15 затерянных мест, которые были рассекречены благодаря Google Maps

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В наше время сделать географическое открытие можно не выходя из дома. А все благодаря спутниковым картам Google Maps. Посмотреть на озеро-глаз в Аргентине, увидеть ядерные испытания, перенестись на затонувший корабль? Нет проблем. Мы знаем, где находятся современные чудеса света.

AdMe.ru приглашает вас в путешествие по загадочным местам планеты Земля.

1. Гигантский розовый кролик, Италия

Кролик появился на холме стараниями группы австрийских художников в 2005 году. Плюшевый гигант (60 метров в длину и 6 в высоту) будто упал с неба — вид у него соответствующий. По замыслу создателей, мегаигрушка должна медленно истлевать под солнцем и дождем до 2025 года. По последним данным, кролик выглядит вот так.

2. Купание бегемотов, Танзания

Озеро Руква находится в африканской Танзании. Водоем облюбовала большая популяция бегемотов. Посмотреть на купание гиппопотамов можно здесь.

3. Ядерный полигон, США

Эти кратеры — следы от ядерных взрывов. Невадский испытательный полигон начал функционировать в 1951 году. С открытия и до 1992 года здесь прошло 928 испытаний ядерного оружия — заряды взрывали на поверхности полигона и под землей. Постапокалиптический ландшафт можно увидеть своими глазами тут.

4. Озеро в форме сердца, США

Творение ландшафтных дизайнеров можно рассмотреть тут. Любите сердца? На Google Maps их много, например вот и вот.

5. Убежище Бэтмена, Япония

На этот раз Бэтмен всех действительно удивил. Энтузиасты нашли знак супергероя на крыше авиабазы ВВС США в префектуре Окинава. Посмотреть на японского Бэтмена и заодно на внушительные самолеты можно здесь.

6. Озеро-глаз, Аргентина

Таинственный остров посреди идеально круглого озера находится в окрестностях Буэнос-Айреса. Остров постоянно перемещается по озеру и напоминает движение зрачка. Мистически настроенные личности сразу заподозрили инопланетян или, на худой конец, сверхъестественные силы. Однако разгадка куда более банальна: остров образован плавающим растением эйхорния отличная. Посмотреть на чудо природы можно тут.

А вот так выглядит озеро-глаз вблизи. Его диаметр — примерно 118 метров.

7. Кладбище военных самолетов, США

Место, где умирают военные самолеты, называется Дэвис-Маунтин — военная база ВВС США. Здесь свой последний приют нашли 4 400 истребителей, бомбардировщиков и «транспортников». Рассмотреть ближе можно на карте.

8. «Кракен», Антарктика

В 2016 году бесстрашные исследователи Google Maps обнаружили пятно, похожее на мифическое морское чудовище — кракена. Нечто неизведанное будто поднимается из холодных вод Антарктики, чтобы слопать пару заплутавших кораблей. На самом деле это скала на Шетландских островах: волны, которые разбиваются о нее, напоминают щупальца хтонического монстра. Проверить, как поживает «кракен», можно здесь.

9. Корабль, поросший деревьями, Австралия

Паровое судно SS Ayrfield стоит здесь с 70-х годов. В бухте Хоумбуш у него есть несколько «коллег» — списанные корабли просто бросали недалеко от берега. Но наш герой покрылся растительностью, и теперь это местная достопримечательность.

Так корабль SS Ayrfield выглядит вблизи. А вот он на Google Maps. В этой бухте мы нашли еще 2 похожих корабля, а вы?

10. Круги на полях

Эти фигуры не имеют никакого отношения к внеземным цивилизациям. Ирригационные круги — метод полива сельхозугодий, который позволяет получать хороший урожай даже в засушливой местности. Зеленые круги мы нашли в Крыму, Канзасе и даже посреди пустынь Катара.

11. Бассейны с литиевым рассолом, США

Ярко-голубые озера в пустыне Невады — дело рук человека. Это технологические бассейны для добычи лития. Литиевый рассол выводят на поверхность и затем используют в производстве аккумуляторов. Посмотреть на искусственные озера можно здесь.

12. «Глюк» в Google Maps, который выглядит как начало апокалипсиса, Гавайи

Порт в Гонолулу выглядит так, будто Вселенная начала схлопываться именно здесь. Посмотрите сами.

13. Лисаковская пентаграмма, Казахстан

В этой пентаграмме нет ни капли мистики. В прошлом веке здесь располагался парк, а дорожки были проложены в форме пятиконечной звезды, которая присутствовала на гербе СССР. А вот и сама пентаграмма на карте.

14. Пушистый хранитель на площади Торре-Арджентина, Италия

На площади Торре-Арджентина в Риме хозяйничают уличные коты. Кошачий заповедник расположился в руинах древних строений. У животных официальный статус — они прописаны в Риме и охраняются законом. Везет кому-то. Площадь на Google Maps.

15. Люди-голуби, Япония

Однажды авторы комедийного портала Daily Portal Z узнали, что ребята из Google собираются снимать улицы Токио для Street Wiew, и решили увековечить себя. Вообще-то Google замазывает лица людей, поэтому шутники надели маски голубей. Получилось очень по-японски — смешно и странно. Посмотреть на человекоголубей можно тут.

Скажем честно, мы залипли в Google Maps на несколько часов. Все-таки путешествия, пусть даже виртуальные, — увлекательная штука. А вам удавалось найти что-нибудь удивительное на спутниковых картах?