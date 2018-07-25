16 авиакомпаний, признанных самыми безопасными в мире (С этим списком вы точно забудете про аэрофобию)

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Боязнь перелетов называют аэрофобией, и это достаточно распространенное в современном мире явление. Главная причина этой фобии — страх попасть в авиакатастрофу. Однако, зная, каким компаниям в этом плане можно доверять, избавиться от него можно в два счета.

AdMe.ru составил рейтинг самых крутых авиакомпаний мира, основываясь на их возрасте, количестве авиакатастроф, произошедших с их самолетами, и отдельных особенностях, упрощающих перелет, и выяснил, рейсами каких перевозчиков летать не страшно.

1. Virgin Australia, Австралия

Первое место занимает Virgin Australia, которая была основана в 1999 году. Это австралийская бюджетная авиакомпания, вторая в стране по объему перевозок. Примечательна она тем, что с даты своего основания ни разу не имела проблем с самолетами.

2. Emirates, ОАЭ

За 37 лет существования компании Emirates на ее счету нет ни одной катастрофы. Это крупнейшая авиакомпания на Ближнем Востоке, которая осуществляет 2 500 рейсов в неделю.

3. Virgin Atlantic Airways, Великобритания

Компания Virgin Atlantic Airways основана в 1984 году и сейчас осуществляет полеты в основном на дальние расстояния. Хотя с их самолетами несколько раз и случались происшествия, тем не менее ни одно из них не закончилось человеческими жертвами. А в 2013 году во время полетов между Лондоном и Нью-Йорком пассажиры первого класса имели уникальную возможность насладиться произведениями искусства, предоставленными коммерческой художественной галереей и вывешенными на борту самолета.

4. KLM, Нидерланды

KLM была основана в далеком 1919 году и знаменита именно тем, что является старейшей авиакомпанией в мире. Сейчас их основная фишка в том, что на сайте авиакомпании в процессе регистрации на рейс вы можете найти спутника, разделяющего ваши интересы, и забронировать место рядом с ним. Последняя авиакатастрофа с участием этой компании произошла в 1977 году.

5. Easy Jet, Великобритания

Еще одна бюджетная авиакомпания, которая была создана в 1995 году. Сейчас это крупнейший британский перевозчик, чьими услугами каждый год пользуется свыше 50 млн пассажиров. Среди лоукостеров стоит на втором месте по величине после Ryan Air. Ни одной авиакатастрофы с даты создания компании.

6. Finnair, Финляндия

В наш рейтинг эта компания попала благодаря тому, что более чем за 50 лет с ее самолетами не произошло ни одной аварии. В год она перевозит более 10 млн пассажиров, притом что численность населения страны в 2 раза ниже этой отметки. А в январе 2016 года Finnair заняла шестую строчку в рейтинге самых пунктуальных компаний.

7. Etihad Airways, ОАЭ

Etihad Airways — авиакомпания из Абу-Даби, которая была основана в 2003 году. С 2013 года на всех рейсах компании была введена услуга «Летающая няня». Пока родители читают, смотрят фильмы или просто спят, «летающие няни» играют с юными пассажирами, рисуют, показывают им фокусы, делают оригами, устраивают кукольные представления прямо на местах. Единственное ЧП за всю историю существования компании произошло в 2007 году, однако обошлось без жертв.

8. Spirit Airlines, США

Spirit Airlines — это не просто американский лоукостер. Компания относит себя к числу самых дешевых перевозчиков. Рейсы охватывают всю территорию США и Латинской Америки. Ни одного серьезного происшествия за всю историю.

9. Lufthansa, Германия

Немецкая Lufthansa существует уже 59 лет, а недавно компанию назвали лучшей в Европе. Все просто: и сервис, и безопасность тут на стабильно высоком уровне. Последняя катастрофа была в 1993 году.

10. Hawaiian Airlines, Гавайи

Hawaiian Airlines была основана еще в далеком 1929 году, а сейчас считается одной из лучших в США. Это самая старая авиакомпания в США, которая за всю историю своего существования не имела ни одного несчастного случая.

11. Qantas, Австралия

Qantas существует на рынке уже долгие 96 лет, столько же эта компания работала над своей репутацией. В 2015 году Qantas стала первой, кто предложил своим клиентам окунуться в виртуальную реальность во время полета. Очки были доступны в лаундж-зонах для пассажиров первого класса в аэропортах Сиднея и Мельбурна и на некоторых рейсах авиалайнеров A380 между Австралией и Лос-Анджелесом. За всю историю существования не было ни одного происшествия.

12. Swiss International Air Lines, Швейцария

В 2002 году в Швейцарии появилась новая авиакомпания — Swiss International Air Lines. Лист происшествий ее абсолютно чист. Примером заботы является то, что на борту пассажиры с пищевой непереносимостью каких-либо продуктов или соблюдающие строгую диету могут заказать безглютеновые закуски и блюда или такие десерты без лактозы, как кофейный крем и шоколад.

13. Japan Airlines, Япония

Japan Airlines — главный авиаперевозчик Японии и одна из самых больших авиакомпаний Азиатско-Тихоокеанского региона. Ей уже более 60 лет, и за последние 30 не случилось ни одного происшествия.

14. Singapore Airlines, Сингапур

Singapore Airlines пользуется всеобщим признанием за совершенный сервис и эффективную деятельность. При пересадке на стыковочный рейс авиакомпания предлагает бесплатные экскурсии по городу. Не было несчастных случаев с 2000 года.

15. Royal Jordanian, Иордания

Royal Jordanian была создана в 1963 году и на сегодняшний день производит регулярные международные рейсы на 4 континентах. За последние 30 лет не было зарегистрировано ни одной аварии.

16. Scandinavian Airlines, Швеция