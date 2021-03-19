16 эмигрантов рассказали о вещах, которых им не хватает, ведь за границей их не купишь за все деньги мира
Многие люди, которые приезжают в отпуск за границу, первое время часто находятся в эйфории. Они с удовольствием знакомятся с новой культурой и охотно пробуют местную еду, чтобы через несколько недель вернуться к своему привычному отлаженному быту, а вояж вспоминать с улыбкой. У эмигрантов ситуация иная. Это уже не туризм, хотя и до полной интеграции иногда очень далеко.
Но мы в AdMe.ru нашли людей, каждый день пребывания которых за границей обостряет ностальгические настроения до предела. А качестве бонуса в конце статьи вас ждет пример того, что и обычная человеческая жадность иногда маскируется под тоску по родине.
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Я из Германии, но живу в другой части света. Это невероятно, но мне долго приходилось самому выпекать хлеб. Ведь потребовалось 4 года, чтобы найти пекаря, который готовил бы съедобный цельнозерновой хлеб. © Schlitzi / Reddit
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Живу за границей, поэтому пропустила все свадьбы своих близких друзей. Мне пришлось смириться с тем, что невесты были очень сердиты и раздражены из-за этого. Я скучала по тому, чтобы быть частью хаоса индийской свадьбы, где все либо слишком заняты, чтобы развлекаться, либо слишком заняты развлечениями. © Sagarika Somasundaram / Quora
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Меня попросили привезти в Германию надувного бегемота. Ну и я такая, мол, конечно, привезу. Причем еще уточнили, чтобы самого страшненького выбрала. Думала, над детьми хотят пошутить, а оказалось, что это не для детей, а ворон отпугивать. Ох! Как я ругалась. © A.Nekrasova / Pikabu
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Я переехал в Шанхай из Франции около 3 лет назад, и моя самая большая проблема была связана с едой. Тогда я еще просто не знал, где делать покупки, потому что еще не нашел тех замечательных мест, куда хожу сейчас. О приложениях, которые предлагают как китайские, так и западные продукты, тоже был не в курсе. За первый год пребывания в Китае я сильно прибавил в весе из-за выработавшихся у меня вредных привычек. Я ел много нездоровой пищи, а также очень жирную, но вкусную китайскую еду. © Dimitri Vallette / Quora
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Я скучаю по возможности зайти в аптеку и купить лосьон для лица или косметику, не беспокоясь о том, что в них есть химикаты для отбеливания кожи. Когда я переехала сюда, в Пномпень (Камбоджа), я привезла целый чемодан с косметикой по уходу, но даже не хочу думать о том, что делать, когда она закончится. © OurDearLadyExpat / Reddit
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Живя в Японии в течение 3 лет вдали от своего дома в Индии, я понимаю, что жизнь за границей — это невероятный опыт, который, к сожалению, создает массу проблем. Одна из самых тяжелых — тоска по родине. Дома на каникулах я просыпаюсь от шума мотоциклов и криков детей, играющих на улице, а потом мама зовет меня завтракать. Каникулы в моей школе-интернате в Японии начинаются с сигнала будильника, а если я проснусь поздно, то пропущу завтрак и придется ждать обеда, чтобы что-то поесть. © Abha Awasthi / Quora
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Как норвежец я часто скучаю по одной привычной для меня вещи. Это горы. Мне почти становится неуютно, когда я могу просто видеть горизонт над плоскими равнинами и ничто не закрывает мне обзор. Нет ничего более успокаивающего для меня, чем свежий холодный ветер и возвышающаяся вдалеке гора. © Wvreb / Reddit
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В маленьком американском захолустье очень не хватало сгущенки и обычного черного хлеба, почему-то навязчиво хотелось сала, хотя обычно его не ем. Однажды нашли condensed milk, начали его есть прямо из банки — американцы удивились, потому что они его используют только в выпечке, просто так никто не ест. © Надя Цветкова / Яндекс. Кью
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Я скучаю по возможности совершать покупки 24/7. Когда в 3 часа ночи у тебя заканчиваются чипсы, а ты просто идешь в магазин, чтобы купить их. Открытых магазинов просто нет. Кроме того, мне трудно найти одежду для людей, которые выше полутора метров. Я в Гватемале, поэтому единственные высокие люди здесь — это иностранцы. © lazyjayn / Reddit
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Я прожил большую часть своей жизни в Пакистане. Но сейчас я скучаю не столько по Пакистану, сколько по своим близким, которые там остались. Видеозвонки — это тот максимум, который мне доступен, но при котором я теряю главное — контекст. Ведь я чисто физически не могу видеть эмоции родных не за стеклом гаджета, а в реальности. Проводя время за границей, я боюсь, что мои маленькие братья и сестры вырастут и не вспомнят, как я сидел с ними и был частью их жизни. Знаете, когда вы отправляетесь домой, то хотите думать, что вещи и люди будут такими же, какими вы их помните, такими, какими вы их оставляли, но это невозможно. И это то, чем приходится жертвовать, следуя за университетом, работой или жизнью своей мечты. © Shahan A. Memon / Quora
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Живу в Польше. По нашей селедке скучаю жутко. Местная тут или соленая настолько, что аж во рту жжет, или кислая. Еще речной рыбы мало. Карпы только перед Рождеством привозят. Остальная рыба либо дорогая, либо в состоянии, когда больше льда, чем рыбы. © Regardez000 / Pikabu
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Я живу в Великобритании уже 3 года, но мне до сих пор не хватает умения автоматически и уместно реагировать в разных повседневных ситуациях. Я все еще часто оказываюсь «тем громким иностранцем» или «тихим» только потому, что я просто не могу понять, как конкретно должен ответить, чтобы это было социально приемлемо. © bfp / Reddit
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Я жил в 9 разных странах и обнаружил, что самое сложное — сохранить в себе навыки и качества, которые вы развивали в прошлом. Ведь каждое новое место заставляет нас постоянно работать над своим характером, а вот те черты, которые мы развили до этого, могут больше не понадобиться. © Chris Ebbert / Quora
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Вот, казалось бы, укроп — обычная приправа, которая у моих родителей на участке чуть ли не как сорняк растет. А здесь, в Бразилии, с ним беда. Я находила что-то похожее на укроп, что называется endro на местном. Но у него вообще отсутствует похожий запах и вкус. А так хочется молодой картошечки с укропчиком! Взяла из дома сушеный укроп, порой использую. Но запах, конечно, совсем не тот. Хотела выращивать в квартире, но муж против. © Esmys / Pikabu
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Жена как-то поехала за границу к подруге. Та эмигрировала лет 15 назад. Работает там 24/7, открыла 2 кафе. Жена перед отъездом спросила, что привезти с родины, по чему скучает. Ответ помню до сих пор. Говорит, привези, мол, 2 пояса из собачьей шерсти и килограмм семечек. © KostaGrass / Pikabu
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Читаю комментарии и готова заплакать от тоски по дому. Я хочу приличный кусок черного хлеба с кусочком дублинского сыра. В Ванкувере мне приходится ходить в дорогой пивной ресторан, чтобы купить приличный сэндвич с ветчиной. © unknown author / Reddit
Бонус
У знакомого сын давно уехал за границу. Собрались они с женой его навестить, спрашивают, что привезти. Он отвечает, мол, родители, икры красной очень хочу. Привезли. Потом пошли в местный магазин, а там ее валом и цена такая же. На что сын сказал, что это покупать надо, а родители бесплатно привезли. © moishaliberzon / Pikabu
Может, однажды и вы проснулись с мыслью, что срочно должны написать список того, что хотели бы получить в качестве презента от близких, которые остались на родине?