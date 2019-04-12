15 затерянных мест, которые были рассекречены благодаря Google Maps
В наше время сделать географическое открытие можно не выходя из дома. А все благодаря спутниковым картам Google Maps. Посмотреть на озеро-глаз в Аргентине, увидеть ядерные испытания, перенестись на затонувший корабль? Нет проблем. Мы знаем, где находятся современные чудеса света.
AdMe.ru приглашает вас в путешествие по загадочным местам планеты Земля.
1. Гигантский розовый кролик, Италия
Кролик появился на холме стараниями группы австрийских художников в 2005 году. Плюшевый гигант (60 метров в длину и 6 в высоту) будто упал с неба — вид у него соответствующий. По замыслу создателей, мегаигрушка должна медленно истлевать под солнцем и дождем до 2025 года.
По последним данным, кролик выглядит вот так.
2. Купание бегемотов, Танзания
Озеро Руква находится в африканской Танзании. Водоем облюбовала большая популяция бегемотов.
Посмотреть на купание гиппопотамов можно здесь.
3. Ядерный полигон, США
Эти кратеры — следы от ядерных взрывов. Невадский испытательный полигон начал функционировать в 1951 году. С открытия и до 1992 года здесь прошло 928 испытаний ядерного оружия — заряды взрывали на поверхности полигона и под землей.
Постапокалиптический ландшафт можно увидеть своими глазами тут.
4. Озеро в форме сердца, США
Творение ландшафтных дизайнеров можно рассмотреть тут. Любите сердца? На Google Maps их много, например вот и вот.
5. Убежище Бэтмена, Япония
На этот раз Бэтмен всех действительно удивил. Энтузиасты нашли знак супергероя на крыше авиабазы ВВС США в префектуре Окинава.
Посмотреть на японского Бэтмена и заодно на внушительные самолеты можно здесь.
6. Озеро-глаз, Аргентина
Таинственный остров посреди идеально круглого озера находится в окрестностях Буэнос-Айреса. Остров постоянно перемещается по озеру и напоминает движение зрачка. Мистически настроенные личности сразу заподозрили инопланетян или, на худой конец, сверхъестественные силы. Однако разгадка куда более банальна: остров образован плавающим растением эйхорния отличная.
Посмотреть на чудо природы можно тут.
А вот так выглядит озеро-глаз вблизи. Его диаметр — примерно 118 метров.
7. Кладбище военных самолетов, США
Место, где умирают военные самолеты, называется Дэвис-Маунтин — военная база ВВС США. Здесь свой последний приют нашли 4 400 истребителей, бомбардировщиков и «транспортников».
Рассмотреть ближе можно на карте.
8. «Кракен», Антарктика
В 2016 году бесстрашные исследователи Google Maps обнаружили пятно, похожее на мифическое морское чудовище — кракена. Нечто неизведанное будто поднимается из холодных вод Антарктики, чтобы слопать пару заплутавших кораблей. На самом деле это скала на Шетландских островах: волны, которые разбиваются о нее, напоминают щупальца хтонического монстра.
Проверить, как поживает «кракен», можно здесь.
9. Корабль, поросший деревьями, Австралия
Паровое судно SS Ayrfield стоит здесь с 70-х годов. В бухте Хоумбуш у него есть несколько «коллег» — списанные корабли просто бросали недалеко от берега. Но наш герой покрылся растительностью, и теперь это местная достопримечательность.
Так корабль SS Ayrfield выглядит вблизи. А вот он на Google Maps. В этой бухте мы нашли еще 2 похожих корабля, а вы?
10. Круги на полях
Эти фигуры не имеют никакого отношения к внеземным цивилизациям. Ирригационные круги — метод полива сельхозугодий, который позволяет получать хороший урожай даже в засушливой местности.
Зеленые круги мы нашли в Крыму, Канзасе и даже посреди пустынь Катара.
11. Бассейны с литиевым рассолом, США
Ярко-голубые озера в пустыне Невады — дело рук человека. Это технологические бассейны для добычи лития. Литиевый рассол выводят на поверхность и затем используют в производстве аккумуляторов.
Посмотреть на искусственные озера можно здесь.
12. «Глюк» в Google Maps, который выглядит как начало апокалипсиса, Гавайи
Порт в Гонолулу выглядит так, будто Вселенная начала схлопываться именно здесь. Посмотрите сами.
13. Лисаковская пентаграмма, Казахстан
В этой пентаграмме нет ни капли мистики. В прошлом веке здесь располагался парк, а дорожки были проложены в форме пятиконечной звезды, которая присутствовала на гербе СССР.
А вот и сама пентаграмма на карте.
14. Пушистый хранитель на площади Торре-Арджентина, Италия
На площади Торре-Арджентина в Риме хозяйничают уличные коты. Кошачий заповедник расположился в руинах древних строений. У животных официальный статус — они прописаны в Риме и охраняются законом. Везет кому-то.
Площадь на Google Maps.
15. Люди-голуби, Япония
Однажды авторы комедийного портала Daily Portal Z узнали, что ребята из Google собираются снимать улицы Токио для Street Wiew, и решили увековечить себя. Вообще-то Google замазывает лица людей, поэтому шутники надели маски голубей. Получилось очень по-японски — смешно и странно.
Посмотреть на человекоголубей можно тут.
Скажем честно, мы залипли в Google Maps на несколько часов. Все-таки путешествия, пусть даже виртуальные, — увлекательная штука. А вам удавалось найти что-нибудь удивительное на спутниковых картах?
Фото на превью Google Maps