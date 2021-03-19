16 эмигрантов рассказали о вещах, которых им не хватает, ведь за границей их не купишь за все деньги мира

Я скучаю по возможности совершать покупки 24/7. Когда в 3 часа ночи у тебя заканчиваются чипсы, а ты просто идешь в магазин, чтобы купить их. Открытых магазинов просто нет. Кроме того, мне трудно найти одежду для людей, которые выше полутора метров. Я в Гватемале, поэтому единственные высокие люди здесь — это иностранцы. © lazyjayn / Reddit

Я прожил большую часть своей жизни в Пакистане. Но сейчас я скучаю не столько по Пакистану, сколько по своим близким, которые там остались. Видеозвонки — это тот максимум, который мне доступен, но при котором я теряю главное — контекст. Ведь я чисто физически не могу видеть эмоции родных не за стеклом гаджета, а в реальности. Проводя время за границей, я боюсь, что мои маленькие братья и сестры вырастут и не вспомнят, как я сидел с ними и был частью их жизни. Знаете, когда вы отправляетесь домой, то хотите думать, что вещи и люди будут такими же, какими вы их помните, такими, какими вы их оставляли, но это невозможно. И это то, чем приходится жертвовать, следуя за университетом, работой или жизнью своей мечты. © Shahan A. Memon / Quora