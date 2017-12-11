16 правдивых снимков, которые покажут изнанку разрекламированных достопримечательностей

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Если вы собираетесь в путешествие, то уже наверняка предвкушаете момент, когда увидите величественные столбы Стоунхенджа или сфотографируетесь на безлюдном испанском пляже. В реальности все оказывается с точностью да наоборот. Мы в AdMe.ru решили рассекретить разрекламированные достопримечательности и доказать, что разочарование может поджидать любого туриста.

Запуск воздушных шаров в Каппадокии

Разноцветные воздушные шары, парящие над гигантскими горами, на небе ни облачка — все мы видели эти обалденные фото, и все мы хотели хотя бы одним глазком вживую увидеть эту красоту. На самом деле все не так радужно и романтично.

Лувр

Крупнейший художественный музей мира прекрасен не только внутри, но и снаружи — с этим никто не поспорит. Кроме разве что путешественников, которые действительно были там.

Миланский собор

Ах, этот готический Миланский собор, наслаждаться видом которого можно долгие и долгие часы. Если только при этом вас не будут пихать, толкать и загораживать вид другие ценители прекрасного.

Золотой рог в Хорватии

Окруженный с одной стороны лесом, с другой — морем, пляж с золотым песком просто не может быть нежеланным. Только советуем вам «забивать» кусочек Золотого рога с первыми лучами солнца.

Стоунхендж

Если вы планируете поразмыслить над загадкой создания Стоунхенджа прямо на месте, то спешим вас предупредить — своих мыслей вы можете и не услышать.

Аллея славы Голливуда

На самом деле по звездной аллее блуждают не голливудские актеры, как нам хотелось бы верить, а исключительно толпы туристов, аниматоров и жителей солнечного Лос-Анджелеса.

Сикстинская капелла

Сикстинская капелла как вишневый пирожок для туристов — до безумия красива и до смешного доступна — билет стоит всего $ 33. К демократической цене и неземным произведениям искусства прилагаются туристы и постоянные вспышки фотокамер.

Йеллоустонский национальный парк

Озера, реки, каньоны, пещеры, гейзеры... по описанию Йеллоустонский национальный парк — рай для интровертов. На самом деле как раз им сюда лучше не соваться.

Джумейра Бич Резиденс в Дубае

Популярные фотографии 2-километрового пляжа выглядят так, будто позагорать на них могут исключительно миллионеры. На самом деле на бесплатном Джумейра Бич Резиденс понежиться может каждый, что дает свои результаты.

Дом Джульетты в Вероне

Помните статичного «героя», пропитанного вдохновением, в фильме «Письма Джульетты»? Музей романтической легенды и осязаемый символ любви в реальности выглядит совсем не по-голливудски, но все равно воодушевляющее.

Пирамида Кукулькана

Таинственно уцелевший среди руин города майя храм Кукулькана действительно сохранил дух времени. Но это чувство придется разделить с большой группой путешественников.

Пагода Шведагон в Янгоне

Громадное духовное сооружение Мьянмы — храм, который будто перекочевал из самых ярких снов в реальность. Туристы же со всей планеты наслаждаются его красотой в любом состоянии — бодрые, измученные, умиротворенные.

Испанский пляж Льорет-де-Мар

Теплые солнечные лучи, легкий свежий ветерок, освежающие брызги моря — что еще нужно для счастья, когда ты на одном из лучших пляжей Испании? Возможно, побольше свободного места.

Гора Рашмор

Президенты США выглядят серьезными, сосредоточенными и готовыми к самым трудным вызовам жизни. Но, если отойти на пару метров и взглянуть на скульптурные портреты вновь, все впечатление улетучивается.

Японский парк Хитачи

Парк Хитачи — живое полотно с дико глубокими красками, которые зарядят позитивной энергией даже самого грустного туриста. Наверное, поэтому по его извилистым дорожкам спокойно прогуливаются толпы путешественников.

Яркий пример одного из лучших образцов портретного жанра итальянского Высокого Ренессанса больше 5 столетий притягивает к себе внимание. Иногда внимания чересчур много.

Несмотря на гигантскую вероятность разочароваться в очередном разрекламированном культурном памятнике, путешествовать и при этом наслаждаться мгновениями на полную катушку — жизненно необходимо. Видели ли вы вживую какие-то из этих достопримечательностей? Поделитесь с нами впечатлениями!