции бреют голову. Так могут поступить как обычные люди, так и известные политики или звезды. А иногда и девушки могут коротко остричь волосы в знак раскаяния. В 2013 году поп-звезда Минами Минэгиси, участница японской группы АКВ48, коротко постригла волосы на голове в качестве извинения за то, что провела ночь со своим бойфрендом. В контракте, который девушка заключила с АКВ48, было прописано, что участницы не должны ходить на свидания и нарушать образ невинной девочки. Девушка сообщила, что не хочет покидать группу, и традиционным обритием головы подтвердила свое раскаяние. Этот обычай, как и многие другие, постепенно уходит в прошлое, и бритье головы в качестве извинения используется все реже. Тем более что в Японии и так существует не менее 20 способов попросить прощения.

15. Вместо зеленого сигнала на японских светофорах может загореться синий

У японцев есть много слов, которых нет в других языках, но на протяжении веков они использовали для зеленого цвета то же слово, что и для синего, — «ао». Примерно в конце 1-го тысячелетия появилось слово «мидори» для обозначения зеленого цвета (что означает «прорастание»), но зеленый по-прежнему считался лишь оттенком синего цвета. Из-за неразберихи в цветах до сих пор в Японии вам могут предложить синее яблоко (хотя на самом деле имеют в виду зеленое), а зеленый сигнал светофора может быть как оттенка морской волны, так и совершенно синим.

16. В специальных кафе можно поспать

В Японии есть кафе, в которых можно вздремнуть на очень мягкой и удобной кровати (как долго — вы выбираете сами). Там можно почитать книгу, получить наушники, чтобы послушать музыку, а в нужный момент вас разбудят и угостят чашкой кофе. Наверное, в этом кафе снятся только добрые и светлые сны.