16 деталей жизни голландцев, которые доказывают, что между нашими странами — пропасть

Нидерланды у иностранцев чаще всего ассоциируются с тюльпанами, мельницами, бесконечными каналами и неприветливой, дождливой погодой. Название государства обозначает «низкие земли», так как четверть территории страны находится ниже уровня моря. Кто знает, может, именно многовековая борьба со стихией сделала этот народ таким практичным, выносливым и невозмутимым.

AdMe.ru решил копнуть глубже поверхностных представлений и разузнать больше о привычках и образе жизни простых голландцев. В этом нам помогли многочисленные отзывы тех, кто жил в Нидерландах или гостил там. А в качестве бонусов мы наглядно покажем разницу между Голландией и Нидерландами и поделимся завораживающими кадрами, которые путешественникам удалось заснять во время своей поездки.

1. Для местных жителей экономить — признак хорошего тона

Страна опутана системой скидок, акций, лайфхаков для сохранения средств решительно во всех сферах жизни. Траты семьи жестко контролируются. В конфетно-букетный период, конечно, подарки предполагаются. Но чаще всего чисто символические, например открытки, игрушки, брелоки. По мере развития отношений в силу вступает пресловутая европейская расчетливость. Девушка прожила в Голландии 3,5 года и делится своим опытом: «Я научилась ходить в душ, не проводя там более 10 минут. А также мыть посуду в тазике или в раковине, но не смывать пену, а вытирать полотенцем, чтобы экономить воду, стирать вещи вечером, потому что так дешевле. Покупать продукты по скидкам и акциям. Иметь скидочные карты на транспорт, в музеи, кинотеатры. В принципе это можно было бы назвать плюсом, но вы можете мне не верить, а я ходила в гости и видела, как некоторые люди не смывают за собой воду в унитазе, если сходили в туалет только „по-маленькому“. Сколько раз так можно не смывать, я не уточняла».

И вот еще одна история о национальном уважении к экономии: «Нас здорово удивило, когда в час пик в магазине кассир возбужденно убеждала нас взять вторую коробку винограда. Это же сегодня бесплатно! Вся очередь не просто покорно ждала, пока мой муж бегал за этим виноградом на другой конец супермаркета, нас настойчиво уговаривали это сделать». Именно это не устраивает некоторых эмигрантов: «2,5 года назад приехал друг в Нидерланды. Я помог снять ему квартиру, найти неквалифицированную работу и объяснил, как правильно жить (много воды и электричества не тратить и так далее). По всей видимости, он не понял мои советы. В итоге ему приходит счет в € 600 за электричество и 3 штрафа по € 300 за нарушение ПДД. Друг вернулся в Россию и говорит в Skype: „У вас в Европе круто, но в тазиках мыться я не буду“».

2. Иностранцам может показаться, что голландцы скупы, но сами они считают, что они бережливы

Ездят на велосипедах, носят обеды из дома и не выкидывают просроченные продукты, если те все еще хорошо пахнут, — все это приемлемо. Но вот пара примеров такого поведения местных, от которого приезжие буквально опешили. «Я училась в Голландии, и как-то в компании подруга спросила, буду ли я мороженое. Я согласилась, и мы толпой из 6 человек съели целую коробку. А на следующий день она приходит ко мне и говорит: „Лина, ты все еще должна мне 40 центов за мороженое. Коробка стоила € 2,40“. Я-то думала, это угощение, но, видимо, я пропустила часть сделки. Я отдала ей 40 центов и усвоила урок: никогда тут не ждать чего-то бесплатного».

Коробка стоила € 2,40“. Я-то думала, это угощение, но, видимо, я пропустила часть сделки. Я отдала ей 40 центов и усвоила урок: никогда тут не ждать чего-то бесплатного». «Моей подруге не хватало 60 центов, и она заняла их у коллеги. Раньше она никогда ничего не просила у нее. 3 дня спустя, между которыми были выходные, она открыла почту и увидела 2 письма от этой девушки, где та напоминала ей не забыть вернуть деньги».

где та напоминала ей не забыть вернуть деньги». «Мы вчетвером пили кофе на берегу моря, собирались заплатить и уехать. Один парень предложил заплатить всю сумму, сказав, что мы потом отправим ему деньги на его банковский счет. Я подумал, что это глупо, потому что мой эспрессо стоил всего € 1,2. Он заплатил, и через час я об этом забыл. На следующий день он создал группу в WhatsApp, указал номер своего банковского счета и попросил каждого из нас выплатить сумму в размере € 1,2. Голландцы и деньги». © Arber Bozgo / Quora

3. Здесь очень ценится семья

2–3 ребенка в семье — обычное дело. Мамы и папы занимаются детьми поровну, а воскресенья принято проводить вместе за какой-нибудь физической активностью: бег, плавание, серфинг, лодки. Главное семейное событие каждого дня — ужин. У людей здесь есть понятие «gezin» — это только те люди, с которыми вы живете вместе, то есть мама, папа, дети. Так вот, ужин — только для gezin. И любого, кто не входит в этот узкий круг, обычно простят удалиться. Девушка рассказала о своем опыте: «Одно из самых ярких впечатлений в первые месяцы жизни в Амстердаме — рассказ коллеги-иностранки, которая жаловалась, как ее сына, который остался у друга после школы, отправили домой со словами: „Сорри, у нас ужин, тебе пора“. Еще более шокирующей оказалась реакция коллег-голландцев на эту историю: „Нет, ну а что? Все правильно. У них наверняка ужин приготовлен только на семью!“ Сейчас, спустя 2 года, я вижу немного другое объяснение этой истории: традиция семейного ужина тут настолько естественна и непоколебима, что, выгоняя чужого ребенка домой, голландцы уверены, что делают доброе дело, ведь его родители тоже ждут его к ужину... ровно в 6 часов! Нет, ну а как же иначе?»

4. Может показаться, что у местных прямота граничит с грубостью

Местные говорят все без обиняков и рубят правду-матку всем без разбора. Они могут открыто сказать, что вы выглядите не очень или делаете что-то не так по работе. «Я считаю, ваша идея никуда не годится» — нечто подобное может высказать подчиненный своему начальнику на рабочем совещании. Их прямолинейность может показаться очень грубой. Хотя они никого не хотят обидеть, просто так воспитаны. Вот с чем столкнулась девушка: «Жестокая честность... В любом разговоре с голландцем наступает момент, когда он говорит что-то совершенно оскорбительное для меня или других с совершенно невозмутимым лицом. Они не понимают, почему нужно приукрашивать правду. Это мой любимый аспект их культуры». Молодой человек поделился своим мнением: «Когда проходит период адаптации, ты начинаешь понимать, как это круто — иметь возможность высказать прямо, что ты думаешь о поведении другого малознакомого человека, и увидеть, что он слушает и иногда даже соглашается. Ну и надо быть готовым к тому, что выскажутся и о вас. Прямо. Не за спиной. Любой работник может открыто высказать менеджеру, что тот не прав. И если это действительно так, то менеджер откорректирует свои указания».

Такую историю поведала девушка на сайте Ideer: «Ездила в Амстердам, и в группе была одна фифа — вела себя показушно, сорила деньгами, потела в мехах. На фабрике бриллиантов она долго мерила все, гоняла консультанта, а потом презрительно фыркнула: „Все не то!“ Протянула консультанту свои сережки: „Мне надо, чтобы идеально подходило к этим серьгам“. А консультант ей в ответ: „К вашим серьгам идеально подойдет хрустальный графин“. На таком массовом сеансе злорадства я больше никогда не присутствовала».

5. Здесь больше велосипедов, чем людей

Королева Нидерландов на велосипеде.

В стране зарегистрировано 18 млн велосипедов, а это чуть больше, чем число проживающих тут людей. Для велосипедистов построены отдельные дороги, есть даже междугородние веломагистрали, на большинстве перекрестков работают отдельные велосипедные светофоры. Нередко можно встретить такую картину: женщина крутит педали на велосипеде, а спереди к нему прикреплен фургончик, в котором едут дети.

Молодой человек переехал сюда и вот что рассказал по этому поводу: «Первым делом по приезде сюда я купил велосипед и с тех пор активно им пользуюсь. Правда, вместе с этим видом транспорта тут принято приобретать массивную цепь. Если оставить своего железного коня на ночь неприкованным, с утра рискуешь не обнаружить его на месте. Как шутят голландцы, в таком случае ты приобретаешь моральное право самостоятельно восстановить справедливость и тоже умыкнуть чей-нибудь велосипед. Впрочем, не такая уж это и шутка. Поэтому новые велосипеды здесь не особенно в ходу: полуразвалившуюся колымагу вряд ли кто-нибудь украдет».

«Трехъярусная велостоянка в Амстердаме».

«Каждый год, когда происходит осушение канала».

6. Катание на коньках — это не просто увлечение, а голландская национальная страсть

Обычно первых прогнозов об ожидающихся заморозках достаточно, чтобы жители страны начали приводить свои коньки в порядок. Когда все каналы и реки замерзают, городская комиссия замеряет толщину льда и официально дает разрешение. Горожане спешат к ближайшему каналу. Когда же зима по-настоящему вступает в свои права, любители коньков заполняют замерзшие пруды, озера, каналы и другие места, где только можно найти лед.

7. Местный язык сложно дается иностранцам, поэтому большинство жителей Нидерландов говорят на других популярных языках

Язык включает в себя много шипящих и рычащих звуков. Самый распространенный звук похож на «х» и «г»: звучит так, словно что-то застряло в горле и хочется откашляться (попробовали озвучить?). Даже после нескольких лет языковых курсов бывает сложно разобрать речь собеседника на слух. На заметку: не стоит говорить людям тут, что их язык похож на немецкий. Они не любят такое сравнение. «Чтобы понять масштаб пропасти, которая простирается в голландском языке между написанием и произношением, достаточно посмотреть на титры к местным песням. Вот как, на ваш взгляд, здесь звучит невинное музыкальное междометие „Ooооooo, еееее“? Ха! Любой логичный вариант обречен на провал... Потому что на самом деле это всего лишь растянутое певучее „Ууу, ууууу“. Забавно то, что меня это уже больше не удивляет», — написала девушка в телеграм-канале. Поскольку голландский знает очень мало людей на планете, большинство жителей Нидерландов научились говорить на нескольких языках. Многие говорят на английском, немецком, французском и часто на испанском. Что касается английского, то этот язык везде: по телевизору и в кино показывают передачи и фильмы на английском или на языке оригинала с голландскими субтитрами.

8. «Фиг с ним» — любимое выражение здесь

Местные ко всему относятся философски. У них это называется «всякое бывает». А вот если что-то экстраординарное, то они произносят равнодушное «фиг с ним», и проблема решается сама собой. Например, навалило снега, а у них снегоуборочной техники нет. Все, коллапс. Многие конторы не открываются, обзванивают клиентов из дома и говорят: «Всякое бывает, а значит, фиг с ним». «Помню, на работе свет пропал. Ну пробки выбило или еще что... А электрик в пробке стоит в Амстердаме. Никто даже ухом не повел. Я говорю, мол, давайте я гляну. Начальник ко мне оборачивается и говорит: „Тебе за это платят?! Вот и сиди ровно“. А я-то наш, я ж за всю планету переживаю, говорю: „Так у фирмы же убытки будут“. И он короночку: „Фиг с ним. Убытки будут у хозяина компании. Мы сидим, нам платят, а что еще тебе нужно?“» — поделился историей пользователь Pikabu.

9. Культура еды у них не развита

Местные жители нежно любят хлеб и сыр, которые тут являются основными продуктами питания на завтрак, обед и годятся для перекуса. «Во многих детских садах вообще не принято кормить малышей горячей едой — целый день они едят только фрукты, снеки и, естественно, бутерброды. Объясняют такое „халатное“ отношение к детской еде голландцы просто: грамотно приготовленный бутерброд из качественного свежего хлеба содержит все нужные калории, питательные вещества и витамины», — рассказала девушка на Pikabu.

По сути, горячий прием пищи один — на ужин. Супы часто покупают тоже готовые, выливают в кастрюлю и разогревают на плите. В воде будут одиноко плавать пара кусков моркови и несколько кусочков мяса. Если готовят сами, то основа для приготовления супов в основном гороховая.

Зато тут изобилие молочных продуктов: много разновидностей йогурта, есть сметана, хотя ее сложно бывает найти в других европейских странах. Активно идет торговля рыбой в приморских городах. Возле пляжа работают рыбные рестораны и магазины, которые продают рыбу на любой вкус: вяленую, сушеную, копченую, рыбные палочки, чипсы, коктейли из морепродуктов. Местные не сильно утруждают себя готовкой, предпочитая покупать полуфабрикаты или что-то готовое и просто разогревать в микроволновке.

«Типичная голландская еда».

10. С гигиеной у голландцев не все однозначно

У местных ежедневный душ обязателен, на чистку зубов они не жалеют времени. Свой дом люди готовы убирать часами, а вот мыть руки не считают обязательным. Зачастую они не утруждают себя этим действием ни тогда, когда приходят домой с улицы, ни после туалета, ни перед едой. Считается, что так лучше для иммунитета: организм приспосабливается и становится устойчивым к вирусам. Об этом в своем блоге написала девушка: «Мой муж долго сопротивлялся, когда мы после прогулки заходили куда-нибудь выпить кофе и перекусить, а я давала ему влажную салфетку и заставляла протирать руки. „Зачем?“ — все время спрашивал он. „Так надо“, — отвечала я. С ворчанием и со словами, что я диктатор, он все-таки протирал руки. Сейчас все делает безропотно, я ж диктатор, куда ему деваться».

11. Мам ждет очень короткий декретный отпуск

Оплачиваемый декретный отпуск длится примерно 4 месяца: 1 месяц до и 3 после родов. В семьях, где работают оба родителя, дети ходят в ясли, бабушки и дедушки с ними в большинстве случаев не сидят, потому что у них своя жизнь и они наслаждаются заслуженным отдыхом на пенсии. Во многих семьях оба родителя работают. Это не только обеспечивает более высокий семейный доход, но и является своеобразной гарантией независимости женщины. Соискателям с детьми на собеседовании предлагают сокращенные рабочие часы: 32 или 36 часов в неделю вместо обычных 40. Девушка живет в Нидерландах и вот что пишет: «С рождением дочери я не стала бросать работу, но снизила количество рабочего времени до 4 дней в неделю. Каждый родитель имеет право сократить количество рабочих часов, и работодатель не вправе ему отказать или уволить по этой причине. Так что многие семейные пары работают неполную неделю. Мы с партнером оба работаем по 4 дня, и, помимо выходных, каждый проводит с дочкой по целому дню. Оставшиеся рабочие дни она посещает ясли, которыми я очень довольна». Однако из-за раннего выхода на работу есть определенные сложности: поскольку женщинам некогда заниматься детьми, примерно до 4 лет малыши ходят в подгузниках. Здесь очень популярны книги в стиле «как в 4 года приучить ребенка к туалету». В детских садах обычно нет горшков, так как всем очень удобно, когда ребенок ходит в памперсе.

Голландские дети признаны самыми счастливыми в Европе. Многое зависит от здоровой атмосферы в семье. Главная идея для мам проста: дети не меняют жизнь, они ее дополняют. Мамы тут не отказываются от своей личной жизни — они продолжают работать, встречаться с друзьями, находят время для своих интересов.

Они как могут стараются облегчить быт: у каждой есть стиральная машина, посудомойка, робот-пылесос. На ужин готовят из предварительно нарезанных, замаринованных и порционно упакованных продуктов из супермаркета. Вместо изнуряющих кругов с коляской по скверу у них популярны совместные поездки по делам на велосипеде.

«За 2 года в Амстердаме я ни разу не видела, чтобы мамы одергивали детей на каждом шагу или прилюдно грозили каким-то наказанием, виновато извинялись перед окружающими за детский плач или шалость. Здесь мамы считают, что ребенок с самого своего первого дня — уникальная личность, которой нужно просто помочь проявить себя, полюбить себя и осознать себя в этом мире», — написала на Pikabu девушка.

12. Баланс работы и личной жизни очень важен для голландцев

Хорошие условия труда и сильное трудовое законодательство — причины очень низкой безработицы. Но на собеседовании главное — не проявлять трудоголизм и не говорить о готовности к переработкам: здесь это минус, а не плюс для кандидата. На работе не принято задерживаться, поэтому после 18:00 будет странным встретить кого-то в офисе. Голландцы всегда контролируют количество рабочих часов, так как боятся, что кто-то перегорит на работе или не сможет уделять должное количество времени семье. Однако в Нидерландах распространен оплачиваемый больничный по выгоранию на работе. Для этого нужно получить справку от психолога или семейного врача, но итоговое слово — за работодателем. При согласии с диагнозом он обязан выплачивать сотруднику заработную плату в течение первых 2 лет болезни.

13. Сразу попасть к нужному врачу в Голландии не получится

Если вы заболели, то необходимо записаться к своему семейному врачу. Он, скорее всего, посоветует больше отдыхать и выпишет парацетамол. Это главный совет в кабинетах врачей общей практики. В том случае, если парацетамол не помогает, пациента автоматически направляют к врачам узких специальностей. Самостоятельно записаться к специалисту нельзя, и из-за такой системы можно упустить время при серьезных заболеваниях. Однако стоит заметить, что, пробив-таки барьер в виде домашнего врача, вы получаете доступ к очень эффективной современной медицине.

14. В туалетах у голландцев висит календарь с важными датами

В специальном календаре местные отмечают дни рождения родственников, друзей, коллег и даже соседей. Развешивать их принято в туалетах, чтобы не пропустить важную дату. Если вы в гостях зашли в туалет, вы должны помнить, что ни в коем случае нельзя самостоятельно записывать свое имя в календаре. Это кощунство. Если вы думали, что вы друзья, и не нашли запись о своем дне рождения — что ж, по голландским меркам это значит, что, оказывается, вы не так близки, как вам казалось.

15. Бережное отношение к окружающей среде — часть образа жизни каждого

Самый популярный транспорт — велосипед, а мусор сортируется настолько тщательно, что даже стекло распределяется по цветам: белое, зеленое и коричневое. Здесь есть магазины, в которых не используются для упаковки пластик и целлофан, а также много брендов, выступающих за защиту окружающей среды. Ответственность за отказ от сортировки мусора законом не установлена, но есть определенный стимул: активным участникам раздельного сбора выдается купон, который дает скидку при оплате жилья и коммунальных услуг. Кроме того, фермерам удалось практически полностью отказаться от применения пестицидов и сократить использование антибиотиков в птицеводстве и животноводстве на 60 %.

16. Местные жители обожают путешествия — традиционные и не очень

Чуть солнце выглядывает из-за туч, люди высыпают на улицы и открытые террасы кафе — пить кофе, а также в свои дворики — жарить барбекю и наслаждаться солнцем. Многие едут к морю — в города Гаагу или Зандворт. Народ купается, даже когда вода прогревается всего до +15 градусов. Также через Амстердам очень удобно путешествовать по Европе: на поезде за пару часов можно добраться до Брюсселя, а за 5 часов до Парижа.

Девушка переехала в Страну тюльпанов, и коллега удивил ее в первый же день: «В Нидерландах распространен особый вид экстремального туризма — проехать несколько дней по Транссибу в плацкартном вагоне. В первый рабочий день я узнала, что коллега так ездил и ему очень понравилось. Я не поняла, зачем тратить отпуск на то, чего у нас стараются избегать».

Бонус № 1: наглядно о том, что такое Голландия и что такое Нидерланды

Южная и Северная Голландия — это лишь 2 из 12 провинций нынешних Нидерландов, бывшие на протяжении всей истории самыми развитыми и потому наиболее известными за пределами государства. Однако жители сами почти никогда не называют государство официальным именем. Даже в аэропорту Амстердама висит надпись «Добро пожаловать в Голландию!».

Бонус № 2: виды, которые не могут оставить равнодушными даже закоренелых циников

«Наверное, самая голландская фотография, которую я когда-либо делал».

«Проснулся в 5 утра, чтобы поймать тюльпаны в утреннем тумане».

«Нашел то самое место! Пойми, на небесах только и говорят что о море...»