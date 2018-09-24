16 доказательств того, что Израилю есть чем вас удивить
Каждая страна и ее культура по-своему уникальны. В укладе жизни любого народа найдется много удивительного и непривычного для других. Сегодня мы решили немного рассказать о необыкновенном Израиле. Этой стране уж точно есть что показать и чем изумить.
AdMe.ru собрал пользовательские фото из Израиля, а также факты об этой стране, которые будут любопытны даже тем, кто многое знает об этом крае.
1. Солдаты соревнуются, кто круче разрежет свое армейское удостоверение
Этот парень, похоже, переплюнул всех в этой армейской традиции.
2. Машина отделения парамедиков
Задача мобильных парамедиков — прибыть как можно скорее к месту вызова и оказать первую помощь пострадавшему до прибытия кареты скорой помощи. Благодаря миниатюрным размерам таким машинкам-малюткам проще передвигаться в плотном трафике, а также объезжать пробки. Раньше в этом отделении специалисты пользовались только мотоциклами, а теперь к ним прибавились и вот такие авто.
3. Парни играют на гитарах и бесплатно раздают воду
Надпись гласит: «Пейте воду». Израильская жара иссушает незаметно, поэтому отовсюду слышны напоминания не забыть выпить воды.
4. В Израиле есть могила Гарри Поттера
Могила в Рамле рядового Королевского Вустерширского полка армии Великобритании, который погиб в 1939 году, стала достопримечательностью города после выхода книг Джоан Роулинг. На надгробии написано: «Памяти рядового Гарри Поттера, № 5251351, 1-й б-н Вустерширского полка, убитого в бою под Хевроном 22.07.1939 в возрасте 19 лет и 10 месяцев».
5. Здесь очень заботятся о детях
6. О животных тоже не забывают
«Отель для кошек».
7. Это офис, построенный из морских контейнеров
Такая «зеленая архитектура» набирает все большую популярность: что там офис — в Израиле построили целый студенческий городок из подобных контейнеров.
8. Новогоднее дерево может выглядеть вот так
Конечно, привычного нам новогоднего антуража — с морозом и снежком — в Израиле не бывает, но поскольку здесь живет большое количество выходцев из стран бывшего СССР, то и Новый год 1 января они традиционно не забывают отмечать.
9. Неделя в Израиле начинается не с понедельника, а с воскресенья
Если дословно перевести с иврита названия каждого дня недели, то «воскресенье» будет звучать как «день первый», понедельник — «день второй» и т. д.
10. Песчаная буря. Разница между фото — один день
Израильские города часто накрывает хамсин — сухой, изнуряюще жаркий ветер, насыщенный песком и пылью.
11. Отдельная очередь для тех, кто «только спросить»
12. В таких тележках можно подзарядить телефон
13. В Израиле почти во всех домах для нагрева воды используют солнечную энергию
Для этого на крышах установлены водонагреватели, работающие от солнца, — солнечные бойлеры.
14. Служба в армии не помеха для женских удовольствий
15. А вот оружие военнослужащим нужно всегда держать при себе
Даже если вы собрались на свадьбу в красивом вечернем платье, это не отменяет вашей обязанности. Эта девушка, вероятно, оделась в маскарадный костюм по случаю веселого праздника Пурим.
Бонус: легендарная еврейская мама в действии
«Как водит мой сын? Сообщите маме».
Дать исчерпывающее описание такой многогранной страны, как Израиль, в рамках одной статьи, конечно, невозможно. Поэтому, если вы живете в Израиле, расскажите нам в комментариях о том, что еще интересного мы упустили.
Фото на превью lana2506 / pikabu